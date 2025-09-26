6 أفلام مصرية في "الجونة 8": حكايات واقعية وذاتية

- اختير فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025، بعد فوزه بثلاث جوائز في مهرجان ترايبيكا، ويستعرض قصة توحه التي تسعى لتحقيق أمنيتها في الفرح من خلال تنظيم احتفال لنيلّي. - يعرض المهرجان خمسة أفلام مصرية أخرى، مسلطًا الضوء على جيل جديد من المبدعين، مما يعكس التزامه بدعم السينما المحلية وتقديمها لجمهور واسع. - تتنوع المسابقات بين الأفلام الروائية والوثائقية، مع قصص تتناول العلاقات الأسرية، واكتشاف الذات، والمصالحة، بالإضافة إلى استكشاف تعقيدات الحب والفقد.

اختارت إدارة "مهرجان الجونة السينمائي" فيلماً مصرياً بعنوان "عيد ميلاد سعيد"، للمصرية سارة جوهر، لافتتاح الدورة الثامنة (16 ـ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، علماً أنّ هذا الروائي الطويل فائزٌ بثلاث جوائز في الدورة 24 (5 ـ 15 يونيو/حزيران 2025) لـ"مهرجان ترايبيكا السينمائي": أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي (جوهر ومحمد دياب)، وأفضل إخراج (جائزة نورا إيفرون): رغم أنّ توحه (ضحى رمضان) لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، تسعى إلى تنظيم احتفال استثنائي لنيلّي (خديجة أحمد)، بينما تمتلك أمنية لا يعرفها أحدٌ: أنْ تختبر، هي أيضاً، معنى الفرح. وتوحه طفلةٌ تعمل في منزل أسرة ثرية، لكنّها تتمكّن من بناء علاقة شفّافة وعميقة مع نيلّي، الابنة المدلّلة لتلك الأسرة (إلى هؤلاء، هناك أيضاً نيلّي كريم وحنان مطاوع وحنان يوسف).

إلى ذلك، تُعرض خمسة أفلامٍ مصرية أخرى في برامج مختلفة، "تُسلِّط الضوء على جيل جديد من المبدعين، ذوي رؤى سينمائية في مصر"، كما في بيان للمهرجان، يُضيف أنّ بعض تلك الأفلام أولى أو ثانية لمخرجيها: "هذا الاختيار يؤكّد التزاماً راسخاً في دعم أجيال سينمائية جديدة من المنطقة، وتقديمها إلى جمهور كبير من عشاق السينما".

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: "كولونيا" لمحمد صيام (تمثيل أحمد مالك وكامل الباشا): علاقة متوتّرة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسراراً دفينة. و"المستعمرة" لمحمد رشاد: مستوحى من أحداث حقيقية، يتتبّع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرّد مصادفة.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: "50 متر" ليُمنى خطاب: رحلة شخصية حميمة للمخرجة، التي توثّق علاقتها بوالدها، في محاولة لترميم التواصل بينهما، في حكاية عن العائلة، واكتشاف الذات، والمصالحة. و"الحياة بعد سهام" لنمير عبد المسيح: محاولة المخرج أنْ يواجه عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، باستخدام الكاميرا، لإعادة تتبع تاريخ عائلته. فيلم يلتقط جمال الحياة.

خارج المسابقة، هناك "ولنا في الخيال... حب؟" لسارة رزيق، في أول عرض عالمي، علماً أنّه أول روائي طويل لها: استكشاف تعقيدات الحب والفَقَد، في قصّة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعي يعيش تجربة حزينة.