"2 رواح" يقترب من أرباح "سيكو سيكو" بعد رقم قياسي في عدد التذاكر

- حقق الفيلم الكوميدي المغربي "2 رواح" نجاحاً باهراً في السينما المغربية، حيث باع نصف مليون تذكرة وحقق إيرادات بلغت 30 مليون درهم، مما يجعله ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما المغربية. - تدور قصة الفيلم حول اختراع يتيح تبادل الأرواح بين الأجساد، مما يخلق مواقف طريفة ويستكشف تحديات الجنس الآخر، وهو من إخراج علاء أكعبون وبطولة فدوى الطالب وأيوب أبو النصر. - يشهد المغرب نمواً في الإنتاجات السينمائية الكوميدية، مع إقبال جماهيري كبير يعاكس المخاوف من تأثير منصات البث على صالات السينما.

تحول الفيلم الكوميدي المغربي "2 رواح" إلى ظاهرة في المغرب بعدما نجح في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق من حيث عدد المشاهدات في تاريخ السينما المغربية، وذلك ببيعه نصف مليون تذكرة منذ طرحه في صالات السينما في 20 مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى حصد إيرادات في شبّاك التذاكر بلغت 30 مليون درهم (نحو 3.2 ملايين دولار)، كما ذكر المركز السينمائي المغربي.

ومن أجل المقارنة ووضع الرقم في سياقه، لو كان "2 رواح" فيلماً مصرياً لكان يحتل المركز الرابع بوصفه أعلى فيلم ربحاً في السينما المصرية، إذ ثالث أعلى الأفلام ربحاً في السينما المصرية حالياً هو "سيكو سيكو"، الذي لعب دور البطولة فيه طه دسوقي وعصام عمر، وأخرجه عمر المهندس وألّفه محمد الدباح، والذي حصد 3.6 ملايين دولار في شباك التذاكر، غير بعيد كثيراً عن أرباح "2 رواح" حتى الآن.

و"2 رواح" فيلم كوميدي تدور قصته حول اختراع يسمح للأجساد باستبدال الأرواح، ما تسبّب في تبادل الأرواح بين حبيبين، بحيث صارت روح الحبيبة في جسد حبيبها، وروح الحبيب في جسد حبيبته. هذا سبّب مواقف طريفة من جهة، واستكشاف الصعوبات التي يعيشها الجنس الآخر في حياته اليومية من جهة ثانية. والفيلم من إخراج علاء أكعبون، ومن بطولة فدوى الطالب وأيوب أبو النصر.

ويأتي الفيلم في مرحلة تعيش فيها السينما المغربية نمواً في الإنتاجات التجارية، خصوصاً التي تعتمد على الكوميديا. فإلى جانب "2 رواح" تعرض صالات السينما المغربية أفلام "نوض ونوض" للمخرج جواد الخودي و"التسخسيخة" لسعيد الناصري و"الخطابة" لعبد الله فركوس. إقبال جماهيري يظهر في كل أشكال الكوميديا في المغرب، بما في ذلك الستانداب، الذي يشهد طفرة جعلت نجومه يحققون أرباحاً كبرى في صالات كاملة العدد.

كذلك، يأتي هذا الإقبال على صالات السينما في المغرب في تيار يعاكس المخاوف التي طرحتها منصات البث، التي لطالما حذّر الخبراء من أنها تسرق جمهور السينما من صالات العروض إلى المشاهدة من راحة البيت، خصوصاً في العالم العربي حيث المواقع المجانية للمشاهدة غير الشرعية، التي تعتمد على عرض المحتوى المقرصن، لا تزال تنافس بقوة منصات البث الشرعية المدفوعة وصالات العرض السينمائي.