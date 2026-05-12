"يوروفيجن" وإسرائيل... دبلوماسية الترفيه والتلميع والغناء

- مقترح استبعاد إسرائيل من يوروفيجن: تم اقتراح نقل إسرائيل إلى مسابقة آسيوية بسبب ممارساتها في غزة، وسط اعتراضات جزئية، حيث تعتبر إسرائيل المسابقة فرصة لتلميع صورتها دولياً. - استراتيجية إسرائيل في يوروفيجن: تستخدم إسرائيل المسابقة كأداة للقوة الناعمة لتصدير صورة إيجابية، مع جهود دبلوماسية واتصالات لضمان بقائها، وحملات ترويجية لدعم المتسابق الإسرائيلي. - الانتقادات والضغوط الدولية: يواجه اتحاد البث الأوروبي ضغوطاً لاستبعاد إسرائيل، مع انتقادات من منظمة العفو الدولية وتحقيقات تشير إلى تأثير سلبي على مصداقية يوروفيجن.

خلال مناقشات مغلقة داخل اتحاد البث الأوروبي، اقتُرح قبل أيام أن تُستبعد دولة الاحتلال الإسرائيلي من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي تنطلق اليوم، لتُنقل إلى مسابقة تُنظَّم في آسيا. إلى الآن، يلقى هذا المُقترح اعتراضات جزئية، ولا يبدو أن هذه الخطوة ستصبح أمراً واقعاً في نهاية الأمر.

طبعاً، بالنسبة إلى إسرائيل، فإن مشاركتها في أوروبا من شأنها أن تلمّع صورتها وتبيضها، خصوصاً مع انسحاب عدة بلدان، على رأسها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا من المسابقة، بسبب مشاركة دولة الاحتلال التي تمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تمثّل مشاركة دولة الاحتلال في "يوروفيجن" غسيلاً وردياً (Pinkwashing)، يُظهرها كما لو أنها بلد يسعى إلى الفن والسلام، بما يناقض جذرياً حقيقة أنها كيان قائم على دماء الشعوب في فلسطين المحتلة ولبنان وإيران. في تحقيق نشرته صحيفة ذا نيويورك تايمز، أمس، بعنوان "كيف حوّلت إسرائيل منصة يوروفيجن إلى أداة للقوة الناعمة"، يمكننا فهم الآليات التي تعمل بها دولة الاحتلال من خلال مشاركتها في هذه الاحتفالية العالمية الكُبرى.

يشير التحقيق إلى أن الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية لضمان بقائها في "يوروفيجن" تتمثّل باستراتيجية ممتدة ومنظمة بدأت خيوطها قبل سنوات من الكشف عنها أخيراً.

ووفقاً للوثائق الداخلية التي راجعتها "ذا نيويورك تايمز"، أجرى دبلوماسيون إسرائيليون رفيعو المستوى اتصالات مكثفة وعاجلة مع مسؤولين وهيئات بث في مختلف أنحاء أوروبا للضغط من أجل وأد أي محاولة لاستبعاد إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والفنية بمقاطعتها نتيجة الحرب على قطاع غزة.

يوثق التحقيق مراسلات جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ تواصل دبلوماسي إسرائيلي مع رئيس هيئة البث الوطنية في آيسلندا ستيفان إريكسون لمحاولة ثنيه عن دعم قرار استبعاد إسرائيل. وقد أعرب إريكسون صراحةً عن استغرابه من تدخل السفارة المباشر في شؤون مسابقة غنائية، ما يعكس الأهمية السياسية القصوى التي توليها تل أبيب لهذا الحدث الذي يحظى بمتابعة 166 مليون مشاهد حول العالم.

ترى إسرائيل في هذه المنصة فرصة استراتيجية لمواجهة العزلة الدولية المتزايدة، لا سيما بعد اتهامات لجنة تابعة للأمم المتحدة لها بارتكاب إبادة جماعية، وهي الاتهامات التي دفعت دبلوماسييها إلى التحرك بسرعة فائقة لضمان عدم تحول المسابقة إلى ساحة لإدانة دولية إضافية.

كشف التحقيق أيضاً عن حملات ترويجية منسقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قادها الفريق الداعم للمتسابق الإسرائيلي لعام 2026 نوام بيتان. تضمنت هذه الحملات دعوات صريحة للمصوتين في أوروبا للإدلاء بأصواتهم لصالحه عشر مرات متتالية من كل حساب، ما اعتبره منظمو المسابقة خرقاً صارخاً لروح المنافسة وقواعدها الفنية.

تعتمد إسرائيل على "يوروفيجن"، جاعلةً منها أداة مركزية في منظومة القوة الناعمة

وقد اضطر اتحاد البث الأوروبي (EBU) إلى إصدار تحذير رسمي ونهائي لهيئة البث الإسرائيلية لمطالبتها بإزالة تلك المنشورات فوراً، مؤكداً أن هذه الحملات الممنهجة تقوض نزاهة التصويت الجماهيري وتحول المسابقة من تنافس فني إلى معركة تعبئة سياسية رقمية.

