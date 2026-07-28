13 مليون دولار أرباح صالات السينما المغربية

- حققت السينما المغربية إيرادات شباك تذاكر بلغت 10 ملايين دولار في عام 2025، مع بيع أكثر من 1.5 مليون تذكرة لأكثر 30 فيلماً مشاهدة، حيث تصدرت الأفلام المغربية المراتب الست الأولى. - تصدر فيلم "مايفراند" قائمة الإيرادات بـ13.7 مليون درهم، يليه "روتيني" بـ10 ملايين درهم، و"عائلة فوق الشبهات" بـ6.6 ملايين درهم. - شهدت السينما المغربية إنتاج 26 فيلماً واستثمار 63.6 مليون دولار، مع تنظيم 69 مهرجاناً ومشاركة الأفلام المغربية في 147 مهرجاناً دولياً، محققة 37 جائزة.

بلغت إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما المغربية زهاء 10 ملايين دولار، بحسب ما وثقته الحصيلة السنوية للسينما، التي نشرها المركز السينمائي المغربي. وهي الأرقام التي تغطي سنة 2025، وتشمل إيرادات شباك التذاكر لأكثر 30 فيلماً مشاهدة في الصالات المغربية من جميع الجنسيات.

وتجاوز عدد التذاكر التي باعتها صالات السينما المغربية، عن الأفلام الثلاثين الأولى، المليون ونصف المليون تذكرة خلال 2025؛ محققةً أرباحاً تناهز 94 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار). وتجاوزت أرباح الأفلام المغربية أرباح الأفلام الأجنبية في المغرب، إذ احتلت الأفلام المغربية المراتب الست الأولى كلها، قبل أن يحين الدور على فيلم "فورميلا ون" الأميركي.

وتصدّر فيلم "مايفراند" المغربي المرتبة الأولى من حيث أرباح شبّاك التذاكر، حيث حقق نحو 13.7 مليون درهم (1.4 مليون دولار)، يليه فيلم "روتيني" بـ10 ملايين درهم (نحو مليون دولار)، ثم حلّ فيلم "عائلة فوق الشبهات" في المرتبة الثالثة بـ6.6 ملايين درهم (أي نحو 700 ألف دولار).

هذا وشهدت السينما المغربية في 2025 إنجاز 26 فيلماً روائياً. واستثمرت شركات الإنتاج المغربية 596.48 مليون درهم (63.6 مليون دولار)؛ فيما قدّم صندوق دعم الإنتاج الوطني منحاً بقيمة 73.5 مليون درهم (7.8 ملايين دولار). أثناء ذلك سلّم القطاع الوصي 257 بطاقة مهنية خلال سنة 2025 توزعت على مختلف المهن السينمائية (إخراج، إنتاج، صوت، ديكور، مونتاج، مؤثرات...).

وعلى مستوى المهرجانات، أفاد تقرير الحصيلة السنوية بتنظيم 69 مهرجاناً يحمل موضوع السينما المغربية. وعالمياً، شاركت الأفلام المغربية 147 مرة في المهرجانات السينمائية الأجنبية، 88 منها كانت في مسابقات رسمية، وخرجت المشاركات بـ37 جائزة في مختلف الفئات.