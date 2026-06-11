63 ألف رسالة من أطفال وأولياء أمور تعيد "روبلوكس" إلى روسيا

- رفعت روسيا الحظر عن منصة "روبلوكس" بعد تلقيها عشرات الآلاف من الرسائل الاحتجاجية من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تُعد المنصة من الأكثر شعبية في روسيا. - أكدت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن "روبلوكس" نفذت إجراءات لحماية الأطفال، بما في ذلك تقييد الوصول للألعاب حسب الفئات العمرية، وتعهدت بمكافحة المحتوى غير المرغوب فيه. - يستخدم "روبلوكس" نحو 100 مليون شخص يومياً، مع تشكيل الأطفال دون سن الثالثة عشرة 40% من المستخدمين، وقد حظرت دول أخرى المنصة لأسباب تتعلق بسلامة الأطفال.

رفعت روسيا الحظر الذي كانت قد فرضته على منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" (Roblox)، بعد أن تلقت السلطات عشرات آلاف الرسائل من الأطفال وأولياء الأمور احتجاجاً على القرار. وتُعد المنصة، التي تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة ومشاركتها مع الآخرين، من أكثر تطبيقات الألعاب شعبية في روسيا.

ووفقاً لشركة "كاسبرسكي" (Kaspersky) للأمن السيبراني ومقرّها موسكو، جاءت "روبلوكس" في المرتبة الثالثة، إلى جانب "تيك توك"، من حيث الوقت الذي يقضيه الأطفال على التطبيق خلال الأشهر الأولى من عام 2025. وأفادت وزارة التنمية الرقمية الروسية، في بيان نُشر أمس الأربعاء، بأن "روبلوكس" نجحت في تطبيق إجراءات تهدف إلى "حماية الأطفال، بما في ذلك إطلاق آلية لتقييد الوصول إلى الألعاب بحسب الفئات العمرية".

وأضافت الوزارة أنّ "روبلوكس تعهدت أيضاً بمواصلة مكافحة انتشار المحتوى غير المرغوب فيه على المنصة". وكانت روسيا قد حظرت الوصول إلى المنصة المملوكة لشركة أميركية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متهمةً إياها بنشر مواد وصفتها بـ"المتطرفة" والترويج لما تسميه السلطات الروسية "دعاية للمثلية الجنسية". وفي ذلك الوقت، أكد متحدث باسم "روبلوكس" لوكالة فرانس برس أنّ الشركة ملتزمة معايير السلامة وتحترم "القوانين واللوائح المحلية".

وكشفت إيكاترينا ميزولينا، رئيسة هيئة الرقابة على الإنترنت المدعومة من الدولة الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول أنها تلقت "63 ألف رسالة إلكترونية" من تلاميذ وأولياء أمور غير راضين عن قرار الحظر. وأضافت: "هذا يطرح سؤالاً: ربما حان الوقت للبحث عن وسائل أخرى لمكافحة المتحرشين بالأطفال والمستفزين الذين يستهدفون الأطفال عبر الإنترنت؟".

ووفقاً للشركة، يستخدم "روبلوكس" نحو 100 مليون شخص يومياً، فيما شكّل الأطفال دون سن الثالثة عشرة نحو 40% من إجمالي مستخدمي المنصة خلال عام 2024. وسبق أن حظرت دول أخرى، بينها قطر والعراق وتركيا، منصة "روبلوكس"، وذلك لأسباب تتعلق أساساً بسلامة الأطفال، فيما رفعت ولايتا تكساس ولويزيانا الأميركيتان دعاوى قضائية ضد التطبيق للأسباب نفسها.

ولوّحت روسيا مراراً بحظر مواقع ومنصات أجنبية، في إطار ما يصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بأنه محاولة أوسع من السلطات لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على استخدام الإنترنت. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أن رفع الحظر عن "روبلوكس" في روسيا "يُظهر أنّ جميع الخدمات يمكنها العودة إذا التزمت القانون"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" (TASS).

(فرانس برس، العربي الجديد)