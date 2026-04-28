"يوتيوب" تضيف الذكاء الاصطناعي للبحث والفبركة

- تسعى غوغل لتعزيز الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، حيث أضافت تقنية كشف التشابه في يوتيوب لمكافحة انتحال الشخصيات، مما يتيح للمشاهير والفنانين تحديد وإزالة المحتوى المزيف بسهولة. - أطلقت يوتيوب ميزة "اسأل يوتيوب" لمشتركي بريميوم في الولايات المتحدة، والتي تقدم نتائج شاملة للأسئلة المعقدة، مما يعزز تجربة البحث عبر مقاطع الفيديو والنصوص. - تتنافس شركات التكنولوجيا مثل غوغل ونتفليكس في دمج الذكاء الاصطناعي لجذب المستخدمين، رغم التحديات المتعلقة بجودة المحتوى والهلوسة، مع وعود بتحسينات مستقبلية.

تواصل شركة غوغل سعيها الحثيث لإضافة الذكاء الاصطناعي في أكبر عدد ممكن من منتجاتها. حان الدور هذه المرة على منصة البث ومشاركة المقاطع "يوتيوب"، حيث قرّرت الشركة توسيع نطاق تقنية كشف التشابه لمساعدة المشاهير على محاربة انتحال شخصياتهم، كما قرّرت تحويل قسم البحث إلى محادثة شبيهة بروبوتات الدردشة.

وتقدم "يوتيوب" أداة مجانية لكشف التزييف العميق، أي ذلك النوع من فبركة حركات وكلام للأشخاص بالذكاء الاصطناعي، لمشاهير هوليوود والفنانين، على أمل تعزيز مكافحة انتحال صفاتهم. وقال بيان للمنصة: "نُوسّع نطاق تقنية كشف التشابه لتشمل قطاع الترفيه: وكالات المواهب، وشركات إدارة الفنانين، والمشاهير الذين يمثلونهم".

وتتلخص فكرة خدمة كشف التشابه في كونها تبحث عن المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي يتشبّه بوجه مستخدم، مثل الصور المعدّلة بتقنية التزييف العميق، وتمنحه القدرة على العثور عليه وطلب إزالته. ويقول البيان إن المشاهير والفنانين أصبحوا الآن مؤهلين للوصول إلى هذه الأداة، بغض النظر عما إذا كانت لديهم قناة على يوتيوب أم لا.

علاوة على ذلك، قرّرت الشركة إتاحة ميزة جديدة تُسمى "اسأل يوتيوب"، تتلخص فكرتها في طرح أسئلة معقدة والحصول على "نتائج شاملة تتضمن مقاطع فيديو ونصوصاً، ثم طرح أسئلة إضافية للتعمق أكثر"، كما أوضحت "غوغل" على صفحة الاختبارات الخاصة بها. وتتوفر هذه الميزة التجريبية حتى الثامن من يونيو/حزيران لمشتركي خدمة "بريميوم" المدفوعة في الولايات المتحدة لمن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر.

ولاستخدام هذه الميزة، يكفي تفعيلها في الحساب ثم النقر على زر "اسأل يوتيوب" الجديد في شريط البحث وستظهر الاقتراحات. يمكن كتابة سؤال مثل "خطط لرحلة لمدة أسبوع بين الدوحة وبيروت". وبعد الحصول على النتائج، يمكن تجربة أسئلة متابعة أو اختيار اقتراحات لاستكشاف المزيد من التفاصيل. و"يوتيوب" ليست منصة البث الوحيدة التي تضيف ميزة مماثلة، إذ باتت "نتفليكس" أيضاً تتيح قسم بحث عن المحتوى يشبه محادثة مع روبوت الدردشة.

وتُحب شركات التكنولوجيا إضافة الذكاء الاصطناعي إلى كل شيء في سياق سباق محتدم على انتباه المستخدمين، خصوصاً بين "غوغل" مالكة روبوت "جيميناي" و"أوبن إيه آي" مالكة روبوت "تشات جي بي تي". وبينما ينمو استخدام هذه الروبوتات لا يزال المستخدمون يشتكون من المحتوى الرديء والهلوسة، فيما تعد الشركات بمزيد من التحسّن نحو مستوى قد يرضي الجميع يوماً ما.