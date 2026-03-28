6.3 ملايين مشاهدة في الذكرى العشرين لمسلسل "هانا مونتانا"

- احتفالاً بالذكرى العشرين لمسلسل "هانا مونتانا"، حقق البرنامج الخاص على "ديزني+" 6.3 ملايين مشاهدة في الأيام الثلاثة الأولى، مما أدى إلى زيادة نسب مشاهدة المسلسل الأصلي بنسبة 1000% خلال الأسبوع الماضي. - المسلسل الذي بدأ عرضه في 2006، يروي قصة مايلي ستيوارت التي تعيش حياة مزدوجة كطالبة ونجمة بوب، وحقق نجاحاً كبيراً في التلفزيون والسينما، مما ساهم في إطلاق مسيرة مايلي سايرس كنجمة بوب عالمية. - يُعتبر "هانا مونتانا" من أبرز أعمال "ديزني"، مؤثراً في جيل كامل من المراهقين، وكرّس فكرة "الحياة المزدوجة" كنموذج درامي جذاب.

حقق البرنامج الخاص الذي عرضته منصة "ديزني+" احتفالاً بالذكرى العشرين لمسلسل "هانا مونتانا" (Hannah Montana) نحو 6.3 ملايين مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه.

وأسهمت هذه المناسبة في ارتفاع ملحوظ في نسب مشاهدة المسلسل الأصلي على قناة ديزني، إذ زادت بنسبة 1000 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه. ورغم انتهاء عرض المسلسل عام 2011، لا تزال شعبيته مستمرة، إذ أفادت "ديزني" بأن "هانا مونتانا" قد حصد أكثر من 500 مليون ساعة مشاهدة حتى الآن.

وعُرض البرنامج الخاص في 24 مارس/ آذار، تزامناً مع مرور عشرين عاماً على انطلاق المسلسل، الذي شكّل نقطة انطلاق المسيرة الفنية للمغنية مايلي سايرس. وخلال الحلقة، استعادت سايرس ذكرياتها من كواليس التصوير برفقة والدتها تيش سايرس-برسيل، وأجرت مقابلة مع أليكس كوبر، مقدمة برنامج "كول هير دادي" (Call Her Daddy)، وقدّمت مجموعة من أغاني "هانا مونتانا" أمام جمهور من المعجبين.

بدأ عرض "هانا مونتانا" على قناة ديزني في مارس/ آذار 2006، وحقق منذ حلقاته الأولى نجاحاً كبيراً، إذ أصبح واحداً من أكثر مسلسلات القناة مشاهدةً في تلك الفترة، وساهم في ترسيخ نموذج "نجوم ديزني" الذين يجمعون بين التمثيل والغناء.

المسلسل من ابتكار مايكل بوريس وريتش كوريل وباري أوبراين، ويروي قصة المراهقة مايلي ستيوارت التي تعيش حياة مزدوجة؛ طالبة عادية نهاراً ونجمة بوب شهيرة ليلاً تحت اسم "هانا مونتانا"، في محاولة للحفاظ على حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء.

ولعبت مايلي سايرس الدور الرئيسي، فيما شاركها البطولة والدها بيلي راي سايرس بدور والدها في العمل أيضاً، وهو ما أضفى طابعاً عائلياً حقيقياً على المسلسل. واستمر العمل لأربعة مواسم حتى عام 2011، ورافقه نجاح موسيقي كبير، إذ صدرت عدة ألبومات مرتبطة بالمسلسل، تصدّرت قوائم "بيلبورد"، وبيعت منها ملايين النسخ عالمياً، ما ساهم في إطلاق مسيرة سايرس كنجمة بوب عالمية.

كذلك توسّع نجاح "هانا مونتانا" إلى السينما من خلال فيلم "هانا مونتانا: الفيلم" (Hannah Montana: The Movie) عام 2009، الذي حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، ورسّخ شعبية الشخصية خارج شاشة التلفزيون.

ومن الناحية الثقافية، يُعدّ المسلسل واحداً من أبرز أعمال "ديزني" في العقد الأول من الألفية، إذ أثّر في جيلٍ كامل من المراهقين، وكرّس فكرة "الحياة المزدوجة" كنموذج درامي جذاب، وساهم في إطلاق مسيرة عددٍ من النجوم الشباب الذين ظهروا فيه أو مرّوا كضيوف شرف.

وتولّت شركتا "هوب تاون إنترتينمنت" (Hopetown Entertainment) و"أنويل برودكشنز" (Anvil Productions) إنتاج الحلقة الخاصة، فيما أشرفت آشلي إيدنز على الإنتاج. وضمّ فريق الإنتاج كلاً من مايلي سايرس ووالدتها تيش سايرس-برسيل وأليكس كوبر ومات كابلان.