تعتمد إسرائيل على "يوروفيجن"، جاعلةً منها أداة مركزية في منظومة القوة الناعمة؛ فبينما تواجه انتقادات حقوقية عالمية قاسية، تحاول استغلال بريق المسابقة لتصدير صورة مغايرة تعتمد على الفن والادعاء بالتنوع الثقافي. ويؤكد الصحافيان مارا هفيستندال وأليكس مارشال في تحقيقهما أن هذا التوجه هو جزء من دبلوماسية الترفيه التي تهدف إلى تحويل الأنظار عن التقارير العسكرية والميدانية.

تكشف الوثائق أن إسرائيل كانت تخشى من أن يُنظر إلى استبعادها من المسابقة بوصفه اعترافاً دولياً ضمنياً بشرعية الاتهامات الموجهة إليها في المحاكم الدولية، على رأسها ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

إسرائيل تخشى من أن يمثّل استبعادها اعترافاً ضمنياً بشرعية الاتهامات الموجهة إليها

في نسخة المسابقة التي تُقام اليوم في فيينا، تصاعدت حدة التوتر في كواليس المهرجان إلى مستويات غير مسبوقة. فبينما كانت العروض الغنائية تتوالى على الخشبة، كانت هناك صراعات قانونية وسياسية مريرة تدور خلف الستار. واجه المنظمون ضغوطاً هائلة من فناني دول عدة، أبرزها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، الذين اعتبروا وجود إسرائيل طعنة في قيم العدالة التي يدعي المهرجان تمثيلها.

في هذا السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، يوم أمس، إن "فشل اتحاد البث الأوروبي في تعليق مشاركة إسرائيل في يوروفيجن، كما فعل مع روسيا، يمثّل عملاً جباناً وتجسيداً واضحاً لازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. يجب ألا يُسمح للأغاني والبهرجة بأن تطغى على فظائع إسرائيل أو أن تشتت الانتباه عن معاناة الفلسطينيين".

أضافت: "بدلاً من توجيه رسالة واضحة مفادها أن هناك ثمناً لجرائم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، منح اتحاد البث الأوروبي إسرائيل هذه المنصة الدولية، بينما تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني، ونظام الفصل العنصري"، مشيرةً إلى أن الاتحاد "يخون القيم التي تقوم عليها مسابقة يوروفيجن (...) يجب ألا تكون هناك منصة لإسرائيل في يوروفيجن بينما تستمر الإبادة الجماعية".

بدورها، أثنت مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز على تصريحات كالامار، قائلةً: "أضم صوتي إلى منظمة العفو الدولية في إدانة يوروفيجن، وأدعو كل صاحب ضمير إلى عدم مشاهدته"، مقدمةً الشكر للدول التي انسحبت من المسابقة: آيسلندا وأيرلندا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا.

يؤكد تحقيق ذا نيويورك تايمز أن اتحاد البث الأوروبي كافح بشدة للحفاظ على ما يسميه "حياد" المسابقة، لكنه وجد نفسه محاصراً بأدلة تشير إلى حملات تأثير إسرائيلية واسعة النطاق، شملت شراء مساحات إعلانية ضخمة في الدول التي يُسمح لمواطنيها بالتصويت، مستخدمة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف شرائح عمرية محددة.

يربط التحقيق بين هذه التحركات وبين ميزانيات ضخمة مخصصة لما يُعرف بالهسبارا، إذ يتم التعامل مع "يوروفيجن" على أساس أنها معركة وطنية لا تقل أهمية عن الجبهات الدبلوماسية في الأمم المتحدة. ووفقاً لمصادر داخلية في لجان التحكيم الوطنية لعدة دول أوروبية، كانت هناك محاولات تواصل غير رسمية تهدف إلى ضمان عدم منح درجات متدنية للأغنية الإسرائيلية لدوافع سياسية، ما يضع نزاهة المسابقة وتاريخها تحت مجهر النقد التاريخي.

يُظهر استخدام إسرائيل للمسابقة لتلميع صورتها، أو ما يُعرف بالغسيل الوردي، بوضوح من خلال اختيار موضوعات الأغاني والأداء الذي يحاول إبراز قيم الليبرالية والانفتاح، في تناقض حاد مع السياسات الميدانية التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

يخلص تحقيق "ذا نيويورك تايمز" إلى أن هذه المحاولات، وإن نجحت في إبقاء إسرائيل داخل دائرة المنافسة شكلياً، إلا أنها أحدثت شرخاً عميقاً في مصداقية "يوروفيجن"، التي باتت تُعرف الآن لدى قطاع واسع من الجمهور الأوروبي بأنها أداة للقوة الناعمة الإسرائيلية أكثر من كونها احتفالية بالموسيقى الأوروبية.