4 أعراض مبكرة لمرض باركنسون

- يُعتبر مرض باركنسون من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعاً، مع توقع وصول المصابين إلى 25.2 مليوناً بحلول 2050، ويتميز بأعراض حركية وغير حركية مثل الإمساك وفقدان حاسة الشم. - الأعراض المبكرة تشمل فقدان حاسة الشم واضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة والإمساك وانخفاض ضغط الدم الانتصابي، والتي قد تشير إلى باركنسون لكنها ليست قاطعة. - رغم التقدم في فهم المرحلة البادرية، لا تزال المؤشرات غير كافية لتشخيص قاطع، ويُنصح بممارسة الرياضة للحد من تطور الحالة.

يعتقد كثيرون أن الرعاش هو العلامة التحذيرية "الأبرز" لمرض باركنسون (Parkinson’s disease). لكن أعراضاً أخرى كثيرٌ منها لا يتضمن تغيّرات في الحركة قد تظهر في وقتٍ أبكر بكثير من رعاش الراحة (Resting tremor).

رعاش الراحة، هو اهتزازٌ إيقاعيّ في جزءٍ من الجسم، مثل اليد، عندما يكون في حالة سكون. لكنه ليس شرطاً لازماً للتشخيص، فحتى 20% من المصابين بباركنسون لا يعانون رعاشاً من هذا النوع. في هذا السياق، أوضحت طبيبة الأعصاب والمستشارة الطبية في مؤسسة مايكل جاي فوكس لأبحاث باركنسون رايتشل دولهون، قائلة لصحيفة واشنطن بوست: "نسمّي باركنسون اضطراباً حركياً لأنه يؤثر في الحركة، لكن هناك جانباً كاملاً من باركنسون غير حركي. لطالما اعتقدنا أنه مجرد مرض يؤثر على الحركة، لكننا نرى اليوم أنه يؤثر في الجسم كله بطرق مختلفة".

مرض باركنسون واحد من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعاً في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين به إلى 25.2 مليوناً بحلول عام 2050. وبينما ترتبط طفرات جينية موروثة بما بين 10 و15% من الحالات، لا يُعرَف سبب واضح لبقية الحالات. ويمكن التحكم بالأعراض عبر العلاجات، لكن لا يوجد دواء يساعد على الشفاء التام حتى الآن، رغم أن ممارسة الرياضة قد تقلّل خطر تطور الحالة. لتأكيد تشخيص باركنسون، يبحث أطباء الأعصاب عن أعراض حركية مميزة، منها بطء الحركة والتيبّس ورعاش الراحة. غير أن أعراضاً غير حركية شائعة، مثل الإمساك وفقدان حاسة الشم، غالباً ما تسبق هذه التغيرات الحركية بأكثر من عقد. تُعرف هذه المرحلة المبكرة باسم "المرحلة البادرية" (Prodromal phase)، وهي بداية الظهور التدريجي للمرض.

أشار أستاذ طب وجراحة الأعصاب في جامعة ماكغيل في مونتريال رونالد بوستوما، متحدثاً لـ"واشنطن بوست" هذا الأسبوع، إلى أن "المرض بطيء، ونحن نكتشف الآن مدى بطئه. إنه يتقدم في الدماغ عاماً بعد عام، إلى أن يتجاوز عتبةً يستطيع عندها الأطباء وضع التشخيص". يُتلف باركنسون الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، وهي مادة كيميائية تنقل الإشارات بين الخلايا وتؤدي دوراً أساسياً في التحكم بالحركة والتنسيق في الدماغ. وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض الحركية، تكون نسبة ما بين 50 و70% من هذه الخلايا في المادة السوداء، وهي بنية صغيرة ولكنها حيوية للحركة الإرادية تقع في جذع الدماغ، قد ماتت بالفعل.

خلال العقدين الماضيين، حقق الباحثون تقدماً كبيراً في فهم "مؤشرات" المرحلة البادرية لباركنسون، على أمل أن تُستخدم يوماً ما للتشخيص المبكر. شددت دولهون على أنه "من المهم التأكيد بأن ليس كل من تظهر لديهم هذه الأعراض سينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بباركنسون. لكننا نعرف أن بعضها قد يكون لدى بعض الناس من أسبق العلامات".

هناك أربعة أعراض مبكرة تظهر كثيراً لدى أشخاص يُشخَّصون لاحقاً بمرض باركنسون وفقاً لـ"واشنطن بوست":

1- فقدان حاسة الشم

قد يكون أثراً مؤقتاً لزكام أو التهاب جيوب أنفية، وقد يصبح مشكلة دائمة بعد الإصابة بكوفيد-19. لكن أكثر من 90% من المصابين بالمرض يفقدون حاسة الشم تدريجياً وعلى مدى طويل. وقد يبدأ ذلك قبل ظهور الأعراض الحركية بسنوات، بل بعقود. وقدّر بوستوما أن فقدان حاسة الشم يحدث "قبل تشخيص المرض بنحو 20 عاماً". وأضاف أن "من يفقدون حاسة الشم لديهم خطر أعلى بنحو خمسة أضعاف للإصابة بباركنسون مستقبلاً"، موضحاً أن الناس "يفقدون القدرة على اكتشاف الروائح والتعرّف إليها، وغالباً لا ينتبهون لأن الأمر يحدث تدريجياً". لا يزال الباحثون يحاولون فهم ما الذي يسبب فقدان الشم في مرض باركنسون ولماذا يعدّ من أسبق الأعراض. وترجح إحدى الفرضيات أن المرض قد يبدأ فعلياً في البصلة الشمية، وهي الجزء المسؤول عن حاسة الشم في الدماغ، إذ تُحدث بروتينات غير طبيعية اضطراباً وتؤذي الخلايا العصبية.

