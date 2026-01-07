"يونان" أمير فخر الدين في بيروت: مطبّات عيشٍ تُروى بصُوَر سينمائية

- فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين يُعرض في بيروت، ويستكشف قصة كاتب يعاني من ضيق التنفس وفقدان القدرة على الكتابة، ليجد نفسه في عزلة ريفية تواجهه مع ماضيه وحاضره. - الفيلم، الذي عُرض في مهرجان برلين، يُظهر تداخلاً بين الواقع والخيال، حيث يعيش البطل تجربة تطهيرية في بلدة نائية، ويتفاعل مع شخصيات محلية تفتح له أبواب اكتشاف الذات. - "يونان" يُعتبر رحلة في العالم الباطني للفرد، ويُبرز أهمية الخيال في قبول الواقع، مما يجعله تجربة سينمائية غنية بالرموز والدلالات.

فيلمٌ عربي آخر، مُنتج حديثاً، يُعرض في متروبوليس بيروت بدءاً من غدٍ الخميس (8 يناير/كانون الثاني 2026): "يونان" (2025) للسوري أمير فخر الدين (العربي الجديد، 24 فبراير/شباط 2025). المسألة غير عابرة، فمكان العرض يُعرف بـ"صالة فن وتجربة"، في مدينة منكوبة بمصائب تبدو كأنّها لا متناهية. والفيلم، الذي تتضافر جهات إنتاجية عدّة في تمويله ودعمه مالياً، يعاين أحوالاً فردية بجمالية الصورة السينمائية، ويُفكّك ذاتاً وروحاً، من دون ثرثرة بصرية أو كلامية.

هذا غير مانع متابعة مسار درامي لكاتبٍ يفقِدُ كلّ قدرة على الكتابة، ويسعى إلى علاجٍ طبي لضيق تنفّس يؤلمه، لكنّ الفحوصات تُشير إلى سلامته الصحية، ما يدفع طبيبه إلى أنْ يقترح عليه عزلةً في مكان ريفي، بعيداً عن صخب المدينة.

"يونان"، المعروض أولاً في مسابقة الدورة الـ75 (13 ـ 23 فبراير/شباط 2025) لمهرجان برلين السينمائي (برليناله)، يجد في بيروت مساحة ثقافية وفنية لتواصل مع مشاهدين ومشاهدات، يُفترض بهم امتلاكهم علاقة وطيدة بسينما مختلفة، عربية وأجنبية، تصبو إلى تفعيل لغة الصورة لتروي حكاية، وتكشف وقائع، وتعرّي فرداً، دافعة إياه إلى مواجهة أشباح ماضيه وقسوة راهنه، في حيّز جغرافي خلاب، رغم قسوة الطبيعة في شتائها القارس. والكاتب (اللبناني جورج خبّاز) يبدو مُحتاجاً إلى تلك الثنائية (الحيز الخلاب والطبيعة القاسية) للتمكّن من كسر قيود غير مرئية تخنقه، فالنجاة تمرّ بمطهر، وفي المطهر عذاب أليم، والنهاية تكشفها مشاهدة الروائي الطويل الثاني لفخر الدين، بعد "غريب" (2021).

يوافق الكاتب منير على اقتراح طبيبه، فيختار بلدة ريفية نائية، ناسها يتحدّثون اللغة الألمانية مثله، هو الذي يتواصل مع شقيقته ووالدته، غير الظاهرتين أمام الكاميرا، بالمحكية اللبنانية. يصل إلى منزل عتيق فيها، يُمكن استئجار إحدى غرفه لإقامة مؤقّتة. السيدة فالِسْكا (الألمانية هانا شيغولا)، مالكة المنزل، تُصرّ على ضرورة الحجز المسبق، قبل أنْ تخضع لإلحاحه المليء بتعبٍ وقهرٍ وحزنٍ، فتبدأ رحلةٌ، تكشف له مسائل، وتُعرّفه إلى أناس، وتُخضعه لتجارب، وتدفعه إلى مواجهات شتّى، مع الذات والآخر، كما مع الماضي والراهن والموت والفقدان والخيال والواقع.

