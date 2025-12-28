"يعسوب" بول أندرو ويليامز: متاعب الوحدة ورعب الشيخوخة

لليعسوب حياة قصيرة وجميلة، لكن حياته على الأرض لا تُقارن بطول عمر الملائكة. إقحام الجمهور في فيلمٍ، مقتبس بهذا الشكل، يُعطيهم لمحة عن المسار الذي سيسلكه الفيلم. في مأثوره، يشير الكاتب الأميركي إلى أنه، بينما تكون حياة البعض وجيزة والبعض الآخر مديدة، فـ"الوقت" الذي يمضي في عَيْش هذه الحياة يختلف تماماً.

في أحدث أفلام البريطاني بول أندرو ويليامز "يعسوب" (Dragonfly)، الفائز بجائزة "الهرم الذهبي" في الدورة الـ46 (12 ـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) لمهرجان القاهرة السينمائي، يُستكشف هذا المفهوم بأسلوبٍ غامض ومعقّد.

تعيش كولين مع كلبها سابر، رفيقها الدائم. جارتها إلسي أرملة مُسنّة، تعيش وحيدة. ثلاثة أيامٍ في الأسبوع يأتي شخصٌ لرعايتها بضع ساعات، بناءً على طلب ابنها. كولين تمضي مع إلسي وقتاً أطول، مُوفّرة لها دفئاً يفوق ما يُقدّمه أحدٌ يرتدي معطفاً طبياً. في دور كولين، هناك أندريا رايزبورو، المُذهلة دائماً (نأمل أن تُرشّح وتُفوز بجائزة أوسكار مرةً أخرى، لكننا راضون بمواصلة الاستمتاع بأدائها على الشاشة). إلى جانبها، تُقدّم المخضرمة بْرندا بليثين أداءً لافتاً في دور إلسي المُسنّة. فازت الممثلتان بجوائز في مهرجان تريبيكا السينمائي لأدائهما، حيث عُرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً.

في فيلمه، يتناول بول أندرو ويليامز موضوعاً بالغ الأهمية: الوحدة والاعتماد على الآخرين، ولا سيما بين النساء. النساء اللواتي يعشن بمفردهن، أو اللواتي يقدّمن الرعاية. في كلتا الحالتين، يجد هؤلاء أنفسهن في وضع فرضه عليهن مجتمع يتخلّى عنهن ويتركهن لحالهن، ما يضع عبء الرعاية أيضاً على النساء حولهن. هنا، منظور العمر أساسي، ليس فقط لكبار السنّ، لكن أيضاً للنساء في منتصف العمر، أمرٌ يتجاهله المخرج ولكنه يشكّل أحد أكثر مشاهد الفيلم رعباً من الناحية النفسية. يسهل وصف هذا المشهد بـ"الرعب الجسدي"، لكونه يذكّر بفيلم "المادة" The Substance (2024)، لكورالي فارجا، ومشهد ديمي مور الشهير وهي تنظر إلى نفسها في المرآة.

في هذا الصدد، يعدّ أداء الممثلتين الرئيسيتين أساسياً، بما أن الفيلم دراسة لفكرة الحياة والوقت الذي يمضيه الأفراد على الأرض. فلا عجب أنه يعتمد على الشخصيات وممثليها. لم تُخيّب أندريا رايزبورو الآمال، إذ جسّدت شخصية معقّدة، زاخرة بتفاصيل دقيقة، أبدعت في ترجمتها حتّى عبر إيماءاتها. إلى جانبها، قدّمت بْرندا بليثين أداءً استثنائياً. البطلة المسنّة، الأرملة التي تعيش وحيدة، تواجه يومياً آلاماً تؤرّقها، جسدياً ونفسياً. ومع ذلك، لن يكتمل هذا الثنائي دون سابر، رفيق كولين الحبيب. شخصية رئيسية تُشكل إحدى أقسى نقاط التحوّل في "يعسوب".

