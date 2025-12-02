1000 إنجيلي ومؤثر أميركي في إسرائيل لتشغيل مصنع الدعاية التضليلية

- استقبلت إسرائيل وفداً أميركياً يضم 1000 شخصية من رجال الدين الإنجيليين والمؤثرين في الإعلام لتعزيز الدعم الأميركي للاحتلال، خاصة مع تراجع التأييد بين الإنجيليين البروتستانت. - تشمل الزيارة فعاليات متنوعة مثل جولات ترويجية وزيارات لمواقع تاريخية ودينية، بهدف تعزيز الرواية الإسرائيلية وتقديمها بشكل مؤثر للمجتمعات الأميركية. - أكد مسؤولون إسرائيليون على أهمية دعم الإنجيليين في "الحرب الأيديولوجية"، مشيرين إلى أن هذا الدعم ضروري لمواجهة التحديات وتغيير الرأي العام العالمي.

في حدثٍ قد يكون الأضخم من نوعه في تاريخ المنظومة الدعائية الإسرائيلية، حطّ وفد أميركي يضم 1000 شخصية من رجال دين إنجيليين ومؤثرين في قطاعات الميديا الأميركية في تل أبيب، الثلاثاء، تلبيةً لدعوة وجهتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، للمشاركة في جهود هندسة الوعي والرأي العام، والترويج للسرديات الدعائية التي يشرعن فيها الاحتلال جرائمه التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة.

أمّا الهدف الرئيس من زيارة هذا الوفد الضخم فهو الحفاظ على دعم المجتمعات الأميركية للاحتلال والتفكير في كيفية تعزيز هذا الدعم واستدامته أيضاً؛ حيث تأتي المبادرة على خلفية ما وصفته صحيفة يسرائيل هيوم بأنه "مؤشرات على تبدّد الدعم وتراجعه" حتّى في أوساط الجمهور الإنجيلي البروتستانتي، الذي يُشكل إحدى القواعد الانتخابية الراسخة للحزب الجمهوري.

ولإحقاق ما تقدّم استعانت إسرائيل، وفقاً للصحيفة، بشخصيات توصف بأنها "رائدة في مجتمعاتها وفي الشبكات الاجتماعية والميديا"؛ إذ تأمل وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ينقل المؤثرون الـ1000 التجارب التي سيعايشونها في إسرائيل إلى جماهيرهم التي تعد بالملايين في الولايات الأميركية المختلفة.

مبادرة استجلاب الوفد الضخم، لا تقودها وزارة الخارجية الإسرائيلية وحدها، بل تشارك فيها أيضاً مؤسسة أصدقاء صهيون، التي انضمت للحدث بالتزامن مع مرور عقد كامل على إقامة متحف أصدقاء صهيون، وبالتعاون مع مؤسسه مايك إيفانز، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب

فعاليات متنوعة وجولات ترويجية

بدأ جزء من الفعاليات المتوقعة للقادة الدينيين الأميركيين، الثلاثاء، على أن تفتتح الفعاليات رسمياً الأربعاء، بحضور 1000 مؤثر وقائد، وبمشاركة وزير الخارجية جدعون ساعر

، ورئيس الكنيست أمير أوحنا، والسفير الأميركي في إسرائيل مايك هكابي. كما سيحضر أيضاً الأسير الإسرائيلي السابق لدى حركة حماس، عومر شِم طوف، الذي سيروي وقائع أسره في قطاع غزة خلال الإبادة، ليُمنح إثر ذلك وساماً تقديرياً على أنشطته، وأنشطة عائلته التي ساهمت في الجهود الدعائية التضليلية، التي من خلالها حاول الاحتلال الرد على الخطاب الدولي المناهض له على أثر الجرائم التي ارتكبها بحق شعوب المنطقة عموماً، والفلسطينيين بشكل خاص.

إلى جانب ما تقدّم، يزور "وفد الألف" جبل العقود في مدينة القدس المحتلة، والذي حوّلته الحركة الصهيونية بتوصية من مؤسسها، ثيودور هرتسل، إلى مقبرة عسكرية تحمل اسمه "جبل هرتسل"، حيث دُفن وإلى جانبه عشرات الآلاف من الجنود الصهاينة الذين قُتلوا في الحروب الإسرائيلية المختلفة. زيارة المقبرة العسكرية ستشارك فيها شخصيات عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى، وإلى جانبها عائلات إسرائيلية فقدت أبناءها من الجنود والضباط الإسرائيليين.

