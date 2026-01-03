2026 عام عودة المخرجين الكبار إلى هوليوود

- في عام 2026، يعود كبار مخرجي هوليوود بأفلام جديدة تجمع بين الطموح الفني والجذب التجاري، مثل "Disclosure Day" لستيفن سبيلبرغ و"The Odyssey" لكريستوفر نولان. - أليخاندرو غونزاليس إيناريتو يقدم فيلمه الساخر "Digger"، بينما يختتم دينيس فيلنوف الموسم بجزء ثالث من سلسلة "Dune"، مما يعكس تنوع الأعمال. - هذه الأفلام تعكس عودة الرهان على "الأسماء الكبرى" في هوليوود، حيث يسعى المخرجون لتقديم تجارب سينمائية تجمع بين العمق الفني والجاذبية التجارية.

يبدو 2026 مرشّحاً لأن يكون عاماً لعودة عدد من كبار مخرجي هوليوود ممن ارتبطت أسماؤهم بأعمال حققت جماهيرية واسعة، ونالت تقديراً نقدياً عالياً، وحصدت جوائز سينمائية مرموقة. ويتعلّق الأمر بكل من ستيفن سبيلبرغ، وكريستوفر نولان، وأليخاندرو غونزاليس إيناريتو، ودينيس فيلنوف، في موسم سينمائي يوحي بعودة الرهان على "أسماء كبرى" قادرة على الجمع بين الطموح الفني والجذب التجاري.

ستيفن سبيلبرغ - Disclosure Day

يفتتح ستيفن سبيلبرغ هذا المشهد في هوليوود بفيلم خيال علمي جديد بعنوان Disclosure Day، من إنتاجه وإخراجه، وسيناريو ديفيد كوبو، ومقتبس عن قصة كتبها سبيلبرغ نفسه. يضم العمل طاقم تمثيل لافتاً يتقدمه إيميلي بلانت، وجوش أوكونور، وكولين فيرث، وإيف هيوسون، وكولمان دومينغو، ومن المقرر عرضه في 12 يونيو/ حزيران 2026. سبيلبرغ واحد من أكثر المخرجين تأثيراً في تاريخ السينما الأميركية، إذ تنوّعت أعماله بين الخيال العلمي والدراما التاريخية، ونجح في مخاطبة الجمهور العريض من دون التخلي عن الطموح الفني.

كريستوفر نولان - The Odyssey

في 17 يوليو/تموز 2026، يقدّم كريستوفر نولان مشروعه الأضخم حتى الآن، The Odyssey، وهو عمل ملحمي خيالي مقتبس عن ملحمة هوميروس اليونانية الشهيرة "الأوديسة". يتتبع الفيلم رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، في محاولته الشاقة للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة، لكن برؤية نولانية تمزج الأسطورة بالتأمل الفلسفي والزمن المتشظي. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، بينهم مات ديمون، وآن هاثاواي، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون، ولوبيتا نيونغو، وزندايا. ويُعرف نولان بأسلوبه البصري القاتم وسردياته المركبة، كما في أفلام Inception وInterstellar وثلاثية "باتمان". وعام 2024، تُوّج كريستوفر نولان بجائزة أوسكار في فئة أفضل مخرج عن فيلم Oppenheimer الذي نال أيضاً جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم.

أليخاندرو غونزاليس إيناريتو - Digger

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، يُنتظر عرض فيلم Digger، العمل الأميركي الساخر الجديد للمخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو الذي شارك في كتابة السيناريو إلى جانب سابينا بيرمان، وألكسندر دينيلاريس جونيور، ونيكولاس جياكوبون. يضم الفيلم مجموعة من الأسماء الثقيلة، بينها توم كروز، وجيسي بليمونز، وساندرا هولر، وريز أحمد، وصوفي وايلد. ويُعرف إيناريتو بأفلامه النفسية الكثيفة التي تمزج البعد الإنساني بالأسئلة الوجودية، مثل Babel وBiutiful وThe Revenant وBardo. وحصل خلال مسيرته على خمس جوائز أوسكار، ما جعله أحد أبرز المخرجين المعاصرين في السينما العالمية.

دينيس فيلنوف - هوليوود تنتظر جزءاً ثالثاً من Dune

ختتم دينيس فيلنوف هذا الموسم السينمائي المرتقب في هوليوود بجزء ثالث من سلسلة Dune، المقرر عرضه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2026. يستند الفيلم إلى رواية Dune Messiah لفرانك هربرت (1969)، ويتابع رحلة بول أتريدس في عالم أراكيس، وسط صراعات السلطة والمصير. أخرج فيلنوف الفيلم وشارك في كتابة السيناريو مع جون سبايتس، ويضم العمل طاقماً تمثيلياً واسعاً، من بينهم تيموثي شالاميه، وزندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وجوش برولين، وريبيكا فيرغسون، وآنا تايلور جوي، مع انضمام روبرت باتينسون إلى السلسلة. ويُنظر إلى المشروع بوصفه اختباراً جديداً لقدرة السينما الضخمة على الجمع بين البناء الفلسفي والعرض البصري المذهل.