البطلة، إلسي، لديها ابن وحيد، جون، يؤدّي دوره جيسون واتكينز. شخصية ثانوية في طاقم التمثيل والقصّة. لا يرى والدته إلا في مناسبات نادرة. يقتصر ارتباط الابن العاطفي بأمّه على توظيف العديد من الممرضين، الذين يأتون ثلاثة أيام في الأسبوع لتحميم إلسي، وتسخين طعامها في الميكروويف. هذه الرعاية الباردة وغير المُحبّة تجعل حياة المرأة عادية وكئيبة. لذا، عندما تتسوّق جارتها كولين لها بسخاء، وتدعوها إلى تناول الشاي، يملأ الدفء كلّ ركن في منزلها. لأن الرعاية لا تقتصر على التنظيف والطهي، فالمودّة التي تجلبها ضرورية لحياة مُرضية.

هكذا، في نوع من التبادل بين الجيران، تعتني كولين بإلسي، بينما في الواقع، إلسي هي مَن تنقذ حياة جارتها، بتخليصها من الوحدة التي ميّزت حياتها أيضاً. طبعاً، سابر رفيقها الوحيد، ورغم قوة رابطتهما العاطفية، كانت كولين بحاجة ماسّة إلى دفء إنساني.

يُعدّ الاعتماد على الآخرين من أبرز القضايا الراهنة، إذ يُمثل إحدى أكبر مشاكل المجتمعات الغربية الغنية. مجتمعٌ يضمّ عدداً كبيراً من كبار السنّ، ممن لا يرغب أحد في رعايتهم أو يستطيع رعايتهم. يعتمد الفيلم على أسسٍ متينة قائمة على المودّة، على تلك العلاقات الضرورية للبشر، التي، للأسف، يفتقر إليها كثيرون. ما الذي يكون أكثر رعباً من أن تُترك وحيداً، من دون أن يستمع إليك أحد، أو يرافقك في حياتك اليومية؟

عام 2018، أنجز جيسون رايتمان "تالي" (Tully). دراما ذات تلميحات كوميدية سوداء، لكنه في الواقع فيلم رعب صميم. عملٌ يتناول الأمومة من منظور خاص وصادق. امتداداً له، نجد أحدث إبداعات بول أندرو ويليامز السينمائية. فيلمٌ، في مراحله الأولى، يقترب من النوع الدرامي، حيث ينصبّ التركيز على وحدة النساء، ومسؤوليات الرعاية التي تقع على عاتقهن. ثم يتطوّر هذا الأسلوب مع شخصياته، ليشمل الفكاهة والإثارة، وحتى الرعب. يتقلّب المتفرّج مع الأبطال، ويختبر مجموعة من المشاعر مباشرة: من الدموع إلى الخوف، ومن الإحباط إلى التعاطف. ببراعة، ينعكس الرعب الذي يشعر به أحدهم، يعيش بمفرده، عبر التقنيات السينمائية المستخدمة. تتصاعد المشاعر المصوّرة تدريجياً، وتأخذ الجمهور في رحلة أفعوانية، تتركه بغصّة في المعدة أكثر من مرّة.

بكاميرا 16 ملم، يُقدّم ويليامز عملاً سينمائياً لا يُفارق المتفرّج. المُطلع على أعمال المخرج البريطاني يدرك ميله إلى اعتماد أسلوب يميل إلى الإثارة النفسية، وهنا يقدّم دراسة اجتماعية حسّاسة في نصفه الأول. تكمن أهمّ نقاط قوته في قدرته على جذبنا إلى أجواء درامية، حيث نشعر بالراحة في البداية. ما إن نستقرّ في مقاعدنا المريحة، متعاطفين مع البطلتين، حتى يُصعّب علينا المخرج البقاء جالسين من دون أن نُفاجأ. تنغلق الدائرة بخاتمة، تترك في أفواهنا طعماً مُرّاً، وتسونامي من الأفكار التي تدفعنا إلى التأمّل في ما شهدناه.

باختصار، فيلمٌ بارز عن الوحدة، ورعب الشيخوخة، وعبء رعاية النساء. هذا موضوع يُقدَّم، إلى ذلك، بطريقة قاسية ومتمهّلة، تُخرج الجمهور من لامبالاته.