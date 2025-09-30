يوتيوب ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترامب

أظهرت وثيقة قضائية نُشرت الاثنين أنّ "يوتيوب" وافقت على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب، بعدما علّقت المنصّة التابعة لـ"غوغل" حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمعٌ من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو/تموز 2021، وذلك بعدما توصّلت شركتا ميتا وإكس (تويتر سابقاً) إلى اتفاقات مماثلة.

وفي أعقاب الهجوم على مقرّ السلطة التشريعية في العاصمة واشنطن، حذفت منصّات التواصل الاجتماعي الكبرى حسابات ترامب خشية أن يستخدمها للترويج لمزيد من العنف عبر ادّعاءاته الزائفة بأنّ عمليات تزوير تسبّبت بخسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن. وإثر هذا الإجراء، لجأ الجمهوري البالغ من العمر حالياً 79 عاماً إلى مقاضاة هذه المنصّات، بدعوى أنّها مارست بحقّه رقابة غير قانونية.

وبحسب الوثيقة القضائية، فإنّ مبلغ التسوية الذي ستدفعه "يوتيوب"، وقدره 22 مليون دولار، سيخصّص لمشروع يعتزم دونالد ترامب إنشاؤه في البيت الأبيض عبر منظمة غير ربحية تُدعى "تراست فور ذا ناشونال مول" (Trust for the National Mall)، وهي "مكرّسة لترميم ناشونال مول (National Mall) والحفاظ عليه والارتقاء به، ولدعم بناء قاعة الاحتفالات الرسمية بالبيت الأبيض".

وفي فبراير/شباط، توصّلت "إكس" إلى تسوية مع ترامب قدرها نحو 10 ملايين دولار، بعدما رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي. وفي يناير/كانون الثاني، بعد أيام من تنصيبه رئيساً، وافقت "ميتا"على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ضدّها ترامب، ونصّت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبته الرئاسية المستقبلية.

وكانت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"يوتيوب"، أعلنت أنّ إيرادات المنصّة من الإعلانات وحدها تجاوزت 36 مليار دولار في عام 2024، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025 المقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

(فرانس برس)