في سياق السرد البصري، المُطعّم بصمت كثير يتوه بين تأمّل وغضب دفين، ورغبة في خلاص، ويأس من كلّ شيء، وخوف من المقبل، يصنع أمير فخر الدين تداخلاً سينمائياً بين ما يعيشه منير حالياً، ووقائع قصة (بطلها الممثل الفلسطيني علي سليمان) ترويه والدته له مراراً، في إطار يُلغي كلّ حدٍّ بين متخيّل وحقيقيّ، وهذا يُضفي على النصّ السينمائي جمالية أخرى، تُعين على مرافقة منير في رحلته تلك.

في أيامٍ عدّة، يتبادل منير كلاماً قليلاً مع فالِسْكا، لكنّه ينفرد كثيراً مع ذاته في المساحات الشاسعة لتلك الطبيعة، رغم تقلّبات الطقس من مناخ مُشمس إلى عاصف يكاد يُطيح كلّ شيء. الكلام القليل هذا، العاديّ والبسيط أساساً، يترافق وسلوك جذّاب لامرأة عجوز، تمتلك من الدنيا ما يصنع سكينة لها في تلك البلدة، وما يُفيد منير، بنظرة أو تعليق أو ابتسامة أو حركة. أمّا ابنها كارل (الألماني توم فِلاشِها)، فناقم وغاضب لكنْ بصمت، وأصدقاء له يحتسون الخمرة معاً، ويُغنّون، ويمارسون لعبة عنيفة، قبل إدراكه (كارل) أنّ خللاً يعتمل في ذات منير وروحه، فيُحاول بمواربة شفّافة وصادقة اقتراباً منه، ولو متأخّراً.

رغم نقل أحداث تحصل، تبقى مشاهدة "يونان" أهمّ، والنقل لن يحول دون متعة مُشاهدة فيلم، يجعل السينما ركيزة بحث في العالم الباطني للفرد، وفي العالم الواقعي للجماعة، وفي الحدّ الفاصل/المُكمِّل للعالَمَين. وإذْ يوحي السرد بأنّ الحكاية محصورة بمنير (لعلّ هذا صائبٌ إلى حدّ كبير)، ففي طيات النصّ والصُّور والكادرات ما يكشف المخبّأ في أناسٍ وبيئة، فيكون الاكتشاف المتبادل جزءاً من رحلة التطهّر.

في حوار معه غداة عرضه في برليناله، يقول أمير فخر الدين إنّ كلّ فيلم "يحمل جزءاً من حياة صانعه". يُشير إلى أنّ "يونان" ليس قصة منير فقط، بل انعكاس لمشاعر يعيشها هو نفسه في الجولان (والداه سوريان من هضبة الجولان، لكن أمير مولود في كييف، في 4 ديسمبر/كانون الأول 1991). يقول إنّه، عبر "يونان"، يقْبَل واقعه بالخيال، حتى العبثي منه. بالنسبة إليه، لن تكون فالِسْكا، أو أي أحد آخر، منقذ منير، "بل والدته الموجودة في خياله"، التي تقول له أنْ يَدَع خياله يدلّه، من دون أن يهجر نفسه: "هذه ببساطة تجربتي، التي ألخّصها بأن خيالي يدلّني. من دون خيالي وحلمي بوطن ساحر لا أعرفه، لن أشعر بسلام" (حوار أجراه سليمان عبد الله، منشور في "رصيف 22"، في 5 إبريل/نيسان 2025).

لكنْ، هل ستُنقذه والدته (نضال الأشقر)، التي في خياله، حقّاً؟ أهي في خياله فعلاً؟ ألن يتحدّث معها عبر "سكايب" في البداية؟ ألن يسمع منها قصة الراعي مراراً؟ هذا يُشاهَد في سياق "يونان"، فالمعلَّق في خاتمته، كما في مساره، "يوهم" بإجابات، والوهم جميل.