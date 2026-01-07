يوسف كزوم: أن تكون موسيقاي جسراً

- يوسف كزوم، موسيقي مغربي بارز في هوليوود، عمل على مؤلفات لأفلام مثل Power Rangers وThe Deep State، وتميز بدمج الموسيقى الشرقية والغربية، مما أكسبه شهرة واسعة وترشيح لجائزة Hollywood Music in Media Awards. - يتميز يوسف في مجال الـScoring، حيث يستخدم الآلات الشرقية والمزج الإلكتروني لخلق حالة درامية فريدة، ويعتبر فيلم Full Love الأقرب لهويته الفنية. - استفاد من دراسته مع هومي مان لفهم الموسيقى كرؤية درامية، ويؤكد على أهمية قراءة السيناريو بعمق. الموسيقى التصويرية في المغرب تتطور، لكنها تحتاج لدعم أكبر.

يعيش الموسيقي المغربي يوسف كزوم في الولايات المتحدة منذ 15 عاماً، استطاع خلالها أن يصبح اسماً مهمّاً في عالم الموسيقي التصويرية في هوليوود، إذ وضع مؤلّفات لأعمال مثل مسلسل الأنيميشن Power Rangers ومسلسلي The Deep State وThe Promise، إلى جانب أفلام مثل Full Love وAhmed Gassiaux وUltimate Justic. هذه الأعمال وغيرها رشّحته السنة الماضية مرتين لجائزة Hollywood Music in Media Awards. للحديث عن هذه التجربة، التقته "العربي الجديد" في هذه المقابلة.

أي الألوان الموسيقية كان مدخلك إلى هذا العالم؟ وكيف جاءت البداية؟

بدأ شغفي من خلال الموسيقى الكلاسيكية الغربية، خصوصاً أعمال مؤلفين مثل جون ويليامز وهانس زيمر، وإن كان تعلقي بالموسيقي سابق على ذلك، فقد انجذبت إلى الموسيقى الشرقية والمغربية التقليدية تحديداً مع سماعي إليها في منزلنا. وجاءت البداية من خلال تجارب صغيرة في التلحين للمسرح والأفلام السينمائية القصيرة خلال فترة دراستي.

في ظل تنافسية عالية، ما الذي فرض اسمك على هوليوود؟

تميّز هويتي الصوتية هو ما جعل اسمي يبرز. حاولت دائماً أن أقدّم صوتاً فريداً يمزج بين الشرق والغرب، أو بين الإحساس العربي والتقنيات العالمية، كما أن إجادتي للجوانب التقنية في التسجيل والهندسة الصوتية، ساعدني على التواصل المهني مع فرق العمل في هوليوود، إذ أصبح لدينا لغة مشتركة، سهلت التواصل كثيراً.

إلى جانب دراسة التأليف الموسيقي درست هندسة الصوت، ما الذي أفاده هذا التخصص لك خلال عملية التأليف؟

منحتني هندسة الصوت فهماً دقيقاً لبُعد الصوت التقني، من الميكروفون إلى المكساج النهائي، وهذا جعلني أتعامل مع كل آلة موسيقية ليس من المنظور اللحني فقط، بل أيضاً من جهة الملمس الصوتي والمجال الديناميكي الذي تشغله الآلة، وهكذا أتحكم أكثر في المزج بين الآلات الحية والعناصر الإلكترونية.

أنت متخصص في الـScoring. كيف يختلف عن التأليف الموسيقي التقليدي؟

الـScoring هو فن الحكاية بالموسيقى، ويرتبط بالصورة والإيقاع الدرامي واللون البصري، في حين أن التأليف الموسيقي التقليدي يقوم على بناء شكل موسيقي مستقل، من ثم تتيح دراسة الـScoring فهم أفضل للشخصيات والمشاعر وتترجمها إلى نغمات، لتصبح الموسيقى جزءاً من السرد وليس مجرد خلفية.

موسيقاك مطعّمة دوماً بآلات مغربية وشرقية. ما الذي تمتاز به مؤلفاتك أيضاً؟

أحرص على أن تكون موسيقاي جسراً بين الثقافات، لذلك فإلى جانب الآلات الشرقية، أستخدم تقنيات المزج الإلكتروني والصوتيات المحيطية (Ambient Textures) لإعطاء بعد سينمائي حديث، كما أعتني كثيراً بالهارموني وبالتحولات اللونية التي تخلق حالة درامية خاصة بكل مشهد.

من بين أعمالك، ما هو العمل الأقرب إلى أن يمثل الهوية الفنية لك؟

أعتقد أن موسيقى فيلم Full Love من إخراج جان كلود فان دام هي الأقرب إلى هويتي الفنية. في هذا العمل، حاولت أن أوازن بين الطابع الإنساني والعاطفي العميق الذي يحمله الفيلم، وبين الهوية الموسيقية الشرقية التي أعبّر من خلالها عن جذوري. استخدمت مزيجاً من الآلات المغربية والشرقية مع الأوركسترا السيمفونية الغربية، فكانت النتيجة صوتاً يجمع بين الحسّ الدرامي العالمي والروح الشرقية الدافئة.

في حديث، سابق اعتبرت دراستك مع الموسيقي الهوليوودي الشهير هومي مان (Hummie Mann) نقطة تحول. كيف أفدت من تلك الدراسة؟

تعلّمت منه أن الموسيقى ليست نوتات فقط، بل أيضاً رؤية درامية متكاملة. كان يركز دوماً في تدريسه على كيفية قراءة النص السينمائي وفهم الإيقاع الداخلي للمشهد قبل كتابة أي نغمة، كما استفدت كثيراً من طريقته في بناء الهوية الموسيقية للشخصيات عبر الـMotif والتطور التدريجي للثيمات.

ما هي العناصر التي تراعيها قبل البدء في أي عمل جديد؟

أبدأ دائماً بقراءة السيناريو بعمق، ساعياً إلى فهم روح الفيلم، ثم أبحث عن اللون الموسيقي المناسب، وعن الآلات التي يمكن أن تخدم رؤيتي. أضع أيضاً في اعتباري الإيقاع العام للمونتاج، وعلاقة الموسيقى بالمساحات الصامتة، وأخيراً، أحرص على التواصل المستمر مع المخرج لفهم رؤيته بدقة.

ماذا عن الموسيقى التصويرية في المغرب؟

الموسيقى التصويرية في المغرب تشهد تطوراً ملحوظاً؛ ففي السنوات الأخيرة، برز جيل جديد من المؤلفين يمتلك وعياً بصرياً وتقنياً ممتازاً، لكننا ما زلنا بحاجة إلى دعم أكبر من المؤسسات المعنية لتوفير بيئة إنتاج احترافية. لدينا تراث موسيقي غني جداً، وإذا استطعنا تقديمه بلغة سينمائية حديثة، يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى التصويرية.