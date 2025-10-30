"6-7" كلمة العام لـ2025... لماذا؟ وما معناها؟

- أعلنت Dictionary.com أن "6-7" هي كلمة عام 2025، رغم أنها ليست كلمة تقليدية، بل مصطلح غامض انتشر بين الأطفال والمراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستمد من أغنية الراب Doot Doot (6-7) للمغني سكريلا. - لا يوجد معنى محدد لـ"6-7"، حيث يعتمد تفسيرها على المتلقي، وتُستخدم كعبارة بلا معنى لكنها تعزز التواصل بين مستخدميها، مما يجعلها شائعة رغم غموضها. - اختيار "6-7" يعكس تأثيرها على التواصل الاجتماعي، حيث زادت عمليات البحث عنها بشكل كبير، مما يعكس القصص والتغيرات في المجتمع.

أعلن المعجم الإلكتروني Dictionary.com أن كلمة عام 2025 هي مصطلح غريب، قد لا يكون كلمة أصلاً. الحديث هنا عن "6-7"، التي لا يكف الأطفال والمراهقون عن تكرارها والضحك عليها، ولا يمكن للآباء والمعلمين فهمها على الإطلاق. هذه "الكلمة"، إذا جازت تسميتها كذلك، حققت شعبية واسعة خلال الصيف الماضي، وتحوّلت إلى ما يشبه نكتة ذات معنى غير واضح، مدفوعةً بوسائل التواصل الاجتماعي.

كيف تحولت "6-7" إلى مصطلح شائع؟

يبدو أن القصة كلها تعود إلى أغنية الراب Doot Doot (6-7) للمغني سكريلا من عام 2024. بدأت الأغنية بالظهور في فيديوهات على "تيك توك" مع لاعبي كرة السلة، بما في ذلك لاميلو بول، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات. ثم صرخ صبي، يُعرف الآن باسم "الطفل 6-7"، بالعبارة المنتشرة بينما كان طفل آخر بجواره يحرّك يديه في فيديو أصبح شهيراً هذا العام.

ما معنى "6-7"؟

الإجابة الحقيقية هي أنه لا أحد يعرف. وأحياناً يعتمد المعنى على المتلقي. حتى طريقة كتابة "6-7" محل نقاش، فهل هي "6 7"؟ أم six seven؟ وفقاً لـDictionary.com، يمكن أن تعني العبارة "ربما جيد ربما سيء"، أو "ربما هذا، ربما ذاك" عندما تقترن بإيماءة تحريك اليدين. ويصفها موقع ميريام ويبستر بأنها "تعبير لا معنى له يستخدمه خاصة المراهقون والأطفال قبل سن المراهقة". ويقول Dictionary.com إنها "بلا معنى، ومنتشرة في كل مكان، وغير منطقية. بعبارة أخرى، لديها كل سمات "تعفن الدماغ". ومع ذلك، فإنها تظل ذا مغزى للأشخاص الذين يستخدمونها بسبب الاتصال الذي تعززه".

لماذا هي كلمة العام؟

يقول Dictionary.com إنه يبحث عن الكلمات التي تؤثر على كيفية حديثنا مع بعضنا البعض وتواصلنا عبر الإنترنت. ومشّط الموقع محركات البحث والعناوين الرئيسية وترندات وسائل التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرار الاختيار. وقال إن عمليات البحث عبر الإنترنت عن "6-7" تزايدت بشكل كبير خلال الصيف، ولم تتباطأ، إذ نَمَت بستة أضعاف منذ يونيو/حزيران. ويلفت الموقع إلى أن "كلمة العام لا تتعلق فقط بالاستخدام الشائع، بل تكشف عن القصص التي نرويها عن أنفسنا وكيف تغيرنا على مدار العام".