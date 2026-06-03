"يوتيوب" يتجاوز "نتفليكس" في متوسط وقت المشاهدة اليومية

- تجاوزت "يوتيوب" "نتفليكس" في متوسط المشاهدة اليومية عالميًا، حيث ارتفع استخدام "يوتيوب" من 87.2 دقيقة في 2024 إلى 99.1 دقيقة في 2025، بينما انخفضت "نتفليكس" من 100.5 إلى 93.4 دقيقة. - شهدت "يوتيوب" زيادة في المشاهدة عبر التلفزيون من 28% إلى 34%، مع تفاعل كبير من جيل زد، وارتفاع ملحوظ في استخدام المنصة من قبل الرجال بين 55 و64 عامًا والنساء في جميع الفئات العمرية. - توسعت "يوتيوب" في مجالات جديدة مثل بث حفل الأوسكار والرياضة، بينما تستثمر "نتفليكس" في برامج البودكاست المرئية، مع تحول "يوتيوب" إلى منصة ترفيهية رئيسية.

تجاوزت "يوتيوب" نظيرتها "نتفليكس" في متوسط المشاهدة اليومية بين المستخدمين حول العالم، بحسب تحليل صادر حديثاً، وهو ما يعكس النفوذ المتنامي لمنصة الفيديو المملوكة لشركة ألفابت الأميركية، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا غارديان، الأربعاء.

وبيّن التحليل الذي أجرته وكالة ديجيتال آي في 20 سوقاً دوليةً، ارتفاع متوسط الاستخدام اليومي لكل حساب على "يوتيوب" من 87.2 دقيقة عام 2024 إلى 99.1 دقيقة في 2025. في المقابل، انخفض متوسط المشاهدة على "نتفليكس" من 100.5 دقيقة إلى 93.4 دقيقة خلال الفترة نفسها.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد من يشاهدون "يوتيوب" عبر شاشات التلفزيون، بدلاً من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة. وارتفعت حصة التلفزيون من إجمالي وقت مشاهدة "يوتيوب" من 28% إلى 34% بين يناير/ كانون الثاني 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2025، فيما انخفضت نسبة المشاهدة عبر الهواتف المحمولة من 35% إلى 31% في نفس الفترة.

وكان أفراد جيل زد الفئة العمرية الأكثر تفاعلاً مع "يوتيوب" خلال العام الماضي، بمعدّل مشاهدة يصل إلى 111 دقيقة يومياً. فيما سجّل الرجال بين 55 و64 عاماً أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت نسبة مشاهدتهم 15% مقارنة بعام 2024. كذلك ازداد متوسط الاستخدام اليومي للمنصة من قبل النساء في جميع الفئات العمرية. وجاءت كوريا الجنوبية في الصدارة من حيث استخدام المنصة بين الدول التي شملها الاستطلاع، بمعدل 161.5 دقيقة يومياً. بينما سجّلت فرنسا أكبر معدل نمو في الاستخدام اليومي، بزيادة وصلت إلى الثلث.

وفي الفترة الماضية بدأت كل من "نتفليكس" ومنافستها بالتوسع في مجالات خارج نطاق اختصاصهما التقليدي. وحصلت "يوتيوب" في ديسمبر الماضي على الحقوق الحصرية لبث حفل جوائز الأوسكار لسنوات عدة. كذلك دخلت مجال البث الرياضي، من خلال بثّ أول مباراة لها من دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل) في العام الماضي. على الضفة المقابلة، تحاول "نتفليكس"، بحسب "ذا غارديان"، الاستثمار في برامج البودكاست المرئية التي تشهد ازدهاراً كبيراً على "يوتيوب". علماً أن الفرق الأساسي بين المنصتين يكمن في أن "يوتيوب" على عكس "نتفليكس" لا تقوم بإنتاج محتوى أصلي خاص بها.

ونقلت "ذا غارديان" عن كبير مسؤولي التحليلات في وكالة ديجيتال آي، مات روس، قوله إن "تحوّل يوتيوب من خدمة فيديو اجتماعية إلى منصة عالمية تهيمن على انتباه الجمهور يعدّ من أهم التحولات الإعلامية خلال العقد الحالي"، كما أشار إلى أن البيانات تُظهر أن المستخدمين يتعاملون مع المنصة بصفتها "وجهة ترفيه أساسية"، وليس مجرد وسيلة تواصل اجتماعي أخرى.