2- تمثيل الأحلام

عادةً ما يدخل الجسم في حالة شبه شلل كامل خلال مرحلة النوم (REM)، وهي المرحلة التي تكون فيها الأحلام أكثر وضوحاً. لكن "اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة" (REM sleep behavior disorder)، وهو حالة مزمنة يفقد فيها الشخص هذا الشلل، فيبدأ بتجسيد أحلامه جسدياً: قد يجلس في السرير، أو يجري "حوارات" من طرف واحد، بل قد يلكم أو يركل شريكَه. أظهرت دراسات أن ما بين 50 و70% من المصابين بهذا الاضطراب سيطوّرون باركنسون أو حالة قريبة، مثل "خرف أجسام ليوي" (Lewy body dementia)، خلال متوسط يراوح ما بين خمس وعشر سنوات. كما أن من هم في سن 50 عاماً فما فوق ويعانون هذا الاضطراب تكون احتمالات إصابتهم بباركنسون أعلى بـ130 مرة مقارنةً بمن لا يعانون مشكلة النوم هذه.

3- الإمساك

غالباً لا يكون خطيراً. لكن الإمساك الذي يستمر عدة أسابيع أو أكثر يصيب نحو ثلثي مرضى باركنسون. ويمكن لباركنسون أن يؤثر في الأعصاب المبطّنة للجهاز الهضمي، وقد وجدت الدراسات تكتلات من بروتينات غير طبيعية داخل الخلايا العصبية المبطّنة لأمعاء المصابين بالمرض. ووجد تحليلٌ تجميعي لتسع دراسات أن من يعانون الإمساك كانوا أكثر عرضةً للإصابة بباركنسون بمرتين مقارنةً بمن لا يعانون الإمساك. كما تابعت دراسة أخرى 6.790 رجلاً بين 51 و75 عاماً على مدى 24 عاماً، وخلصت إلى أن من كانت حركة أمعائهم أقل من مرة يومياً كانوا أكثر عرضةً للإصابة بالمرض. ولفت بوستوما إلى أنه "حتى من يُصابون بالإمساك في العشرينيات أو الثلاثينيات يبدو أن لديهم فرصة أعلى للإصابة بباركنسون بعد 30 أو 40 عاماً". وأضاف: "لذا بدأنا نتساءل: هل يؤثر المرض في الأعصاب التي تتحكم بالأمعاء، أم أن الإمساك عاملُ خطرٍ بحد ذاته؟".

4- الدوخة عند الوقوف

انخفاض "ضغط الدم الانتصابي" هو هبوط في ضغط الدم يحدث عندما ينتقل الشخص من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف. وقد يسبب دوخة أو خفة رأس أو حتى إغماء. وقد ينجم عن جفاف بسيط، أو انخفاض سكر الدم، أو فرط الحرارة. لكن الانخفاض المزمن والمستمر قد يكون أكثر جدّية. وبيّن بوستوما أن "نحو نصف المرضى" الذين يكون انخفاض الضغط لديهم ذا منشأ عصبي أي ليس جفافاً أو دواءً أو مشكلة قلبية "يطوّرون باركنسون أو حالة قريبة"، مضيفاً: "لذا فهو عامل خطر مرتفع جداً. لكن معظم الناس لا يكون لديهم سبب عصبي". وقد حدد الباحثون انخفاض ضغط الدم الانتصابي بوصفه سمة محتملة من سمات المرحلة البادرية، رغم أن الأدلة ليست بقوة مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي غير المفسَّر ارتبط لاحقاً بتشخيص باركنسون أو حالة قريبة لدى 18 من أصل 79 مريضاً (23%) بعد متابعة امتدت عشر سنوات.

حتى الآن، ليست هذه المؤشرات البادرية محددة بما يكفي كي تدل وحدها بصورة قاطعة على باركنسون، إذ قد تكون ناجمة عن سبب آخر أو حالة طبية مختلفة. وأوضحت مديرة مركز باركنسون واضطرابات الحركة في "جونز هوبكنز ميديسن" كيلي ميلز بقولها: "عندما تبدأ بجمع هذه الأعراض معاً، يرتفع خطر الإصابة بباركنسون في المستقبل. إذا كان لدى شخص إمساك وفقدان للشم وتمثيل للأحلام، فأنت تجمع مخاطر عدة عوامل. لكن لا تقفز إلى استنتاجات من دون تقييم طبي".