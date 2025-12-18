يوروفيجن لن تمنع الأعلام الفلسطينية أو صيحات الاستهجان ضد إسرائيل

- التزام الشفافية في يوروفيجن 2026: أعلنت هيئة الإذاعة النمساوية أنها ستسمح برفع الأعلام الفلسطينية ولن تتجاهل صيحات الاستهجان ضد الأغنية الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بعرض الحقائق كما هي دون إخفاء أو تجنب. - مقاطعة واسعة بسبب مشاركة إسرائيل: قررت خمس دول، منها إسبانيا وهولندا، مقاطعة المسابقة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، كما أعاد فائزان سابقان جوائزهما لنفس السبب. - دعوات لإقصاء إسرائيل: طالب نحو أربعة آلاف فنان من الدول الاسكندنافية بإقصاء إسرائيل، معتبرين مشاركتها تلميعاً للإبادة الجماعية في غزة، وسط انتقادات من الأمم المتحدة.

أعلنت هيئة الإذاعة النمساوية، أنها لن "تخفي الحقائق أو تتجنب عرض ما يحدث" في نسخة 2026 من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). وبحسب ما ذكرته الهيئة أول أمس الثلاثاء، سوف يُسمَح برفع الأعلام الفلسطينية بين الجمهور، ولن تتجاهل صيحات الاستهجان أثناء أداء الأغنية الإسرائيلية، في نسخة تتعرض لرفض واسع من الدول والموسيقيين والشعوب في أوروبا بسبب مشاركة الاحتلال رغم حرب الإبادة.

وصرّح المنتج التنفيذي لـ"يوروفيجن"، مايكل كرون، في مؤتمر صحافي نظمته هيئة الإذاعة النمساوية: "سوف نسمح برفع جميع الأعلام الرسمية الموجودة في العالم، شريطة استيفائها للشروط القانونية وتوافرها ضمن معايير محددة، من حيث الحجم والمخاطر الأمنية، وما إلى ذلك". وأكّد كرون التزام الهيئة بالشفافية، مضيفاً: "لن نُخفي شيئاً ولن نتجنب عرض ما يحدث، لأن مهمتنا هي عرض الأمور كما هي". كذلك، أكّدت مديرة البرامج في هيئة النمساوية، ستيفاني غرويس هورويتز، أن الهيئة لن تحجب أي هتافات استهجان من الجمهور، كما حدث في عام 2025 أثناء أداء إسرائيل. كما أكدت أنه "لن نبث تصفيقاً اصطناعياً في أي وقت".

إسرائيل المنبوذة في "يوروفيجن"

ستشهد الدورة السبعون من المسابقة، وهي أكبر حدث غير رياضي في العالم، المقررة إقامتها في مايو/أيار، مشاركة 35 فناناً فقط، وذلك بعدما أعلنت خمس دول مقاطعتها للمسابقة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، وهي إسبانيا وسلوفينيا وهولندا وأيسلندا وأيرلندا. كما أعاد فائزان سابقان في المسابقة جائزتيهما احتجاجاً على مشاركة إسرائيل.

وطالب نحو أربعة آلاف فنان من خمسة بلدان اسكندنافية (النرويج، والدنمارك، والسويد، وآيسلندا، وفنلندا)، بينهم فنانون سبق أن شاركوا في المسابقة، بإقصاء إسرائيل، معتبرين مشاركتها "تلميعاً" للإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة. وقبلهم وقّع أكثر من 70 متسابقاً من بلدان مختلفة رسالة بعثوها إلى اتحاد البث الأوروبي، طالبوا فيها باستبعاد دولة الاحتلال.

وكانت مقرِّرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قد انتقدت السماح بمشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، وأوضحت أن "الإبادة الجماعية مستمرة لأنها باتت أمراً طبيعياً، والآن، مع قرار بعض الدول الأوروبية مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل، تبدأ عملية المساءلة عبر المقاطعة".