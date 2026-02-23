9 علامات تحذيرية على احتمال اختراق الهاتف

- اختراق الهاتف الذكي يشكل تهديدًا كبيرًا بسبب احتوائه على معلومات حساسة، وتظهر علامات الاختراق من خلال استنزاف البطارية بسرعة، أصوات غريبة أثناء المكالمات، وظهور نوافذ ورسائل غير معتادة. - بطء الهاتف، اختلافات في فاتورة الهاتف، وتصرفات غريبة للتطبيقات قد تشير إلى الاختراق، مع ظهور تطبيقات جديدة أو تغييرات في إعدادات الأذونات، مما يزيد من استهلاك البيانات وارتفاع الفواتير. - تأثّر الحسابات الشخصية وطول وقت إيقاف التشغيل، وتصفح مواقع مزيفة، هي علامات تحذيرية تستدعي تغيير كلمات المرور والتحقق من صحة عناوين المواقع.

لا تتوقف التقارير والأخبار حول اختراق الأجهزة الإلكترونية، ولعل اختراق الهاتف الذكي من أكثر أشكال الاختراق إثارة للخوف، لما يحتوي عليه الجهاز من أسرار وتفاصيل شخصية حسّاسة. وهي مخاوف منطقية بالنظر إلى كونه فريسة للفيروسات والتصيد الاحتيالي وسرقة البيانات، سواء بغرض الابتزاز أو التلاعب أو التهديد أو الشهير.

وبحسب الخبراء التقنيين، هناك علامات على اختراق الهاتف يجب الانتباه إليها أكثر من غيرها، وهي كالآتي:

1. استنزاف البطارية بسرعة أكبر من المعتاد

كل برنامج تجسس يعمل في الهاتف باستمرار ويرسل البيانات إلى المخترِق. هذا يعني أن بطارية الهاتف سوف تنفد بشكل أسرع من المعتاد. لهذا ينصح موقع زي دي نت التقني بالانتباه إلى أي انخفاض غير طبيعي في شحن البطارية، ويشدّد على التحقق من إعدادات البطارية في الهاتف لمعرفة ما إذا كان مستوى الشحن ينخفض ​​بشكل ملحوظ.

2. أصوات غريبة أثناء المكالمات

بحسب شركة آفاست الأمنية، تشير الأصوات غير المبررة، مثل النقرات أو التشويش أو الصفير أو الترددات العالية، إلى أن شخصاً ما يتنصت على المكالمة الهاتفية أو يسجّلها. قد تكون لهذه الأصوات أسباب غير ضارة، مثل الضوضاء المحيطة أو ضعف الإشارة. ومع ذلك، إذا لاحظها القارئ باستمرار في جميع مكالماته، فقد يكون ذلك دليلاً على التجسّس على الهاتف.

3. نوافذ ورسائل غير معتادة

بحسب شركة مالويربايتس للبرمجيات، ظهور نوافذ منبثقة أو رسائل خطأ غير معتادة وغير متوقعة قد يكون دليلاً على اختراق الهاتف وتثبيت برامج ضارة عليه. وبحسب مجلة فوربس، قد تظهر أحياناً إشعارات غير متوقعة، أو رموز مصادقة ثنائية غير مطلوبة. وتقول "أفاست" إن الرسائل النصية غير المتوقعة أو المزيفة التي تحتوي على سلاسل من الأرقام أو الأحرف أو الرموز هي علامة على أن الهاتف مراقَب.

4. بطء الهاتف

إذا كان القارئ يشعر بأن الهاتف أبطأ من المعتاد، أو أن التطبيقات تتعطل أو تتجمد، فقد تكون هذه علامات على اختراق الهاتف. ينصح موقع زي دي نت بمراقبة المدة التي يستغرقها تشغيل التطبيقات أو القيام بأي إجراءات أخرى لتقييم أداء الجهاز.

5. اختلافات في فاتورة الهاتف

من علامات اختراق الهاتف ارتفاع الفواتير عن المعتاد، إذ يقوم هاتفك بأنشطة غير مصرح بها. كما أن الزيادة المفاجئة في استهلاك البيانات قد تشير إلى أن الهاتف ينفّذ اتصالات غير مرغوب فيها، بحسب مجلة "فوربس".

6. تصرفات غريبة للتطبيقات

المجلة تقول أيضاً إن اختراق الهاتف قد يظهر عندما تظهر تطبيقات جديدة بشكل غير متوقع، وقد تستغرق التطبيقات الموجودة وقتاً طويلاً للتحميل، وقد تفتح التطبيقات أو تغلق تلقائياً. وقد تتغير إعدادات مثل أذونات الكاميرا أو الميكروفون.

7. تأثّر الحسابات دليل اختراق الهاتف

أكبر علامة تحذيرية هي أن يجد المستخدم نفسك فجأةً غير قادر على الوصول إلى حساب "آبل" أو "غوغل"، أو أي حسابات أخرى على الإنترنت. وتنبّه مواقع التواصل الاجتماعي المستخدم أحياناً إذا رصدت محاولة تسجيل دخول غير معتادة، مثل محاولة من وقت غير معتاد أو من موقع بعيد. قد يشير هذا التنبيه إلى اختراق الهاتف باستخدام بيانات حسابك. في هذه الحالة يجب فوراً تغيير كلمة سر الحساب.

8. طول وقت إيقاف التشغيل

تنبّه "أفاست" إلى أن من علامات اختراق الهاتف استغراقه وقتاً أطول من المعتاد لإيقاف تشغيله، لأن هذا قد يكون مؤشراً على نقل البيانات إلى جهة خارجية.

9. مواقع إلكترونية ذات مظهر مختلف

قد تتسبب البرامج الضارة المستخدمة للتجسس على الهواتف في مشاكل أثناء تصفح الإنترنت. على سبيل المثال، قد يتم توجيهك تلقائياً إلى نسخة مزيفة من موقع إلكتروني حيث يمكن للمخترقين سرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك أو معلوماتك الشخصية الأخرى. تحقّق من صحة عنوان URL. إذا لاحظت أي شيء غير معتاد في مظهر الموقع، فتجنّب إدخال أي معلومات شخصية وأغلق المتصفح.