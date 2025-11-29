Artists for Aid: نجوم العالم في لوس أنجليس دعماً للسودان وفلسطين

- مصطفى أحمد يعلن عن النسخة الثالثة من حفل Artists for Aid في لوس أنجليس، لجمع التبرعات للسودان وفلسطين، بمشاركة فنانين عالميين مثل دانييل سيزار وشون مينديز، وتقديم بيلا حديد وبيدرو باسكال. - الحفل يبرز كمنصة فنية ذات بُعد إنساني وسياسي، حيث يعبر مصطفى عن امتنانه للفنانين المشاركين، مشيراً إلى التحديات السياسية والتنظيمية التي واجهت الحدث. - شون مينديز يلفت الأنظار بتصريحاته حول فلسطين، بينما دانييل سيزار يتحدث عن تأثير الحفل على ألبومه الجديد، ويأتي الإعلان بعد فوز مصطفى بجائزة SOCAN Polaris Song Prize.

بعد محطّتين في لندن ونيوجيرسي العام الماضي، كشف الفنان الكندي ـ السوداني مصطفى أحمد المعروف بـ"مصطفى" عن النسخة الثالثة من حفله الخيري Artists for Aid المخصّص لجمع التبرعات للسودان وفلسطين، والتي تُقام هذه المرة في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية في 10 يناير/كانون الثاني 2026. الحفل، الذي بات منصة فنية ذات بُعد إنساني وسياسي واضح، يجمع عدداً كبيراً من الفنانين العالميين الذين يشارك كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في المبادرة، من بينهم المغني وكاتب الأغاني الكندي دانييل سيزار، والمغتي البريطاني ديف هاينز المعروف بـ"بلود أورانج"، والمغنية الأميركية كليرو، ومغني الراب الأميركي إيرل سويتشيرت، فيما تنضم أسماء جديدة مثل المغنية الأميركية لوسي داكوس، ومواطنتها رافين ليناي، وفرقة "نو نايم"، والمغني الكندي شون مينديز. ويتولّى تقديم الحفل كل من عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد والممثل التشيلي بيدرو باسكال، في لقاء يجمع عالمي الموضة والسينما خلف قضية واحدة.

مصطفى عبّر عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي عن امتنانه لجميع الفنانين الذين "تبرّعوا بوقتهم وأصواتهم"، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه النسخة لم يكن سهلاً، في إشارة إلى التحديات السياسية والتنظيمية التي رافقت الحدث، وفق ما نقل موقع بيلبورد بنسخته الكندية، أمس الجمعة. وتبدو مشاركة شون مينديز لافتة خصوصاً بعد تصريحه في أغسطس/آب الماضي خلال إحدى حفلاته في البرتغال، حين قال إنه يندم على عدم التحدّث عن فلسطين في وقت أبكر، مؤكداً أمام الجمهور أنّ ما يحدث في غزة "يحطم قلبه" وأنّ "المستقبل بين أيدينا، ومسؤوليتنا أن نوقف دوائر العنف ونختار المحبة".

الفنان الكندي ـ السوداني مصطفى، يونيو 2025 (Getty)

أما دانييل سيزار، فتحدث في مقابلة حديثة مع "بيلبورد" عن الدور الذي لعبه مصطفى وحفل Artists for Aid العام الماضي في تشكيل ألبومه الجديد، وكيف ساعده الحدث على الانخراط في قضية "أكبر من نفسه" كان يخشى سابقاً التعبير عنها. اليوم يقولها بصوت واضح: "حرّروا فلسطين". ويأتي الإعلان عن الحفل بعد أسابيع من فوز مصطفى بأول جائزة SOCAN Polaris Song Prize عن أغنيته Gaza Is Calling، المهداة إلى صديق طفولة فلسطيني، والتي تتضمّن لقطات حديثة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية.