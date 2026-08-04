يوتيوب يحذف أغنية لـ"تووليت" بعد اتهامات باستنساخ لحن وليد سعد

- تصاعدت أزمة بين المغني تووليت والملحن وليد سعد بعد حذف أغنية "عشان حبيبي" من يوتيوب، بسبب اتهامات باستخدام لحن أغنية لطيفة "في الكام يوم اللي فاتوا" دون موافقة. - وليد سعد أكد أن القضية تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة أصحاب الحقوق قبل استخدام أي لحن، وأن الفصل في النزاعات يعود للقضاء. - رغم الجدل، ظهر تووليت في مكالمة ودية مع لطيفة، ولم يصدر تعليق رسمي حول الاتهامات أو حذف الأغنية.

دخلت أزمة المغني المصري تووليت والملحن وليد سعد مرحلة جديدة، بعد حذف أغنية "عشان حبيبي" من منصة يوتيوب، في تطور يأتي وسط الجدل الدائر حول اتهام صناع الأغنية باستخدام لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" للفنانة لطيفة التونسية، من ألحان وليد سعد، من دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.

وجاء حذف الأغنية بعد أيام من تصاعد الخلاف بشأن التراك الدعائي لإحدى شركات الاتصالات المصرية، الذي يرى وليد سعد أنه تضمن جزءاً من لحن أغنيته الشهيرة الصادرة عام 2008، من كلمات نادر عبد الله وألحانه، والتي أدتها لطيفة وحققت نجاحاً واسعاً حينها.

وشدد وليد سعد، في بيان صحافي، على أن القضية لا تستهدف تووليت على المستوى الشخصي، وإنما تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية. وأكد أن أي استخدام للحن أو جزء منه يستوجب الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، موضحاً أن قانون حماية الملكية الفكرية يمنح مؤلفي وملحني الأعمال الموسيقية الحق الحصري في استغلالها أو الترخيص باستخدامها، وأن الفصل في مثل هذه النزاعات يعود إلى القضاء.

وكان وليد سعد قد فجّر الأزمة عبر منشور على منصة إكس، اتهم فيه تووليت باستخدام جزء من لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" في الإعلان، معتبراً أن ذلك يمثل اعتداءً على حقوقه الفنية، ومشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها ألحانه، بحسب قوله، من دون تصريح.

من جانبها، دعمت لطيفة موقف الملحن، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد تشابه فني، بل يمس حقوق صناع العمل الأصليين. وشددت على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وضرورة حماية حقوق الملحنين والمؤلفين والمنتجين وعدم التهاون في أي تجاوز يتعلق بالأعمال الفنية.

ورغم احتدام الجدل، ظهر تووليت في مقطع فيديو تضمن مكالمة ودية مع لطيفة، هي الأولى بينهما منذ اندلاع الأزمة. وخلال الاتصال، حرص تووليت على تهنئة لطيفة بمناسبة طرح ألبومها الجديد، من جانبها، هنأت لطيفة تووليت على أحدث أعماله الفنية، مشيدة بالأغنية والكليب.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تووليت أو من الجهة المنتجة للإعلان بشأن الاتهامات الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى حذف الأغنية من "يوتيوب"، فيما يترقب المتابعون ما إذا كانت الأزمة ستتجه إلى إجراءات قانونية أو تسوية بين الأطراف المعنية.