يريدونها حرباً بلا إعلام

- في الولايات المتحدة، يتم توجيه الإعلام عبر ضغوط سياسية وتنظيمية، حيث تُهدد محطات البث بفقدان تراخيصها لنشر "أخبار زائفة"، ويهاجم الرئيس ترامب الصحف الكبرى، بينما يفرض البنتاغون قيوداً على الصحافيين. - تعتمد إسرائيل على الرقابة العسكرية الصارمة، حيث تُمنع البثوث المباشرة وتُستهدف المؤسسات الإعلامية والصحافيون الأجانب، مما يعكس سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع خرق تعليمات الرقابة. - في إيران، يتم التحكم في المعلومات عبر قطع الإنترنت وتجريم التغطية الإعلامية للضربات، مع تهديدات واعتقالات للمعارضين، مما يعكس نهجاً صارماً في السيطرة على تدفق المعلومات.

في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، اتفقت واشنطن وتل أبيب وطهران على تدجين الإعلام. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب تبعاً لطبيعة الأنظمة السياسية، تتبع الحكومات الثلاث نهجاً يعطي الأولوية لـ"المعنويات الوطنية" و"الأمن العملياتي"، على حساب حرية الصحافة وتدفق المعلومات. نهج يعيد تعريف مفهوم "الأخبار الزائفة"، ويفرض حتى سلطته على كيفية إدارة المزاج العام، لتكون التغطية أكثر "إيجابية" و"تفاؤلاً"، والهدف واحد: تحويل الإعلام إلى بوق للدولة يكتفي بسرد روايتها عن الحرب.

الولايات المتحدة: ضغط تنظيمي وسياسي

في الولايات المتحدة، لا يظهر تقييد المجال الإعلامي عبر حظر مباشر للصحافة كما في أنظمة أكثر سلطوية، بل عبر ضغط سياسي وتنظيمي ومحاولات لتوجيه السردية الإعلامية للحرب على إيران. إذ حذّر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، محطات البث من احتمال فقدان تراخيصها إذا بثّت ما وصفه بـ"الأخبار الزائفة" عن الحرب. وكتب في منشور على منصة إكس، السبت، أن المحطات التي تنشر أخباراً "مضللة" أمامها فرصة "لتصحيح مسارها" قبل تجديد التراخيص، وأضاف أن "القانون واضح: يجب أن تعمل محطات البث بما يخدم المصلحة العامة وإلا فستفقد تراخيصها". لاحقاً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سعيد للغاية برؤية رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية يراجع تراخيص بعض المؤسسات الإخبارية "الفاسدة" و"غير الوطنية"، لأنها "تنسق مع إيران" و"ينبغي أن توجه لها تهم الخيانة".

ويترافق الضغط التنظيمي مع حملة سياسية وإعلامية لتشكيل صورة محددة للحرب. فقد هاجم ترامب صحفاً كبرى مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" بسبب تقارير تحدثت عن أضرار لحقت بطائرات عسكرية أميركية في قاعدة في السعودية، واصفاً تلك المؤسسات بأنها "صحافة منحطة" تريد للولايات المتحدة "خسارة الحرب".

كما امتد الضغط إلى المؤسسة العسكرية. ففي مؤتمر صحافي في البنتاغون، اتهم وزير الدفاع، بيت هيغسيث، وسائل الإعلام بالتقليل من شأن ما وصفه بنجاح الحملة العسكرية ضد إيران، وانتقد تغطيتها للعمليات، واقترح كذلك عناوين بديلة للتقارير التلفزيونية، وهاجم شبكة "سي أن أن" بالاسم مشيراً إلى أن أداءها سيتحسن في حال تغيّر ملكيتها وإدارتها.

وفي واقعة بدت أقرب إلى المزحة، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون منع المصورين الصحافيين من حضور مؤتمرات صحافية حول الحرب بعد اعتراض فريق هيغسيث على مظهره في صور التُقطت له خلال إحاطة سابقة، ليقتصر التصوير لاحقاً على مصوري وزارة الدفاع.

ولم تبدأ هذه الضغوط مع اندلاع الحرب، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2025 أعلنت وزارة الدفاع سياسة جديدة لتنظيم عمل الصحافيين داخل البنتاغون، تشترط عدم نشر أي معلومات قبل الحصول على موافقة رسمية، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. وبررت إدارة ترامب القيود بأنها ضرورية للأمن القومي، إذ قال هيغسيث إن الوصول إلى البنتاغون "امتياز وليس حقاً"، فيما اعتبر ترامب أن القيود ضرورية لأن الصحافة "غير أمينة". كما شملت الإجراءات إزالة مكاتب مخصصة لبعض المؤسسات الإعلامية داخل المبنى واستبدالها بوسائل أخرى ضمن نظام تدوير جديد.

