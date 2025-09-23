500 متطوّع في مهرجان موسيقي لكشف سر انجذاب البعوض إليك

كشفت دراسة علمية أُجريت في هولندا أنّ تناول الكحول وتدخين القنّب يجعلان الشخص أكثر عرضة للدغات البعوض. وخلال مهرجان موسيقي في هولندا، طلب فريق من الباحثين من نحو 500 متطوّع إدخال أيديهم في صناديق زجاجية تحتوي على بعوض، بينما جرى تصوير التجربة بواسطة كاميرا متخصّصة، ثم عُرضت المقاطع على برنامج حاسوبي لقياس استجابة البعوض بدقة، بهدف تحديد مدى انجذاب هذه الحشرات لأشخاص معيّنين.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت عبر الموقع الإلكتروني "بايوركسايف" المتخصّص في الأبحاث العلمية، وجود صلة بين عادات سلوكية معيّنة وبين اجتذاب البعوض، إذ تبيّن أنّ الأشخاص الذين تناولوا الكحول خلال المهرجان كانوا أكثر جاذبية للبعوض بنسبة 44%، وكذلك الحال بالنسبة لمن دخّنوا القنّب أخيراً. واتضح أيضاً أنّ الأشخاص الذين ينامون متجاورين في مكان واحد أكثر عرضة للبعوض مقارنةً بمن ينامون بمفردهم، فيما توصّل الفريق البحثي إلى أنّ وضع مساحيق الوقاية من الشمس على البشرة قبل النوم يساعد على طرد البعوض.

وصرح فيليكس هول، الباحث في مجال الأحياء بالمركز الطبي لجامعة رادبوند في هولندا، بأنّه اندهش من إقبال المتطوعين على المشاركة في التجربة رغم طبيعتها الغريبة، لكنه شدّد على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر نظراً لظروف إجرائها غير التقليدية وأعداد المشاركين.

ورغم أوجه القصور العلمي في التجربة، يسلّط البحث الضوء على بعض أنماط سلوك البعوض، ويطرح وسائل بسيطة لتفادي اللدغات المزعجة.

وأضاف هول في تصريحات لموقع "هيلث داي" (HealthDay) المتخصّص في الأبحاث الطبية: "إذا كنت لا تريد اجتذاب البعوض فعليك الامتناع عن تناول الجعة وتدخين القنّب والنوم بجوار الآخرين"، مضيفاً: "أما إذا لم ترغب في الالتزام بهذه النصائح، فارتدِ أكماماً طويلة أثناء النوم".

(أسوشييتد برس)