- كشفت وثيقة قضائية أن 20% من مستخدمي إنستغرام بين 13 و15 عامًا تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، مما يثير قلقًا حول تأثير المنصة على الشباب. - تواجه ميتا اتهامات بتصميم منتجات إدمانية تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للقاصرين، مع آلاف الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. - تعتزم ميتا إزالة المحتوى الجنسي الصريح للمراهقين بحلول نهاية 2025، مع مراعاة خصوصية المستخدمين واستثناءات للمحتوى الطبي والتعليمي.

أفاد ما يقرب من واحد من كل خمسة مستخدمين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً لشركة ميتا أنهم شاهدوا "صوراً عارية أو جنسية على إنستغرام" لم يرغبوا في مشاهدتها، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وثيقة قضائية، تضمنت أجزاءً من إفادة أدلى بها رئيس "إنستغرام" آدم موسيري في مارس/آذار 2025.

وتواجه "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، اتهامات بالإضرار بالمستخدمين الشباب الصغار. وفي الولايات المتحدة، تتهم آلاف الدعاوى القضائية في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات الشركة بتصميم منتجات إدمانية وتأجيج أزمة الصحة النفسية لدى القاصرين. وبحسب الإفادة، قال حوالى 8% من المستخدمين في الفئة العمرية من 13 إلى 15 عاماً إنهم "شاهدوا شخصاً يؤذي نفسه أو يهدد بفعل ذلك على إنستغرام".

وقال موسيري إن الشركة لا تشارك نتائج الاستطلاعات "بشكل عام"، مضيفاً أن الاستطلاعات التي تعتمد على الإبلاغ الذاتي "تُعرف بمشاكلها الكثيرة"، وفقاً له. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون أن الاستطلاع أُجري في 2021، وقد استقى آراء مستخدمي "إنستغرام" حول تجاربهم على المنصة، وليست من مراجعة المنشورات نفسها.

وأوضح موسيري في إفادته أن معظم الصور ذات المحتوى الجنسي الصريح تُرسل عبر رسائل خاصة بين المستخدمين، وأن على "ميتا" مراعاة خصوصية المستخدمين عند مراجعتها. وقال: "لا يرغب الكثيرون في أن نقرأ رسائلهم". وأعلنت الشركة في أواخر عام 2025 أنها ستزيل الصور ومقاطع الفيديو "التي تحتوي على عُري أو نشاط جنسي صريح، بما في ذلك تلك التي يولّدها الذكاء الاصطناعي" بالنسبة للمستخدمين المراهقين، مع استثناءات للمحتوى الطبي والتعليمي.



