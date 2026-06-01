"يوفوريا" ينتهي مع موسمه الثالث: الخلاص والشر

- انتهى مسلسل "يوفوريا" بعد سبع سنوات و26 حلقة، حيث أكد صانع المسلسل سام ليفنسون أن الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث كانت الختامية، مما يعكس توقعات النجمة زندايا بأن المسلسل سينتهي مع هذا الموسم. - تأخر إنتاج الموسم الثالث بسبب تحول زندايا وزملائها إلى نجوم عالميين، مما أدى إلى جداول مزدحمة، وأكد ليفنسون أنه كتب كل موسم كأنه الأخير، مع تردد في تأكيد موسم رابع. - يتناول "يوفوريا" قضايا المخدرات والجنس والهوية بين طلاب الثانوية، وفي الموسم الثالث، تركز القصة على الإيمان والخلاص والشر، بمشاركة طاقم تمثيل مميز.

بعد سبع سنوات وثلاثة مواسم و26 حلقة، انتهى مسلسل "يوفوريا" (Euphoria) رسمياً. وأعلن ذلك صانع المسلسل وكاتبه ومخرجه سام ليفنسون خلال ظهوره في برنامج "بوب كاست" (Popcast)، البودكاست الموسيقي التابع لصحيفة ذا نيويورك تايمز، في حديث مع مقدّميه جو كوسكاريللي وجون كارامانيكا.

أكدت شبكة إتش بي أو لموقع فارايتي صحة إعلان ليفنسون. بذلك، تبيّن أن الحلقة الختامية من الموسم الثالث، التي حملت عنوان "إن غاد وي تراست" (In God We Trust)، كانت في الواقع الحلقة الأخيرة للمسلسل.

وقد سبق لنجمة "يوفوريا" الرئيسية، زندايا، أن صرّحت في مقابلات عدة بأنها كانت تعتقد أن المسلسل سينتهي مع الموسم الثالث. وحتى قبل ذلك، كان من المفهوم أن الدراما التي تنتجها "إتش بي أو" لن تستمر لفترة أطول؛ فقد مرت أربعة أعوام كاملة بين الموسمين الثاني والثالث، وخلال تلك الفترة تحوّلت زندايا وعدد من زملائها في العمل إلى نجوم عالميين مكتظّة جداولهم بأفلام ضخمة ذات ميزانيات هائلة.

لهذا السبب، إلى جانب عوامل أخرى، واجه إنتاج الموسم الثالث تأخيرات كبيرة. وفي مقابلة أجراها جو كوسكاريللي مع ليفنسون لمصلحة "ذا نيويورك تايمز" قبل عرض الموسم الثالث، قال الأخير إنه يكتب "كل موسم كما لو أنه الموسم الأخير". وعندما سُئل بإلحاح عن احتمال إنتاج موسم رابع، بدا متردّداً في الإجابة، قائلاً: "لا أعرف. في الوقت الحالي، كل ما أريده هو قضاء الوقت مع زوجتي وأطفالي، وقراءة بعض أعمال إلمور ليونارد، ومشاهدة فيلم "السيدة مينيفر" مرة أخرى".

يتابع "يوفوريا" مجموعة "من طلاب المرحلة الثانوية وهم يحاولون التعامل مع المخدرات والجنس والهوية والصدمات النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي والحب والصداقة". أما في الموسم الثالث، وبعد قفزة زمنية إلى الأمام، فإن الشخصيات "تصارع فضيلة الإيمان، وإمكانية الخلاص، وإشكالية الشر".

يضم طاقم التمثيل، إلى جانب زندايا، كلاً من هانتر شيفر، وإريك داين، وجاكوب إلوردي، وسيدني سويني، وأليكسا ديمي، ومود أباتاو، ومارثا كيلي، وكلوي شيري، وأديوالي أكينويي-أغباجي، وتوبي والاس، وكولمان دومينغو.

ابتكر سام ليفنسون المسلسل، كما تولّى منصب المنتج التنفيذي إلى جانب آشلي ليفنسون، وسارة إي. وايت، وكيفن تورين، ورافي ناندان، ودريك، وعادل "فيوتشر" نور، ورون ليشيم، ودافنا ليفين، وهاداس موزيس ليختنشتاين، وميريت توفي، وتميرا يارديني، ويورام موكادي، وغاري لينون.