وإثر ذلك سيُقاد الوفد إلى أداء صلاة جماعية في مدرجات "الحائط الجنوبي"، وهو الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وذلك قبل لقاء حاخام "الحائط الغربي" (حائط البُراق) ثم مشاركته في وضع قصاصات ورقية تحمل أسماء قتلى عملية طوفان الأقصى التي شنّتها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية غربي صحراء النقب، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والصلاة من أجلهم.

في غضون ذلك، ستصطحب الخارجية "وفد الألف" إلى جولة في واحد من أكثر المواقع التاريخية الأثرية التي عبث فيها الاحتلال لتتطابق مع مزاعمه ورواياته التوراتية، وهي خربة سيلون الواقعة في قرية قريوت بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي تزعم إسرائيل أنها "شيلوه القديمة"، أو "العاصمة الروحية اليهودية" التي تضم "تابوت العهد" بحسب الروايات التوراتية. وهناك سيلتقي الوفد برئيس مجلس مستوطنات "يشع" (مجلس يهودا والسامرة-التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، يسرائيل غانتس.

أمّا بالنسبة للاستثمار في المظلومية التي تحترفها إسرائيل، فقد خصّصت لها وزارة الخارجية حصة مهمة، حيث سيزور الوفد موقع حفل الهذيان الصحراوي "نوفا" في مستوطنة ريعيم، بمشاركة أسرى إسرائيليين سابقين لدى "حماس"، سيُكرمون خلال الحدث بمنحهم أوسمة فخرية لمساهمتهم في تقديم السرديات الإسرائيلية في الخطاب العالمي؛ على أن تنتهي زيارة الوفد رسمياً، يوم الأحد المقبل.

"إسرائيل لن تنتصر من دون الإنجيليين"

وقال مدير قسم التواصل مع المجتمع المدني في وزارة الخارجية، دان أورين، إن الأخيرة "ترى في مبادرة أصدقاء صهيون، بقيادة أفانس، جهداً مهماً ومباركاً لجلب مجتمعات رائعة ومؤثرين إلى إسرائيل"، مؤكداً سعي الوزارة "لتعميق العلاقات مع المجتمعات المسيحية عموماً ومع المجتمع الإنجيلي خصوصاً". وأضاف أن "وفد الألف قائد ورجال الدين هو حدث ذو أهمية فريدة، سواء على مستوى نطاقه الواسع، أو لناحية الفرصة الكامنة فيه لشرح قصة إسرائيل ومواطنيها منذ السابع من أكتوبر"، موضحاً أن "اللقاء المباشر يتيح نقل حصانة إسرائيل وروحها المتجددة التي تميّزنا في هذه الفترة المعقدة"، على حد وصفه.

أمّا مؤسس متحف أصدقاء صهيون، مايك إيفانز، فشدّد على أن "دولة إسرائيل تدير حرباً أيديولوجية لا يمكن تحقيق الانتصار فيها من دون دعم الإنجيليين"، ولفت إلى أن "الإسرائيليين يمثلون فقط 0.12% من عدد السكان عالمياً، فيما يمثل الإنجيليون ما نسبته 9.7% من السكان حول العالم". وأضاف "أن اليسار الهجومي واليمين الشعبوي متحدان بهدف الإضرار بداعمي إسرائيل"، زاعماً أن "أطرافاً متطرفة وراديكالية تُموّل المعركة المُعدة من أجل تغيير الرأي العام شيئاً فشيئاً".

وتابع أن ما تقدّم هو "استراتيجية ترتكز على سرديات معادية لإسرائيل من أجل إنتاج تضليل أخلاقي، والذي يضخم ويغذى بأفعال تُنتج بآليات الذكاء الاصطناعي، ما يخلق وهماً بالدعم العالمي (للفلسطينيين على الشبكات الاجتماعية)". ولفت إيفانز إلى أن "الرئيس التاسع لإسرائيل، شمعون بيريز، قال لي قبل عشرات السنين إن حروب القرن الـ21 ستكون حروباً أيديولوجية، اقتصادية، وإعلامية، وحروباً بالوكالة.. وهذا بالضبط هو السبب الذي دفعني لتجنيد كل هؤلاء المؤثرين والقادة الإنجيليين".