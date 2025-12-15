6 نصائح لإطالة عمر البطارية ساعات إضافية

- تعديل السطوع واستخدام الوضع الداكن: الحفاظ على سطوع منخفض وثابت يقلل من استنزاف البطارية، واستخدام الوضع الداكن في شاشات OLED أو AMOLED يوفر الطاقة بشكل ملحوظ. - تقليل زمن تشغيل الشاشة وإيقاف الميزات غير الضرورية: تقليل مدة بقاء الشاشة قيد التشغيل إلى 15 أو 30 ثانية، وإيقاف "واي فاي"، "بلوتوث"، وخدمات الموقع عند عدم الحاجة، يساهم في إطالة عمر البطارية. - تقليل الويدجت وإيقاف الأصوات والاهتزازات: تقليل عدد الويدجت على الشاشة وإيقاف أصوات واهتزازات لوحة المفاتيح يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

تحسين عمر بطارية "أندرويد" لا يتطلب حيلاً معقدة، بل يتعلّق الأمر غالباً بإصلاح بعض العادات الصغيرة التي تؤثر على استهلاك الطاقة اليومي، تعديلات تجعل المستخدم يلاحظ تحسناً ملحوظاً يضيف ساعات إلى عمر بطارية الجهاز. في ما يلي أبرز نصائح موقع ميك يوز أوف لإطالة عمر البطارية بخطوات سهلة:

1. الحفاظ على السطوع منخفضاً وثابتاً

تؤثر شاشة الهاتف على عمر البطارية أكثر من أي شيء آخر، لذا فتعديل إعدادات السطوع من أكثر الطرق فعالية لزيادة عدد ساعات الاستخدام في كل شحنة. ويذكر موقع ميك يوز أوف أن كثير من الناس لا ينتبهون إلى أنهم يرفعون السطوع ويتركونه كذلك. هذا التغيير الصغير يستمر في استنزاف البطارية طوال اليوم من دون أي داعٍ. على المستخدم محاولة إبقاء السطوع عند مستوى منخفض مريح ولا يرفعه إلا عند الضرورة.

2. استخدام الوضع الداكن في كل مكان

في هواتف "أندرويد" الحديثة المزودة بشاشات OLED أو AMOLED، يمكن للوضع الداكن أن يشكّل فارقاً ملحوظاً بالفعل في إطالة عمر البطارية، فخلاله لا تضيء الشاشة كلها، بل تُضيء البكسلات المطلوبة فقط، وعندما يظهر اللون الأسود، تتوقف الكثير من البكسلات عن العمل تماماً، مما يعني استهلاكاً أقل للطاقة.

3. تقليل مدة بقاء الشاشة قيد التشغيل

من القتلة الصامتين للبطارية زمن إيقاف الشاشة. في كل مرة يترك فيها المستخدم الهاتف من دون قفل، تبقى الشاشة تعمل أطول مما ينبغي. قد لا تبدو الثواني الإضافية كثيرة، لكنها تتراكم عندما يحدث ذلك عشرات المرات يومياً. تقليل زمن إيقاف الشاشة إلى 15 أو 30 ثانية مثلاً يساعد على حل المشكلة. ينصح "ميك يوز أوف" بتفعيل خيار "إبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء النظر"، يستخدم هذا الإعداد الكاميرا الأمامية لمعرفة ما إذا كان المستخدم ينظر إلى الشاشة، وإذا كان كذلك ستظل الشاشة نشطة.

4. وقف الأصوات والاهتزازات في لوحة المفاتيح

يُصدِر الهاتف صوت نقرات صغيرة واهتزازات خفيفة مع كل ضغط زر. قد يكون الشعور ممتعاً في البداية، لكن تلك الأصوات والاهتزازات تستهلك طاقة. وإذا كان المستخدم يكتب كثيراً فيمكن تخيّل كيف يؤثر ذلك على البطارية.

5. تقليل عدد الويدجت يساعد البطارية كذلك

الويدجت، تلك النوافذ الصغيرة في الشاشة، مفيدة لرؤية المعلومات المهمة بسرعة دون فتح التطبيقات، لكن الويدجت تحتاج إلى تحديث مستمر كي تعرض بيانات جديدة، وهذا يستهلك قدراً من الطاقة. من الأفضل إبقاء واحدة أو اثنتين والتخلص من الباقي.

6. وقف "واي فاي" و"بلوتوث" والموقع

هذه الميزات مفيدة جداً، لكنها أيضاً تؤثر في عمر البطارية. الحل بسيط: إذا لم تكن تستخدمها، فأوقفها. عندما لا يكون المستخدم في المنزل أو المكتب، فإن ترك "واي فاي" يعمل يجعل الهاتف يستهلك طاقة بلا فائدة. وينطبق الشيء نفسه على "بلوتوث". أما خدمات الموقع، فهي من أكبر مسببات استنزاف البطارية، لأن كل تطبيق يملك إذن الوصول يمكنه تتبع موقعك حتى عندما لا تستخدمه، لذلك من الأفضل إيقاف خدمات الموقع من لوحة الإعدادات السريعة عند عدم الحاجة.