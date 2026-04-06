- تشارك ست شركات فلسطينية في "جايتكس أفريقيا" بمراكش، برعاية وكالة بيت مال القدس، لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر حاضنة BMAQ Innovation Hub. - تشمل الشركات المشاركة منصات مثل "برهان" للتقييم النفسي بالذكاء الاصطناعي، و"غرو آب" لرقمنة خدمات الحضانات، و"هاو إيه آي سيز" لتحسين التجارة الإلكترونية، و"لابيبو" لعلاج الأطفال عن بعد، و"كريديت" للدفع الرقمي، و"هايفز 360" لتطوير تربية النحل. - تهدف المشاركة إلى تعزيز دور الشركات الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الشباب الفلسطيني اقتصادياً عبر منصات دولية لعرض المشاريع وبناء الشراكات.

تشارك ست شركات فلسطينية في النسخة الرابعة من "جايتكس أفريقيا"، المعرض التكنولوجي الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية بين 7 و9 إبريل/نيسان الجاري. مشاركة برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحضر للعام الثالث في المعرض عبر جناح مخصص لحاضنة مشاريع التجديد والابتكار BMAQ Innovation Hub.

والشركات الفلسطينية المشارِكة في "جايتكس أفريقيا" هذه الدورة هي منصة برهان (Burhan) للتقييم النفسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المسارات المهنية، وتطبيق "غرو آب" (GrowApp) لرقمنة خدمات الحضانات وتعزيز التواصل بين المربين وأولياء الأمور، ومنصة "هاو إيه آي سيز" (HowAISees) المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التجارة الإلكترونية والتسويق، ومشروع "لابيبو" (Labebo) لعلاج الأطفال عن بعد، ومنصة "كريديت" (QREDIT) للدفع الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونظام "هايفز 360" (Hives 360) لتطوير تربية النحل عبر المراقبة الذكية وتحليل البيانات.

ومركز ابتكار بيت مال القدس مبادرة تهدف إلى تعزيز الابتكار الاجتماعي المدعوم بالتكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال. ويركّز المركز على المشاريع التقنية ذات الأثر الاجتماعي، ويعمل على احتضان الشركات الناشئة والمبادرات التي تلبّي احتياجات المجتمع في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والتمكين الاقتصادي. ويوفّر المركز الإرشاد على يد خبراء، والتمويل الأولي، ومساحات عمل تعاونية، وفرص التواصل على المستوى العالمي، بهدف منح شباب القدس المحتلة الأدوات اللازمة لتسخير التكنولوجيا وسيلةً لتعزيز الصمود. واستفادت 34 شركة فلسطينية ناشئة حتى الآن من برامج حاضنة الوكالة، ونجح بعضها في بلوغ مراحل التسريع والشراكات، بينما ولجت أخرى إلى الأسواق.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وكالة بيت مال القدس أن هذه المشاركة تمثل "فرصة نوعية لتعزيز دور الشركات الفلسطينية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مدينة القدس". وأضافت أن هذه الخطوة تعكس توجهها نحو "ترسيخ التزامها بتمكين الشباب الفلسطيني اقتصادياً، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، عبر توفير منصات دولية تتيح لهم عرض مشاريعهم وبناء شراكات استراتيجية".