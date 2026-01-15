"يوتيوب" تتيح 100 حلقة من "شارع سمسم"

واشنطن

العربي الجديد

العربي الجديد
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:54 (توقيت القدس)
شخصيات "شارع سمسم" (فيسبوك)
شخصيات "شارع سمسم" (فيسبوك)
- يوتيوب يضم الآن أكبر مكتبة رقمية لمحتوى "شارع سمسم"، مع إضافة أكثر من مائة حلقة كلاسيكية متاحة على "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز"، مما يوفر كنزاً من الحلقات المميزة والمقاطع القصيرة للعائلات.
- "شارع سمسم" هو برنامج تعليمي أميركي للأطفال بدأ في 1969، ويجمع بين الرسوم المتحركة والممثلين الحقيقيين، ويشاهده نصف الأطفال الأميركيين في سن ما قبل المدرسة.
- المكتبة تشمل حلقات من المواسم الأخيرة والحلقة الأولى من 1969، بالإضافة إلى مقاطع قصيرة مصنفة حسب مواضيع تعليمية مثل الحروف والأرقام والعلوم.

بات موقع تبادل المقاطع يوتيوب يضم الآن أكبر مكتبة رقمية لمحتوى "شارع سمسم"، وذلك بعد إضافة أكثر من مائة حلقة كلاسيكية من السلسلة. ويمكن مشاهدة الحلقات على نسخة "يوتيوب" العامة ونسخة "يوتيوب كيدز" للأطفال. وقال بيان للمنصة، اليوم الخميس، إن المكتبة "تقدّم كنزاً من الحلقات المميزة، والفيديوهات الأصلية، والمقاطع القصيرة الفريدة، والبرامج ذات الطابع الخاص للعائلات في كل مكان".

و"شارع سمسم" سلسلة تلفزيونية تعليمية أميركية للأطفال، بدأ عرضها لأول مرة عام 1969 على شبكة التلفزيون التعليمي الوطني في أميركا، ثم تواصل بثها بشكل مستمر منذ ذلك الحين، ما يجعلها أحد أطول البرامج استمراراً في تاريخ التلفزيون الأميركي. تجمع السلسلة بين الرسوم المتحركة والممثلين الحقيقيين ومجموعة أساسية من شخصيات الدمى. ويشاهدها ما يقارب نصف الأطفال الأميركيين في سن ما قبل المدرسة، وتعدّ من البرامج الرائدة في مجال تعليم الأطفال.

"ذا سيمبسونز"... توقعات فاجأت العالم

تشمل قائمة "شارع سمسم" في "يوتيوب" حلقات من المواسم الأخيرة، بالإضافة إلى بعض الحلقات الشهيرة، والأهم من ذلك الحلقة الأولى، التي عُرضت عام 1969، عندما تعرّف الأطفال لأول مرة إلى شخصيات الطائر الكبير، وبيرت، وإرني، والضفدع كيرميت، وغيرهم. وبالإضافة إلى الحلقات الكاملة، سيجد المشاهدون مكتبة موسعة تضم مقاطع قصيرة من بطولة جميع شخصيات "شارع سمسم" المحبوبة، ومجموعات من الحلقات تراوح مدتها بين ساعة وساعتين، مصنفة حسب المواضيع، بما في ذلك الحروف والأرقام، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمغامرة والخيال، والصداقة واللعب، والأعياد، والحيوانات.

