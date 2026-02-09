يوسف كركور... ممثل مغربي في مسلسل "صراع العروش" الجديد

في حلقات "فارس الممالك السبع" (A Knight of the Seven Kingdoms)، المسلسل المشتق من عالم "صراع العروش"، ظهرت شخصية ستيلي بايت، الحدّاد الذي يعيش ويعمل في منطقة الريتش في قارة ويستروس خلال حكم الملك دايرون الثاني.

في إحدى الحلقات، يحاول البطل دنكن الحصول على درع جديد من صُنع بايت، ويضطر إلى بيع حصانه ليتمكن من تحمل التكاليف. بايت شخصية أدى دورها ممثل مغربي، هو يوسف كركور المعروف على شاشة السينما والتلفزيون على مستوى العالم.

وُلد يوسف كركور في الرباط (1978)، واكتشف شغفه بالتمثيل خلال رحلة مدرسية في مراهقته إلى مسقط رأس ويليام شكسبير، ستراتفورد أبون آفون، وسط إنكلترا. انتقل كركور إلى الولايات المتحدة لدراسة علم النفس في كلية بارد، لكنه أمضى معظم وقته في حضور دروس الرقص والتمثيل. بدأ مسيرته التمثيلية عام 2001 بتجسيده دور الزائر في مسرحية بيكاسو، قبل أن يلتحق بالأكاديمية الملكية للموسيقى والفنون المسرحية في لندن لمدة عامين، ثم بالفرقة الملكية لشكسبير لمدة خمس سنوات أخرى.

حقّق يوسف كركور شهرة عالمية بعد تجسيده شخصية سامي، اللاجئ السوري في المسلسل الكوميدي الدرامي Home عام 2019. وفي 2020، رُشِّح لجائزة الأكاديمية البريطانية لجوائز التلفزيون. كما جسّد شخصية المصرفي والملياردير التركماني العراقي نمير كيردار، في الفيلم الأميركي House of Gucci، وهو فيلم سيرة ذاتية وجريمة من بطولة ليدي غاغا، وآدم درايفر، وآل باتشينو، وسلمى حايك، وجاريد ليتو. وفي عام 2023 كان حاضراً في فيلم Napoleon من بطولة يواكين فينيكس.

وفي 2026، ظهر في مسلسل "فارس الممالك السبع"، المشتق من عالم روايات "صراع العروش" (Game of Thrones) للكاتب جورج آر. آر. مارتن. يدور "فارس الممالك..." حول شخصية دنكن، الذي يطمح إلى أن يصبح فارساً من فرسان الممالك السبع في قارة ويستروس، لتتقاطع طريقه مع إيغ، الطفل الذي يرغب بشدة في أن يكون خادمه المطيع، بينما يخفي هويته الحقيقية، كون إيغ هي اختصار لإيغون، اسم ولي العهد والملك المقبل للممالك السبع. المسلسل من بطولة بيتر كلافاي وديكستر سول أنسيل، وتعرضه شبكة إتش بي أو حالياً.