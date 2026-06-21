25 عاماً على رحيل سعاد حسني: كل هذا الحب... كل هذا الأسى

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21 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:06 (توقيت القدس)
سعاد حسني (فيسبوك)
أفلامها تتنوّع بتنوّع مراحل سياسية واجتماعية ومهنية (فيسبوك)
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- سعاد حسني، التي توفيت في ظروف غامضة عام 2001، تظل حاضرة في الذاكرة بأدوارها السينمائية التي يصعب نسيانها، رغم الانتقادات التي طالت أداءها.
- أفلامها تعكس تنوع المراحل السياسية والاجتماعية والمهنية، وتتناول قضايا المجتمع والناس، مما يجعلها جزءًا مهمًا من النقاش السينمائي.
- ملف "العربي الجديد" يسعى لاستعادة زمن ماضٍ وفهم مسار سعاد حسني المهني وعلاقاتها، مما يبرز تأثيرها المستمر في السينما والمجتمع.

مرّ ربع قرن على وفاتها ملتبسة الأسباب (21 يونيو/ حزيران 2001)، وتبقى سعاد حسني (26 يناير/ كانون الثاني 1943) حاضرة في انفعالات وذاكرة. يصعب نسيان أدوار لها، كما يصعب تجاهل غالبية أفلامها. فأداؤها، الذي يراه بعضهم غير محترف، مُعلّلاً هذا بعجزها عن تأدية دور رغم أي ظرف وضغط، يحتاج إلى مزيد من اشتغال، مع أن ظاهره يقول بتمكّن ملحوظ في منح الشخصية كل متطلباتها. وأفلامها تتنوّع بتنوّع مراحل سياسية واجتماعية ومهنية، لكن غالبيتها معنية بنقاش سينمائي أحوال بلد واجتماع وناس. ملف "العربي الجديد" عنها محاولة لاستعادة زمن ماضٍ، ولقراءة مسار واشتغالات، ولفهم مهنة وعلاقات.

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