يوميات "سنجل ماذر فاذر": حكاية بسيطة لعائلة صغيرة

يُعرض في هذه الأيام المسلسل الاجتماعي المصري "سنجل ماذر فاذر" (إخراج تامر نادي)، وهو عمل لا يبتعد كثيراً عن إنتاجات سبق أن عُرضت وحققت حضوراً لافتاً، مثل مسلسل "كامل العدد" الذي سجّل نجاحات جيّدة على لائحة دراما رمضان لثلاثة مواسم متتالية.

"سنجل ماذر فاذر" من إنتاج شركة صبّاح إخوان، وبطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور وليلى عز العرب والطفل آسر حمدي، ويقدّم قصة مشوّقة لعائلة صغيرة اختارت الطلاق حلّاً لعلاقة زوجية بدأت بقصة حب، قبل أن تنتهي بالانفصال.

يعمل شريف (شريف سلامة) كاتب سيناريو في شركة إعلانات، فيما تعمل سلمى (ريهام عبد الغفور) في شركة لتنظيم المناسبات والحفلات. ضحية هذا الزواج طفل يجد نفسه عالقاً في صراع الأهل، ويحاول ببراءته استعادة حياة عائلية طبيعية بعودة والديه معاً، لكنه يقع في فخ الصدام المستمر بين الأم والأب ورفضهما لفكرة العودة إلى منزل واحد.

لا يبتعد شريف سلامة في أدائه الهادئ في "سنجل ماذر فاذر" عن دوره في "كامل العدد" من إخراج خالد الحلفاوي، والذي منحه نجاحاً ملحوظاً في هذا النوع من الدراما، لجهة الأداء وضبط العوامل المؤثرة التي يتقنها. لكنه هنا يظهر طرفاً مكمّلاً لحالة الصراع مع الزوجة، فيما جاءت محاولات الكاتبة نجلاء الحديني والكاتب والمخرج تامر نادي في صياغة شريط أحداث يعود في بداية كل حلقة إلى ما قبل إعلان الانفصال، ليقدّم صورة توضّح للمشاهد كيفية الوصول إلى هذه النتيجة، بعد قصة حب تقليدية ومحاولات فاشلة لترميم خلافات عادية انتهت بالانفصال.

تبدو ريهام عبد الغفور غارقة في دور معقّد، ولا سيما في طريقة تعاطيها مع طفلها الوحيد، وفي بحثها عن حالة حب تقيها شر الوحدة، وسعيها إلى الانتصار على الشريك. تحاول التحايل على واقعها كونها أماً، وتهرب أحياناً من المسؤولية، وتقفز نحو قرارات صادمة بحثاً عن هذا الانتصار، الذي حتّى لو بلغتْه ستبقى، بحسب ما يشعر به المشاهد، مهزومة بفعل الطلاق.

تُقدَّم الحبكة تصاعدياً، معبّرة عن الأجواء النفسية في كل موقف، ومتوقفة عند حالة واحدة أساسية هي شعور الطفل، وبحثه عن مأمن لا يتحقق إلّا بعودة والديه إلى منزل واحد يجمع العائلة. في المقابل، تتوالى سلسلة من المواقف في كل حلقة مع المحيطين بالبطلين، كالأهل الذين يتحرّكون ضمن خطوط متناقضة؛ فبعضهم يسعى إلى إصلاح ذات البين، مثل والدة شريف التي ترغب في عودة شريف وسلمى زوجين متحابَّين، فيما تلعب الأم في الجهة الأخرى دوراً رئيسياً في تعميق الخلاف بين الزوجين، توازياً مع ما يواجهه شريف في عمله.

هي حكاية بسيطة، قريبة من المعالجات الاجتماعية الغربية التي لا تخلو من نكهة كوميدية العائلة. يأتي السيناريو بإيقاع يبتعد عن النمطية وآلية الوعظ المعتادة في مثل هذه الحكايات الإنسانية في العالم العربي. وعلى الرغم من التباطؤ في منتصف الحلقات على مستوى الأحداث، بداعي تأمين 15 حلقة، بدا واضحاً حرص الكاتبة والمخرج على دفع الأحداث وحماية السياق، سواء عبر التصوير الهادئ والكادرات المناسبة، أو من خلال زيادة التشويق.