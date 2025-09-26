- أعلن يزن النوباني اعتذاره عن التعاقد مع التلفزيون الأردني لإنتاج مسلسل درامي، بعد تعرضه لهجوم وانتقادات حادة بسبب قيمة العقد البالغة 480 ألف دينار، والتي اعتبرها البعض مبالغاً فيها مقارنة بفرص العمل المتاحة للفنانين المحليين. - أثارت القضية جدلاً واسعاً حول دور المؤثرين في صناعة الدراما الأردنية، حيث انتقد بعض الفنانين تهميشهم لصالح المؤثرين، بينما دافع آخرون عن النوباني معتبرين إياه مكسباً للأردن. - يزن النوباني مؤثر بارز على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ التمثيل في 2019، ولديه ملايين المتابعين على "إنستغرام" و"تيك توك".

أعلن المؤثر الأردني يزن النوباني أنه أبلغ التلفزيون الأردني الحكومي باعتذاره عن التعاقد "الذي لم يتم بعد" معه، مشيراً إلى تعرض الأخير لـ"التخوين" وتعرضه هو شخصياً "لهجمة لا يستحقها"، على خلفية نيتهما التعاون في مسلسل درامي قصير.

تصريح يزن النوباني الذي نشره على حسابه في "إنستغرام" أمس الخميس جاء على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت له وللتلفزيون الأردني بعد إعلان الأخير، خلال الشهر الحالي، نيته التعاقد معه لإنتاج مسلسل درامي من 15 حلقة لعرضه في شهر رمضان المقبل. قوبل هذا الإعلان بانتقادات واسعة من قبل الفنانين المحليين الذين اعتبروا أن قيمة العقد، التي بلغت نحو 480 ألف دينار (677 ألف دولار أميركي)، مبالغ فيها مقارنة بفرص العمل المتاحة.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي الأردني، حيث دارت النقاشات حول دور المؤثرين في صناعة المحتوى والدراما المحلية، وأهمية دعم الفنانين المحليين في مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة الدراما في الأردن. على سبيل المثال، كتب الممثل الأردني جميل براهمة عبر منصات التواصل: "التلفزيون يدافع ويقول إنه أعطى فناناً مهماً ولامعاً 480 ألفاً، يا ريت بس يذكر لنا الأدوار والمسلسلات التي قدمها هذا الفنان. هو يوتيوبر، ليس أكثر.. أنا 30 سنة و74 مسلسلاً، ولم أشاهد له أي عمل أو دور". كما عبر الممثل ساري الأسعد عن استيائه في تصريحات إعلامية، تحدث فيها عن "تهميش" الفنانين الأردنيين، مشيراً إلى أنهم يعانون ظروفاً مالية صعبة.

في المقابل، دافع آخرون، وبينهم الممثل زهير النوباني، عن يزن النوباني، قائلاً في تصريحات إعلامية إن الأخير "مكسب للأردن" وإن قيمة العقد على إنتاج العمل تساوي أجر ممثل في مصر.

يزن النوباني مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، وخاض التمثيل عام 2019 من خلال برنامج "نوباني شو"، وشارك في أعمال أخرى لاحقاً بينها في مسلسل "ولاد خالتي". لديه نحو مليوني متابع على "إنستغرام" وأكثر من ثلاثة ملايين متابع على "تيك توك".