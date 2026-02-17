80 نجماً ينتقدون صمت مهرجان برلين تجاه جرائم الاحتلال

- أكثر من 80 مشاركاً في مهرجان برلين السينمائي الدولي وقعوا رسالة مفتوحة تدين صمت المهرجان تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضييق الخناق على الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية، مطالبين برفض التواطؤ في العنف ضد الفلسطينيين. - الرسالة المفتوحة، التي وقعها نجوم ومخرجون بارزون، تؤكد أن صناعة الأفلام والسياسة لا يمكن فصلهما، مشيرة إلى رفض آلاف العاملين في السينما التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة. - دعت الرسالة مهرجان برلين إلى إصدار بيان يدعم حقوق الفلسطينيين ويدين الإبادة الجماعية، مشيرة إلى بيانات سابقة للمهرجان بشأن إيران وأوكرانيا.

وقع أكثر من 80 مشاركاً حالياً وسابقاً في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) رسالة مفتوحة موجهة إلى المهرجان، يدينون فيها صمته حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتضييق الخناق على الفنانين الذين رفعوا أصواتهم من أجل القطاع وأهله. وجاء في الرسالة أنهم "يتوقعون من مؤسسات صناعتنا رفض التواطؤ في العنف المروع الذي لا يزال يُمارس ضد الفلسطينيين".

تأتي الرسالة وسط استمرار المهرجان، الذي انطلق في 12 فبراير/شباط الحالي، ويتواصل حتى 22 من الشهر نفسه. ومن بين الموقعين على الرسالة الممثلون تيلدا سوينتون، وخافيير بارديم، وبراين كوكس، وأنجليكي بابوليا، وصالح بكري، وتاتيانا ماسلاني، وبيتر مولان، وتوبياس مينزيس، إضافة إلى المخرجين مايك لي، ولوكاس دونت، ونان غولدين، وميغيل غوميز، وآدم مكاي، وآفي موغرابي، وشيرين دعيبس.

في المؤتمر الصحافي الذي سبق افتتاح الدورة، طرح الصحافي الألماني تيلو يونغ أسئلة حول القضية الفلسطينية على فنانين مشاركين في المهرجان، بما في ذلك موقف الفعاليات الدولية من القضية الفلسطينية، وكذلك مسؤولية الأوساط الفنية إزاء الأزمات السياسية والإنسانية، إلا أن أسئلته ظلت بلا أجوبة.

وعندما سُئل رئيس لجنة تحكيم دورة 2026 مهرجان برلين السينمائي الدولي فيم فيندرز، في المؤتمر الصحافي الافتتاحي، عن غزة والدعم الذي أبدته الحكومة الألمانية، التي تمول جزءاً كبيراً من المهرجان، لإسرائيل، كان جوابه هو: "يجب أن نبتعد عن السياسة"، زاعماً أن صناعة الأفلام "نقيض السياسة".

لكن الرسالة المفتوحة أكدت أن النجوم الموقعين عليها يختلفون بشدة مع آراء فيندرز حول صناعة الأفلام والسياسة، ويقولون إنه "لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر"، مضيفين أن "الوضع يتغير في عالم السينما الدولي"، مستشهدين برفض أكثر من خمسة آلاف عامل في مجال السينما، بمن فيهم عدد من الأسماء اللامعة في هوليوود، العمل مع الشركات والمؤسسات السينمائية الإسرائيلية المتواطئة.

قال الموقعون في رسالتهم: "لم يلبِّ "برليناله" حتى الآن مطالب مجتمعه بإصدار بيان يؤكد الحق الفلسطيني في الحياة والكرامة والحرية، ويدين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، ويلتزم بحماية حق الفنانين في التعبير بحرية ومن دون قيود دعماً لحقوق الإنسان الفلسطينية. وهذا هو الحد الأدنى مما يمكنه وما ينبغي عليه فعله".

وذكّرت الرسالة بأن مهرجان برلين السينمائي الدولي أصدر بيانات واضحة في السابق بشأن إيران وأوكرانيا، ودعته "إلى الوفاء بواجبه الأخلاقي والإعلان بوضوح عن معارضته للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وإنهاء تورطه في حماية إسرائيل من الانتقادات والمطالبات بالمساءلة".