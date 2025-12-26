3 أفلام مغربية جديدة: فضاء قاسٍ وشخصيات مقاتلة

- تجمع الأفلام المغربية "البحر البعيد"، "المرجا الزرقا"، و"موفيطا" بين قوة تفاصيل الفضاء وطلاقة أداء الممثلين، مع التركيز على مواضيع الهجرة السرية والبحث عن الهوية والعيش في ظروف قاسية. - تتميز الأفلام بأسلوب سردي موحد وزمن خطي، حيث يُعتبر المكان عنصراً أساسياً يؤثر على الشخصيات، مع تجنب الفلاش باك والتصوير الداخلي. - تعكس الأفلام فهماً عميقاً للمجتمع المغربي، باستخدام الكاميرا والديكور لتقديم قصص واقعية، مع سعي الشخصيات لإمساك مصيرها بعيداً عن البؤس.

ثلاثة أفلام روائية مغربية طويلة تجمعها مشتركات عدّة: "البحر البعيد" (2024) لسعيد حميش بلعربي، و"المرجا الزرقا" (2024) لداود أولاد السيد، و"موفيطا" (2025) لمعدان الغزواني. هذه الأفلام فازت مؤخّراً بجوائز مختلفة، في الدورة الـ25 (17 ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025) للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

المشتركات تتمثّل بقوة تفاصيل الفضاء، وطلاقة أداء الممثلين، وتماسك السرد. فيها شخصيات ذات مهنة، تعيش في فضاءات هامشية. نبعت الحبكة من الديكور لإعادة هندسته. مهاجر في مدينة كبيرة ينقصه بيت، وسمسار في بيت ينقصه مرحاض. كلّ الأحداث متولّدة من هذا النقص. مهاجر سرّي في مارسيليا تنقصه وثيقة هوية تنقذه من البوليس. صحراء لا متناهية ينقصها ماء، وطفل تنقصه عين. فضاء أصفر يحتاج إلى زُرقة. بيت صغير يُقسّم، فتصير الحاجة البيولوجية عاراً.

لهذه الأفلام أوجه شبه أسلوبية. فيها شخصيات قليلة، كي لا تتشتّت القصة. فيها زمن خطي، وحبكة موحدة لا مقسومة، وقوة أثر الفضاء على مصير الشخصيات. المكان واضح، عمومي وقاس. المكان في "موفيطا" بطل يسحق من يعيش فيه. عملياً، يقدم "موفيطا" (من الفرنسية: mauvais temps) العالم الذي هرب منه المهاجر، بطل "البحر البعيد"، ليعيش 30 سنة في فرنسا. الحكاية سبب ونتيجة. ليست مصادفةً أنِ استخدم شكسبير السبب (cause) 22 مرة في مسرحية "هاملت"، بينما استخدمه جان دو لا فونتان في حكاياته 32 مرة. من دون حكي، كلّ شيء مُفكّك. الحكاية تصل وتُنسج سببياً، بينما الـ"فلاش باك" والتصوير الداخلي مُضرّان بالفيلم. يمكن للتصوير الداخلي خفض التكاليف، لكنه يعزل الشخصية عن سياقها، ويخنق الكاميرا، ويسطّح منظور الإخراج.

يعيش بطل "البحر البعيد" خيارات ضيقة: أيهما أفضل للمهاجر السري، العمل في الحقول، أم البحث عن عجوز أوروبية تحضنه؟ هذا واقع تحكمه خيارات مانوية. الكلام كثير، والخيارات قليلة. يبدو أنّ من يقدّمون خدمات جنسية متنوّعة، ينجون في المهجر. في مناقشات، كشف بلعربي عن جانب السيرة الذاتية في فيلمه. روى أنّ السيناريو مستلهم من سيرة ذاتية، لكنه لم يغرق في الذاتية، بل سرد قصة جيل الهجرة في العقد الأخير من القرن الـ20. يصدح صوت الشاب حسني في حانات المدينة، ليصف مزاج المرحلة. "تمغربت" مارسيليا، ديمغرافياً وإيقاعياً. الفيلم عميق، عن حنين موجع، من دون "فلاش باك". لكي يكتب مخرج عن موضوع ما، يجب أنْ يعيشه ويوثّقه ويتخيّله، وأنْ يستمع إلى الناس، ويناقش. من دون هذا، سيسمّى ذلك واقعية سطحية.

من جهته، صوّر "موفيطا"، بلغة سينمائية قوية خدمتها وحدة الحدث والمكان والزمان، يوميات سمسار عاطل عن العمل وفقير، مع طفله. فقير، لكنه سخي بذراعه. رجل فأس يحفر حيثما يقع، ليكسب عيشه. قسّم منزله مع الورثة، فازدادت مصائبه، وأشدّها أسئلة طفله، مثلاً: كم عدد المراحيض في الجنة؟ المرحاض مشكلة وجودية. طفل يتأمّل فقراً عميقاً، ويحلم بمرحاض وعصفور. هذا استخدمه المخرج كـ"لايتموتيف" (Leitmotiv) للتخلّص من الواقعية الفظيعة. هناك نحو ربع ساعة زائدة فيه، وجرعة سوداوية أيضاً.

فيلم سينمائي بعين مغربية. تذهب الزوجة إلى مرحاض المقهى. يراها الزوج، ويتظاهر بأنّه لم يرها. رأته، وتظاهرت بأنّها لم تره. يؤدّي الحرمان من حق بسيط إلى تعقيد حياة بكاملها. هذه عيّنة من فهم المخرج وعي مجتمعه. تحسّن الطقس. هطل المطر. دارت الساعة. لكن الأجواء لم تبتعد عن السوداوية.

لأجل هذا الفهم العميق، أمضى داود أولاد السيد حياته حاملاً كاميرا. في "المرجا الزرقا"، أعارها لطفل، ليصوّر متاهة كثبان الصحراء. في زمن تفوّق العين على الأذن، يضع أولاد السيد كاميرا في يد طفل كفيف، ليقدّم جغرافيا الجنوب المغربي. فضاء روحاني، يقطنه المرابطون والصلحاء هرباً من ضجيج المدن. الطفل يصوّر، والمُشاهد يرى. الكاميرا ريشة الأزمنة الحديثة التي تسمح للعين أنْ تمتد. تتمدّد العين أكثر من بقية الحواس. وحدها العين تصل إلى الأفق. في زمن الكاميرا في كلّ يد، يصنع الكادراج والمونتاج الفرقَ.

شخصيات الأفلام الثلاثة تحاول إمساك مصيرها من دون بؤس. هذا عامل حاسم في مهرجان (المهرجان الوطني بطنجة)، عرفت أفلامه استخدام المرض محرّكاً درامياً. في جُلّ الأفلام الروائية، شخصيات يقهرها حافز لا إرادة لها فيه. هذه أمراض الأفلام: الفشل الكلوي، الإيدز، التوحّد (فيلمان يحمل بطلاهما اسم آدم)، العمى، البكم، السرطان، ألزهايمر، المهق (albinism)، الربو، العين، المسّ، الصرع.

هل يصنع القدر (شرّ سببه غضب السماء) حبكة سينمائية؟ هل ينفع المرض منبعاً للبؤس أم للدراما؟ لماذا سيتابع المتفرّج هذه الشخصية، إنْ لم تكن لديها أي مسؤولية في وضعها؟

تنبع التراجيديا العتيقة من القدرية الساحقة، وتنبع الدراما المعاصرة من الطموح والاختيار، ومن إرادة التحرّر لدى الشخصيات الواقعية والروائية.