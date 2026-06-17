- انضم المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس إلى حملة دولية تطالب بإطلاق سراح مروان البرغوثي، مرتديًا قميصًا يحمل شعار "الحرية لمروان"، ليكون جزءًا من أكثر من 200 فنان ومثقف عالمي يدعمون القضية. - وقع العديد من الشخصيات البارزة، مثل مارغريت أتوود وريتشارد برانسون، رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج عن البرغوثي، مشيرين إلى أن التضامن الثقافي يمكن أن يغير مسار السياسة كما حدث مع نيلسون مانديلا. - أكدت الرسالة على أن محاكمة البرغوثي كانت صورية، داعية الأمم المتحدة والحكومات للعمل على إطلاق سراحه، معتبرة أن الإفراج عنه سيكون خطوة حاسمة لتمكين الفلسطينيين.

انضم المخرج اليوناني، يورغوس لانثيموس (1973)، إلى الحملة المطالبة بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002. نشر لانثيموس على حسابه في إنستغرام صورةً له، مرتدياً قميصاً بألوان العلم الفلسطيني، مكتوب عليه بالإنكليزية: Free Marwan (الحرية لمروان).

المخرج اليوناني الشهير من بين مخرجين وممثلين وعاملين في السينما والتلفزيون، وقّعوا في سبتمبر/أيلول الماضي تعهداً يرفضون فيه العمل مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية "المتورطة في الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وبارتدائه قميص "الحرية لمروان"، ينضم إلى أكثر من 200 فنان وعامل في القطاع الثقافي، منهم مارغريت أتوود وإيان ماكيلين وريتشارد برانسون، كانوا قد وقعوا رسالة جماعية مفتوحة (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2025)، طالبوا فيها بالإفراج عن مروان البرغوثي.

تضم المجموعة الموقعة على الرسالة المفتوحة عدداً من الشخصيات الأدبية والفنية البارزة، من بينهم بينيديكت كومبرباتش وتيلدا سوينتون وجوش أوكونور ومارك روفالو، والمذيع ولاعب كرة القدم السابق غاري لينيكر. كما تشمل الموسيقيين ستينغ وبول سايمون وبريان إينو وآني لينوكس، إلى جانب الممثل والمقدم ستيفن فراي، والكاتبة البريطانية المتخصصة بالطبخ دليا سميث، والفنان الصيني آي ويوي، والمخرج ريتشارد آيرون، ورجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون.

في الرسالة المفتوحة، قال الموسيقي البريطاني بريان إينو: "يرينا التاريخ أن الأصوات الثقافية قادرة على تغيير مسار السياسة. كما ساعد التضامن العالمي على تحرير نيلسون مانديلا، لدينا جميعاً القدرة على جعل اليوم الذي يمشي فيه مروان البرغوثي حراً قريباً. سيكون الإفراج عنه نقطة تحول في هذا النضال الطويل وسيجلب الأمل للجميع".

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وصرحت الروائية والمحامية البريطانية-الفلسطينية سلمى الدباغ: "محاكمة مروان البرغوثي اعتُبرت على نطاق واسع صورية، وأجرت الهيئة التي تمثل البرلمانات حول العالم ــ الاتحاد البرلماني الدولي ــ تقييمها الخاص، وخلصت إلى أنها (المحاكمة) كانت مشوبة بالعيوب. سيكون الإفراج عنه خطوة حاسمة لتمكين الفلسطينيين من اختيار قيادتهم بأنفسهم، مهما كان شكلها".

جاء في نص الرسالة: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار اعتقال مروان البرغوثي، وسوء معاملته والعنف الذي يتعرض له وإنكار حقوقه القانونية في أثناء السجن. وندعو الأمم المتحدة وحكومات العالم إلى العمل الفعلي من أجل الإفراج عنه من السجن الإسرائيلي".