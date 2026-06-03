25 عاماً على "سيدي وصالك"... محطة أنغام المستمرة

قبل أيام، وبينما كانت تحيي حفلاً في الرياض، احتفلت المغنية المصرية أنغام بمرور 25 عاماً على إطلاق أغنية "سيدي وصالك"، إحدى أبرز محطات مسيرتها الفنية وأكثرها رسوخاً في ذاكرة الجمهور العربي. الأغنية التي كتب كلماتها عزت الجندي، ولحّنها شريف تاج، ووزعها الموسيقي الراحل طارق عاكف، لم تكن مجرد نجاح عابر ضمن ألبوم "ليه سبتها" الصادر عام 2001، بل تحولت إلى علامة فارقة في مسيرة صاحبتها.

كانت أنغام اعترفت، خلال لقاء أجرته في المغرب عام 2012، بأن النجاح الذي حققته "سيدي وصالك" يمثل حالة استثنائية يصعب تكرارها، مشيرة إلى أنها حاولت لاحقاً التعاون مجدداً مع صناع الأغنية أنفسهم، لكن أياً من الأعمال اللاحقة لم يحقق الأثر نفسه الذي تركته هذه الأغنية.

جاءت "سيدي وصالك" في لحظة كانت تشهد تحولات كبيرة في الموسيقى العربية مع بداية الألفية الجديدة، إذ بدأ تأثير موسيقى البوب العالمية يتسلل بقوة إلى الأغنية العربية، سواء في بيروت التي كرست حضور نجومها في السوق الإقليمية، أو في القاهرة التي لجأ ملحنوها إلى استلهام عناصر من البوب اللاتيني والغربي. ضمن هذا السياق، دخلت أنغام مرحلة فنية جديدة مع ألبوم "ليه سبتها"، لتبرز "سيدي وصالك" بوصفها إحدى أكثر أغنياته اكتمالاً وتأثيراً.

نجوم وفن أغاني عيد الأضحى... عودة الأصوات إلى بداياتها

ولم يقتصر نجاح الأغنية على بنيتها الموسيقية، بل تعزز أيضاً عبر الفيديو كليب الذي أخرجه أحمد مهدي، مقدماً آنذاك لغة بصرية مختلفة عن السائد، اعتمدت على ألوان وتقنيات تصوير حديثة، إلى جانب اختيار الممثل أيمن قيسوني في دور الحبيب، ما ساهم في ترسيخ حضور الأغنية جماهيرياً ودفعها إلى صدارة المبيعات في ذلك الوقت.

أما موسيقياً، فتعود إحدى أهم نقاط قوة "سيدي وصالك" إلى البناء اللحني الذي صاغه شريف تاج، ثم أعاد طارق عاكف تشكيله توزيعياً بحساسية عالية، مستفيداً من الانتقال بين مقامي النهاوند والحجاز لتجسيد التدرج العاطفي الذي تحمله الكلمات. فمنذ المقدمة الموسيقية القصيرة والبسيطة، يهيئ عاكف المستمع لدخول عالم الأغنية من دون استعراض أو زخرفة زائدة، تاركاً المجال أمام اللحن والصوت لقيادة التجربة.

تبدأ أنغام الغناء على مقام النهاوند بطابعه الرومانسي الهادئ، قبل أن ينتقل اللحن تدريجياً إلى الحجاز الأكثر قدرة على التعبير عن التوق والإلحاح. ومع تكرار عبارة "سيدي وصالك"، تتحول الكلمات من مجرد رجاء إلى حالة من الاشتياق الملحّ، يعززها التصاعد اللحني المستمر.

يبلغ هذا التصاعد ذروته في جمل مثل "ده انت النسايم... إمتى يا سيدي" و"زاد عليّ حنيني"، فترتفع الطبقة الصوتية وتزداد كثافة التعبير العاطفي. وفي المقطع الثاني، يتعزز حضور الحجاز في عبارات مثل "آه من بعادك... عز التلاقي"، ليتكامل اللحن مع الكلمات في تجسيد حالة الانتظار والحنين التي تقوم عليها الأغنية بأكملها.

لكنّ نجاح الأغنية لا يرتبط باللحن والتوزيع فقط، بل أيضاً بالأداء الصوتي لأنغام التي قدمت واحدة من أكثر تجاربها توازناً ونضجاً. فقد استخدمت الزخارف الصوتية والعُرب الشرقية بحذر ومن دون مبالغة، موظفة إمكاناتها التقنية في خدمة المعنى لا في استعراض المهارة.

لذلك، بدت الأغنية وكأنها حكاية عاطفية مكتملة العناصر، تتدرج من الانتظار إلى الرجاء، ومن الحنين إلى التوق، عبر نص ولحن وأداء يعمل كل منها على تعزيز الآخر.

وربما لهذا السبب بقيت "سيدي وصالك" حاضرة بعد ربع قرن من صدورها؛ ليس باعتبارها مجرد أغنية ناجحة من مطلع الألفية، بل نموذجاً لأغنية عربية استطاعت مواكبة التحولات الموسيقية في تلك المرحلة من دون أن تتخلى عن هويتها الشرقية أو عن قدرتها على مخاطبة المشاعر بلغة بسيطة ومؤثرة.