300 مليون مشترك في خدمة "سبوتيفاي" المدفوعة

- ارتفع عدد مشتركي سبوتيفاي المدفوعة إلى 300 مليون في الربع الثاني من 2026، مع زيادة الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 4.78 مليارات يورو، وتحقيق صافي دخل 545 مليون يورو. - تجاوز نمو الإيرادات ارتفاع تكاليف الموسيقى، مع أداء قوي في قطاع الإعلانات والبودكاست، مما ساهم في تحسين هامش الربح الإجمالي. - تتوقع سبوتيفاي إيرادات بقيمة 5 مليارات يورو في الربع الثالث من 2026، مع زيادة عدد المشتركين المدفوعين إلى 305 ملايين، وإجمالي المستخدمين النشطين إلى 788 مليون.

ارتفع عدد مشتركي خدمة سبوتيفاي المدفوعة إلى 300 مليون مشترك في الربع الثاني من عام 2026، لتضيف سبعة ملايين مشترك جديد، متجاوزةً بذلك توقعاتها السابقة. وفي المجمل، بلغ إجمالي عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنهاية الربع الثاني 777 مليون شخص، وهو رقم يقلّ بمليون مستخدم عن توقعات الشركة التي ردّت ذلك إلى "استمرار عمليات تحسين المنتج"، بحسب ما نقله موقع فرايتي، أمس الثلاثاء.

وأعلنت "سبوتيفاي" عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 14% وقد بلغت 4.78 مليارات يورو، فيما حقّقت صافي دخل بلغ 545 مليون يورو مقارنة بخسارة مقدارها 86 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت أن تحسن هامش الربح الإجمالي جاء مدفوعاً بالأداء القوي للخدمة المدفوعة، حيث تجاوز نمو الإيرادات ارتفاع تكاليف الموسيقى، بعد احتساب برامج السوق، وتكاليف الكتب الصوتية، والبودكاست المرئي. أما في قطاع الإعلانات، فأشارت إلى أن الأداء استفاد من نتائج إيجابية في قطاع البودكاست وبعض العوامل الضريبية، ليعوّض ارتفاع تكاليف الموسيقى وبعض البنود الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك، أليكس نورستروم، إن الشركة تمتلك اليوم "نطاقاً من الانتشار لم تصل إليه سوى قلة من الشركات في التاريخ، إلى جانب نموذج أعمال قوي يواصل النمو وفرص فريدة لا تستطيع سوى سبوتيفاي استثمارها"، مضيفاً أن المنصة "صارت جزءاً من الحياة اليومية للمستخدمين". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك الآخر، غوستاف سودرستروم، إن الشركة "ستواصل الاستثمار وفق معايير مرتفعة، مع التركيز على استيعاب التقنيات الجديدة مبكراً وتحويلها إلى منتجات تلقى إقبال المستخدمين".

وتتوقّع "سبوتيفاي" أن تحقّق إيرادات بقيمة خمسة مليارات يورو خلال الربع الثالث من عام 2026، ودخل تشغيلي قدره 670 مليون يورو، كما تتوقع أن يصل عدد مشتركي الخدمة المدفوعة إلى 305 ملايين شخص، وإجمالي المستخدمين النشطين شهرياً إلى 788 مليون شخص.