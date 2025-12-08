66 ممارسة ثقافية تتنافس على قوائم التراث الثقافي لـ"يونسكو"

من المقرر أن يبدأ خبراء "يونسكو" مداولاتهم في الهند اليوم الاثنين حول الممارسات والتقاليد التي ينبغي إعلانها تراثاً ثقافياً غير مادي، مع ترشيح فن الغناء السويسري "اليودلية"(Yodeling) والطهي الإيطالي ضمن قوائم هذا العام. وقد رُشِّحت ست وستون عادة وحرفة من مختلف أنحاء العالم للإدراج في إحدى قوائم التراث الثقافي الثلاث التابعة للهيئة الأممية المعنية بالثقافة والتعليم.

وتشمل الترشيحات أيضاً ثقافة حمامات السباحة في آيسلندا، و"ديبافالي" مهرجان الأضواء الهندوسي المعروف باسم "ديوالي" (Diwali). كما طُرِح تراث العرائس الخشبية "رود ماريونيت" (Rod Marionette) في بروكسل، إضافة إلى مهرجان "جيفاتا" (Giffata)، وهو احتفال برأس السنة الجديدة لدى شعب ولايتا في إثيوبيا.

ولكي يُعلَن رسمياً عن ممارسة أو حرفة باعتبارها تراثاً ثقافياً غير مادي، يجب أن تكون قد انتقلت عبر الأجيال وظلّت حية داخل مجتمع ما، إلى جانب معايير أخرى. وعقّب كريستوف وولف، نائب رئيس اللجنة الألمانية لـ "يونسكو"، قائلاً إنّ "التراث الثقافي غير المادي يجسّد المشاركة الثقافية والتنوّع والحيوية".

وتُعقد الدورة العشرون للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في نيودلهي من الاثنين حتى السبت. وخلال هذا العام، سيفحص الخبراء 11 ترشيحاً لقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و54 ترشيحاً للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، إلى جانب اقتراح واحد يتعلق بسجل ممارسات الصون الجيدة.

