- تقدم غوغل تجربة مميزة لمتابعي كأس العالم 2026 عبر توفير معلومات فورية عن النتائج والتشكيلات والترتيب، مع إمكانية تثبيت النتائج على شاشة القفل واستخدام الذكاء الاصطناعي لحجز التذاكر وطرح الأسئلة. - تسهل خرائط غوغل وويز تنقل الجماهير من خلال توفير معلومات عن حركة المرور وإغلاقات الطرق، مع تحديث صور التجوّل الافتراضي للملاعب وإمكانية العثور على أماكن لمشاهدة المباريات. - يوفر روبوت الدردشة جيميناي معلومات مباشرة عن المباريات، ويتيح إنشاء عناصر مرئية مثل الإحصائيات والصور، مع استخدام قوالب نانو بانانا لتوليد صور مخصصة لأجواء المونديال.

قرّرت شركة غوغل إغناء أجواء كأس العالم 2026 لكرة القدم، من خلال تقديم خدمات خاصة بالمناسبة، بما في ذلك قدرات ذكاء اصطناعي. وتَعِد الشركة بأن "تسهلّ عليك متابعة كل لحظة أينما كنت. سواء كنت تبحث عن أحدث النتائج، أو تتجه إلى مباراة، أو تبحث عن ملخص لأبرز أحداث اليوم، فإن البحث والخرائط وويز وتطبيق جيميناي تُقرّبك أكثر من الحدث".

في ما يلي 4 استخدامات لـ"غوغل" خلال كأس العالم 2026:

1. معلومات فورية في محرك البحث

عند كتابة "كرة القدم" في محرك بحث "غوغل"، سوف يرى المستخدم فوراً معلومات فورية عن المباراة، مثل النتائج المباشرة، والتشكيلات، والترتيب، والجداول، والقصص، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، إذا بحث المستخدم عن مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في منتصف المباراة، يمكنه رؤية نتيجة كل فريق، وترتيبه، وقائمة معلومات أخرى مباشرة عن المباراة. يمكن أيضاً تثبيت نتيجة مباراة مباشرة على شاشة قفل الهاتف، وذلك من خلال متابعة مباراة أو فريق معين. وبعدها سوف يتلقى المستخدم تحديثات مباشرة قبل وبعد كل مباراة.

2. وضع الذكاء الاصطناعي

يمكن استخدام وضع الذكاء الاصطناعي في محرك بحث "غوغل" من أجل طرح الأسئلة وإنجاز المهام الخاصة بالمونديال، بما في ذلك حجز التذاكر عبر الإنترنت وطرح أسئلة معقدة حول القواعد واللاعبين والفرق وغيرها. تقول "غوغل" في مدونتها: "لنفترض أنك تحاول معرفة أنواع تشكيلات كرة القدم المختلفة ومتى يستخدم المدربون كل تشكيلة. يمكنك أن تطلب من وضع الذكاء الاصطناعي إنشاء عرض مرئي تفاعلي مصمم خصيصاً لسؤالك". وتتوفر الإمكانيات التفاعلية فقط لمشتركي الباقات المدفوعة، لكن ستكون متاحة للجميع في البحث هذا الصيف مجاناً.

3. خرائط "غوغل" و"ويز"

سوف توفر خرائط "غوغل" و"ويز" أحدث المعلومات حول حركة المرور، وإغلاقات الطرق، ومناطق المشاة، وخطوط النقل العام، وغيرها، لتتمكن الجماهير من التنقّل بشكل أسهل أثناء المباريات. كما حدّثت "غوغل" صور التجوّل الافتراضي للعديد من الملاعب التي تستضيف المباريات، حتى يتمكّن المشجعون من تصوّر المنطقة قبل الوصول إليها. ولأول مرة على "ويز"، يمكن الاطلاع على تحديثات النتائج المباشرة بنظرة سريعة كلما توقفت السيارة.

وإذا لم تكن لدى المستخدم تذاكر للملعب، فيمكنه استخدام خرائط "غوغل" للعثور على مكان لمشاهدة المباراة بالقرب منه. ما عليه سوى سؤال الخرائط: "ابحث لي عن حجز لأربعة أشخاص الساعة 7:30 مساءً، في مكان يمكنني فيه مشاهدة مباراة كأس العالم والالتقاء بمشجعين آخرين".

4. "جيميناي"

هذا وبات بإمكان روبوت الدردشة "جيميناي" الآن عرض معلومات المباريات المباشرة لكرة القدم والأخبار، مع أحدث النتائج والملخصات والترتيبات وغيرها أثناء سير المباراة. وفي بعض المواضيع يمكن لـ"جيميناي" إنشاء عناصر مرئية جديدة، مثل الإحصائيات والصور والفيديوهات، التي تُبرز أحدث المعلومات حول آخر أحداث مباريات كرة القدم. كما يعرض "جيميناي" معاينة لمباريات كرة القدم في بلد المستخدم مع الإحصائيات والملخصات.

ولأن الذكاء الاصطناعي حاضر إبداعياً بأشكال عدة خلال كأس العالم 2026، تقول "غوغل" إنه يمكن استخدام قوالب نانو بانانا (روبوت توليد الصور) الجديدة المصممة لأجواء المونديال من خلال تحميل صورة إلى هذه المشاهد المخصصة حتى يتخيل المستخدم نفسه وهو يحتفل في الملعب أو يسجل هدفاً أو يرتدي ألوان منتخبه الوطني.