%44 من الموسيقى الجديدة على منصة "ديزر" ذكاء اصطناعي

- كشفت منصة ديزر أن 44% من المقاطع الموسيقية الجديدة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، مع استقبالها 75 ألف مقطع يومياً، مما يعكس تسارعاً كبيراً في هذا النوع من المحتوى. - رغم النمو السريع، لا تتجاوز حصة الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي 3% من إجمالي البث، بسبب إجراءات ديزر للحد من انتشارها، مثل وضع علامات تعريفية واستبعادها من التوصيات. - تواجه الصناعة مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الفنانين، مع تقديرات بأن 25% من دخلهم قد يتأثر بحلول 2028، مما يستدعي تعزيز الشفافية وحماية الحقوق.

كشفت منصة بث الموسيقى ديزر الفرنسية، الاثنين، أن نحو 44% من المقاطع الموسيقية الجديدة التي تُرفع إلى منصتها مولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، في مؤشّرٍ لافتٍ على التسارع الكبير الذي يشهده هذا النوع من المحتوى داخل قطاع الموسيقى الرقمية. وقالت الشركة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إنها تستقبل يومياً قرابة 75 ألف مقطع موسيقي مولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يعادل أكثر من 44% من إجمالي المحتوى الموسيقي المرفوع يومياً على المنصة، مقارنة بنحو 10 آلاف مقطع يومياً فقط خلال العام الماضي.

ورغم هذا النمو المتسارع، أكدت "ديزر" أن حضور الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي في معدلات الاستماع لا يزال محدوداً، إذ لا تتجاوز حصتها حالياً ما بين 1% و3% من إجمالي عمليات البث على المنصة. وأرجعت الشركة ذلك إلى الإجراءات التي تطبقها للحدّ من انتشار هذا المحتوى، والتي تشمل وضع علامات تعريفية واضحة على الأعمال المنتجة بالذكاء الاصطناعي، واستبعادها من أنظمة التوصية الخوارزمية، إلى جانب وقف تخزين نسخٍ عالية الجودة منها.

وتعدّ "ديزر" من بين أبرز المنصات التي تبنّت مبكراً آليات لرصد الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي وتصنيفها ووضع إشاراتٍ توضيحيةٍ عليها، في ظلّ تصاعد المخاوف داخل الصناعة بشأن تأثير هذه التكنولوجيا على حقوق الفنانين والعائدات المالية للمبدعين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي لانترنييه إن الموسيقى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي "لم تعد ظاهرة هامشية"، مضيفاً أن الارتفاع المستمر في حجم هذا المحتوى يستدعي تحركاً أوسع من جانب قطاع الموسيقى من أجل حماية حقوق الفنانين وتعزيز الشفافية أمام الجمهور.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 25% من دخل صنّاع الموسيقى قد يصبح معرضاً للخطر بفعل الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، ما يعزّز المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتوسّع المتسارع في إنتاج المحتوى الآلي. وشدّدت "ديزر" على أهمية وضع علامات واضحة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى نتائج استطلاع دولي أجرته الشركة أظهر أن 80% من المشاركين يرغبون في تمييز هذا النوع من الموسيقى بشكل واضح، بما يتيح للمستمعين معرفة طبيعة المحتوى الذي يستمعون إليه.

(أسوشييتد برس)