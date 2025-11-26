220 مليون مستخدم لخدمة تشات جي بي تي المدفوعة في 2023

- تتوقع أوبن إيه آي أن يصل عدد مستخدمي تشات جي بي تي إلى 220 مليون مستخدم أسبوعياً بحلول 2030، مما يجعله من بين أكبر التطبيقات اشتراكاً في العالم، مع اشتراك 8.5% من 2.6 مليار مستخدم أسبوعياً. - من المتوقع أن تصل إيرادات أوبن إيه آي السنوية إلى 20 مليار دولار بنهاية العام، رغم تزايد الخسائر، حيث حققت 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، مع إنفاق 2.5 مليار دولار على البحث والتطوير. - تسعى أوبن إيه آي لتحقيق 20% من إيراداتها من منتجات جديدة، مثل ميزات التسوق والإعلانات، وقد أطلقت مساعداً شخصياً للتسوق في تشات جي بي تي.

نقل موقع ذي إنفورميشن عن مصدر مطلع قوله إن شركة أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي تتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي تطبيق تشات جي بي تي مقابل اشتراك ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعياً. وكشف التقرير أن أوبن إيه آي تتوقع اشتراك 8.5% من حوالى 2.6 مليار مستخدم أسبوعيا بحلول 2030، أي حوالى 220 مليوناً، في تطبيق روبوتها الآلي للدردشة، ما يجعل تشات جي بي تي من بين أكبر الشركات التي تسجل اشتراكات في العالم. وأضاف التقرير أنه اعتباراً من يوليو/ تموز دفع حوالى 35 مليون مستخدم، أي نحو خمسة في المائة من القاعدة النشطة أسبوعياً، من أجل الاشتراك من خلال باقات "بلس" أو "برو" بسعر 20 دولاراً و200 دولار شهرياً على الترتيب.

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن من المتوقع بلوغ معدل إيرادات أوبن إيه آي السنوية حوالى 20 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام لكن الخسائر في الشركة تتزايد أيضاً. وأفاد "ذي إنفورميشن" في سبتمبر/أيلول بأن أوبن إيه آي حققت إيرادات بنحو 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، أي بزيادة نحو 16% عما حققته طوال العام الماضي، وأنفقت 2.5 مليار دولار، وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتكاليف البحث والتطوير لتحسين الذكاء الاصطناعي وتشغيل تشات جي بي تي وخدماته.

وتتوقع أوبن إيه آي تحقيق حوالى 20% من إيراداتها من المنتجات الجديدة، مثل ميزات مرتبطة بالتسوق والإعلانات. وذكر التقرير أن الشركة طرحت هذا الأسبوع مساعدا شخصيا للتسوق في تشات جي بي تي وهي خطوة يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق الدخل من خلال الإعلانات أو المبيعات القائمة على العمولة.

(رويترز)