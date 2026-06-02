40 فيلماً في الدورة الـ60 من مهرجان كارلوفي فاري

في الثالث من يوليو/تموز المقبل، تنطلق الدورة الستون من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي المقام في المدينة التشيكية التي تحمل اسمه. يكشف المدير الفني كاريل أوش عن برنامج حافل يضم نحو أربعين فيلماً تتوزع بين المسابقة الرسمية ومسابقة بروكسيما والعروض الخاصة، لتعكس محاولات المخرجين فهم تنوع العالم وتعقيداته.

يشارك في المهرجان المخرج اللبناني كريم قاسم من خلال فيلم "قساطل" (Pipes) من إنتاج شركة ميتافورا. يروي الفيلم قصة حسن، الموظف المتقاعد في شركة المياه، الذي يواصل خدمة قريته الهادئة مجاناً خلال فترة جفاف قاسية، في مكان يعرف فيه الجميع تفاصيل حياة كل منهم. وبينما يستعد وحيداً لحفل زفاف ابنته، تهتزّ القرية على وقع وفاة صديقه البنغلادشي رضا، العامل المخلص الذي عاش بينهم لسنوات طويلة.

تتنافس في المسابقة الرسمية (كريستال غلوب) مجموعة من الأعمال التي تغوص في القضايا الاجتماعية والإنسانية؛ فمن صربيا وبلغاريا، يتناول فيلم "بعد ثلاثة أسابيع" (3 Weeks After) قضايا المراهقين والتنمر، بينما تصور الكوميديا المأساوية "أموال سوداء من أجل البيضاء" (Black Money for White) معاناة زوجين بلغاريين تنهار أحلامهما بسبب الحرب.

سينما ودراما بيدرو ألمودوفار في مهرجان كان: ترامب ونتنياهو وبوتين وحوش

ويتتبع الفيلم التشيكي "تشيكا تشيكا" (Chica Checa) ساعية بريد تحاول تحقيق الأمنية الأخيرة لوالدتها، في حين يعكس الفيلم الكولومبي "خمس سنوات وأربعة أشهر" (Five Years, Four Months) ألم الأمهات الباحثات عن أبنائهن المفقودين.

وفي سياق الذاكرة، يستكشف الفيلم التشيلي "خلف المطر" (Behind the Rain) صدمات الطفولة، ويطرح الفيلم الدنماركي "الضيف" (The Guest) قصة احتفال عائلي يتحول لمواجهة مع الماضي. وتشهد المسابقة أيضاً عرض الفيلم السويسري "عائلة سعيدة" (A Happy Family) عن أم تسعى إلى استعادة أطفالها، والفيلم الألماني "حجامة" (Hijamat) الذي يسلط الضوء على صراعات رجل ضمن عائلته المحافظة.

وتجمع قصة "الأسد خلف ظهري" (The Lion at My Back) بين طالبة لجوء ومتعافية من الإدمان، في حين يتناول الفيلم السلوفاكي "أشياء جميلة للنظر إليها" (Only Beautiful Things to Look At) سياسات التعقيم القسري. ويقدم فيلم "جمع الثمار" (Fruit Gathering) من ميانمار صورة لرغبات النساء في مجتمع قمعي.

من جهة أخرى، تقدم مسابقة بروكسيما أعمالاً متنوعة مثل فيلم "33 خطوة" (33 Steps) الذي يلاحق ضحية هجوم عنصري، وفيلم "سائق الشاحنة" (Truck Driver) الذي يتأمل حياة السائقين. وتستكشف المسابقة حكايات أخرى، مثل قصة البناء الصامت في "ضد الطبيعة" (Against Nature)، والميراث الغامض في "شخص كامل تقريباً" (A Whole Person Almost).

في كمبوديا، يكشف "هومو سيف ناتورا" (Homo Sive Natura) استغلال الأراضي، بينما يصحبنا الفيلم الهندي "اليد الملطخة بالحبر والإبهام المفقود" (The Ink-Stained Hand and the Missing Thumb) في قصة حب مأساوية.

ويتناول "صديقي نجم البورنو" (My Friend the Porn Star) صناعة الأفلام الإباحية بلمسة مرحة، ويقدم "عاشق لا مقاتل" (Lover, Not a Fighter) تحديات الصيف. كما يغوص "باريس باريس" (Paris Paris) في حياة المنفى، ويتتبع "صائد المطر" (Rain Catcher) مصوراً غامضاً، ويسرد "المحرقة" (Incinerator) رحلة فتاة نحو النضوج، في حين يعرض "لصوص صغار" (Petty Thieves) يوميات سرقات في فندق سياحي.

تزخر العروض الخاصة بأعمال لافتة، منها الوثائقي "بارا - مذكرات نجمة روك" (Bára - Diary of a Rockstar)، وفيلم "نصف لتر من الحبر" (A Pint of Ink) عن المترجم بيتر غايسلر. ويستكشف فيلم "لو تحول الحمام إلى ذهب" (If Pigeons Turned to Gold) مأساة الإدمان، بينما يوثق "منزل الصديق هنا" (The Friend's House Is Here) كفاح فنانتين في إيران.

نجوم وفن مئوية مارلين مونرو... موهبة وثقافة وجسد وحرفة

وتتنوع الحكايات لتشمل صداقة طفل مع قرش في "تعلم التنفس تحت الماء" (Learning to Breathe Underwater)، ورحلة أب وابنه في "مدينة الآباء" (City of Fathers)، ونقاشات منتصف العمر في "كل شيء كما ينبغي أن يكون" (Everything as It Should Be).

وتُستكمل القائمة بفيلم النضوج "مورتن" (Morten)، والبورتريه "روبرت ريتشاردسون: الشيطان الأبيض" (Robert Richardson: The White Devil)، والوثائقي "قصة الفيلم الوثائقي - الثمانينيات" (The Story of Documentary Film - 1980s). تُختتم العروض بفيلم "أن تموت لتحيا" (To Die to Live) عن جنود أوكرانيين، والكوميديا "غريغوريوس، المختار" (Gregorius, the Chosen One)، والقصص المتشابكة في "تقرير لمينيرفا 2" (A Report for Minerva 2).