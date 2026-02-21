"يوتيوب" تحذف أعمال مغنٍّ أميركي معروف بدعمه للفلسطينيين

- ديفيد روفيكس، المغني والناشط الأميركي، أعلن أن يوتيوب حذفت قناته وألبوماته لأسباب سياسية، قبل أن تُعاد القناة بعد حملة ضغط من متابعيه، بينما لا تزال ألبوماته محذوفة من يوتيوب ميوزيك. - روفيكس، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، يستخدم موسيقاه للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين منذ 26 عاماً، ويعتبر الموسيقى أداة لمناهضة الحروب والدفاع عن العدالة الاجتماعية. - دعا روفيكس إلى مواصلة الضغط على يوتيوب لإعادة الألبومات المحذوفة، مشدداً على ضرورة عدم تكرار ما حدث معه مع فنانين آخرين.

أعلن المغني والناشط الأميركي، ديفيد روفيكس، أن منصة يوتيوب حذفت قناته وجميع ألبوماته من خدماتها، "لأسباب سياسية بالكامل"، قبل أن يؤكد لاحقاً استعادة القناة بعد حملة ضغط من متابعيه، فيما لا تزال ألبوماته محذوفة من خدمة البث الموسيقي.

وفي مقطع فيديو نشره أمس الجمعة، قال روفيكس: "يوتيوب حذفت قناتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لأسباب سياسية بحتة. ما رأيكم أن نقاطعها إلى أن تتوقف عن القيام بهذا النوع من الأمور؟". وأوضح أن الحذف شمل أيضاً منصة يوتيوب ميوزيك حيث أزيلت ألبوماته الخمسون خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار روفيكس، في الفيديو الذي ظهر فيه مرتدياً كنزة عليها علم فلسطين، إلى أنه يكتب ويغني عن معاناة الفلسطينيين منذ 26 عاماً، مؤكداً أن هذا المحتوى لم يكن يواجه اعتراضاً قبل نحو 20 عاماً عندما أنشأ قناته على "يوتيوب".

وفي فيديو ثان عبر حسابه على منصة إكس ظهر فيه اليوم السبت مرتدياً الكوفية الفلسطينية، أعلن أن "الحملة نجحت بشكل أساسي"، وأوضح أن قناته أُعيدت بعد أن تلقى رسالة إلكترونية من "يوتيوب" تفيد بإعادة النظر في قضيته. لكنه شدد على أن ألبوماته لا تزال محذوفة من "يوتيوب ميوزيك"، مطالباً بإعادتها "له ولأي فنانين آخرين حُذفت أعمالهم تعسفياً لأن المنصة لا تعجبها مواقفهم السياسية".

ودعا روفيكس إلى مواصلة الضغط على يوتيوب بكل الوسائل، مشدداً على أن ما حدث معه ينبغي أن يتوقف وألا يتكرر مع فنانين آخرين.

Thanks to your efforts, my YouTube channel has been restored! Sort of... I'm unable to post anything there, and all of my albums are still absent from YouTube Music. Please keep up the pressure! pic.twitter.com/MBH1WeMN8j — David Rovics (@drovics) February 21, 2026

ولم يصدر تعليق رسمي من "يوتيوب" بشأن أسباب حذف القناة والألبومات أو تفاصيل إعادة القناة والقيود المحتملة المرتبطة بها، فيما أثارت تصريحات روفيكس تفاعلاً واسعاً بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.