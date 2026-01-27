3500 صحافي إيراني يوقعون على بيان يدعم خامنئي بعد تهديدات ترامب

- أعلن 3500 من العاملين في الإعلام والثقافة في إيران دعمهم للمرشد الأعلى علي خامنئي ضد "الإساءة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدين على "الاتحاد المقدس" للشعب الإيراني في مواجهة التهديدات الأميركية. - وصف البيان الرئيس ترامب بأنه "رمز معاصر للنهج العدائي"، مشيراً إلى أن سياساته تسببت في موجة غضب واستنكار داخل إيران وبين المسلمين عالمياً، مما يعكس وحدة الشعب الإيراني ضد "الحرب والدمار". - أكد الموقعون على أهمية الوحدة الوطنية حول القيادة كركن أساسي للهوية الإيرانية، مشيرين إلى قدرة الشعب الإيراني على مواجهة التهديدات بقوة أكبر.

أعلن 3500 من العاملين في مجالي الإعلام والثقافة في إيران، في بيان مشترك، دعمهم للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ضد ما وصفوه بـ"الإساءة الوقحة" التي قالوا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكبها في حقه، وكذلك تمسكهم بـ"الاتحاد المقدس للشعب الإيراني" في مواجهة التهديدات الأميركية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القيادة والشعب في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد في ضوء ارتفاع احتمال اندلاع حرب أميركية عليها.

ووجّه الموقعون بيانهم إلى جميع أبناء إيران، معتبرين أن الصراع الراهن بين بلادهم والولايات المتحدة جزء من الصراع "بين الإنسان والشيطان على مر التاريخ"، وأشاروا إلى أن المرحلة الراهنة تمثل، بحسب توصيفهم، "ذروة جديدة لهذا الصراع على المستوى العالمي".

ووصف البيان، الذي حمل توقيع رئيس الإعلام الحكومي الصحافي الإصلاحي إلياس حضرتي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "رمز معاصر للنهج العدائي"، معتبراً أن سياساته وتصريحاته الأخيرة تعكس تصعيداً مباشراً ضد المرشد علي خامنئي والشعب الإيراني، من خلال "التهديد والعقوبات والإهانات".

وأشار البيان إلى أن هذه المواقف "أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار، ليس داخل إيران فحسب، بل في أوساط المسلمين حول العالم"، واعتبر أن هذا الغضب يعكس "تجلياً واضحاً للاتحاد المقدس في مواجهة العدو"، ودليلاً على وحدة الشعب الإيراني في التصدي لما وصفه البيان بمشاريع "الحرب والدمار والتجزئة".

وأكّد الموقعون الذين ينتمي معظمهم إلى المحافظين أن "الوحدة الوطنية حول محور القيادة تُعدّ ركناً أساسيًا من الهوية الوطنية الإيرانية"، مشيرين إلى أن هذه الوحدة كانت، بحسب البيان، "عاملاً حاسماً في الانتصار خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع الكيان الصهيوني"، ومؤكدين أنها ستشكّل أيضاً "أساس الانتصار في الحرب المركبة مع الولايات المتحدة".

وشدّد البيان على أن إيران "هي أرض الشعب الذي كسر الهيمنة الأميركية المزيفة منذ الحرب العالمية الثانية

"، معتبراً أن الشعب الإيراني "قادر على مواجهة أي تهديد جديد بقوة أكبر"، ومؤكداً أن "أي تصعيد أو تهديد سيُواجَه بردّ حازم".