إسرائيل: رقابة عسكرية واستهداف

في الحالة الإسرائيلية، يتخذ تقييد الإعلام خلال الحرب شكلاً مختلفاً يقوم على الرقابة العسكرية الصارمة وعرقلة عمل الصحافيين ميدانياً، إضافة إلى استهداف مؤسسات إعلامية في إيران ولبنان.

وخلال الشهر الحالي، أصدر الرقيب العسكري الإسرائيلي تعليمات جديدة لوسائل الإعلام الأجنبية تحد من تغطية الهجمات الصاروخية داخل إسرائيل، شملت منع البث المباشر في أثناء صفارات الإنذار، وحظر تصوير اعتراض الصواريخ أو مواقع سقوطها قرب المنشآت الأمنية، ومنع نشر العناوين الدقيقة لمواقع السقوط أو إعادة نشر فيديوهات من وسائل التواصل من دون موافقة مسبقة. وبررت السلطات هذه القيود بمنع الخصوم من استخدام التغطية الإعلامية في "تحسين دقة الضربات الصاروخية".

كما احتجزت قوات الاحتلال مراسل "سي أن أن تورك" إمراه تشاكماك ومصور القناة خليل قهرمان في أثناء بث مباشر من تل أبيب عقب هجوم صاروخي إيراني، وصادرت هاتفيهما والكاميرا والميكروفون، كما دخلت إلى الهاتف المحمي بكلمة مرور من دون إذن، فيما قال الصحافيان إن معداتهما لم تُعد إليهما لاحقاً. وفي اليوم نفسه أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو قرعي تشديد الإجراءات ضد وسائل الإعلام الأجنبية المخالفة لتعليمات الرقابة العسكرية، وأكدا اعتماد سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع أي خرق.

كما احتجزت السلطات الإسرائيلية الصحافيين التركيين إلياس إفه أونال وآدم متان، في أثناء عبورهما من مصر إلى إسرائيل عبر المعابر الحدودية في 4 مارس/آذار، وقال متان إنهما خضعا لاستجواب دام نحو ست ساعات قبل الإفراج عنهما. وفي 5 مارس حاولت الشرطة البلدية في حيفا إبعاد فرق إعلامية دولية كانت تغطي الأحداث المرتبطة بالحرب، بينها "سي أن أن" و"فوكس نيوز" و"بي بي سي" ووكالة الأناضول وقناة العربية، رغم التزام الصحافيين بتعليمات الرقابة العسكرية. وفي 8 مارس منعت الشرطة الإسرائيلية مراسل التلفزيون العربي، عبد القادر عبد الحليم، من مواصلة التغطية في حيفا، حيث قال أحد الضباط في فيديو وثّق الحادثة: "التصوير ممنوع في حيفا".

وإلى جانب القيود داخل إسرائيل، طاولت الضربات الإسرائيلية مؤسسات إعلامية في لبنان وإيران. ففي 2 مارس استهدفت غارات ثلاث مؤسسات إعلامية في لبنان هي إذاعة صوت الفرح في صور، وإذاعة النور ومبنى قناة المنار في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما ضربت غارة أخرى في 6 مارس مقر مؤسسة السكسكية الإعلامية في بلدة السكسكية جنوبي البلاد. أما في إيران، فاستهدفت الضربات مكاتب إذاعة دزفول الحكومية في خوزستان، ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، ومركز اتصالات في محيط المقر، إضافة إلى مبنى قناة كردستان نتوورك التلفزيونية في سنندج، ومبنى صحيفة سازندكي الإصلاحية في طهران.

إيران: قطع الإنترنت وتجريم التغطية

إذا كانت الولايات المتحدة تستخدم أدوات تنظيمية للضغط على الإعلام، وتعتمد إسرائيل على الرقابة العسكرية والقيود الميدانية، فإن النموذج الإيراني يقوم على السيطرة المباشرة على تدفق المعلومات. بعد ساعات من بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي، قطعت السلطات الإنترنت على مستوى البلاد. وقال صحافيون إن هذا الانقطاع أعاق التواصل مع المصادر وإرسال التقارير والصور والتحقق من المعلومات الميدانية، فيما احتفظ عدد محدود من المستخدمين، بينهم وسائل إعلام حكومية، بإمكانية وصول محدودة عبر ما يُعرف بـ"الإنترنت الأبيض" الخاضع لرقابة السلطات.

ومع استمرار الحرب، شددت طهران القيود القانونية على التغطية الإعلامية، فأعلنت السلطة القضائية تجريم تصوير أو تغطية الضربات الأميركية أو الإسرائيلية داخل إيران، معتبرة أن نشر مثل هذه المواد قد يُعد "دليلاً على التعاون مع عدو معادٍ". كما تصاعدت المواجهة مع دعوات إلى استهداف وسائل إعلام معارضة، إذ نشر موقع تابناك مقالاً دعا القوات المسلحة إلى استهداف قناة إيران إنترناشيونال، واقترح اتخاذ إجراءات ضد مكاتب القناة ومنازل بعض العاملين فيها. كما نفذت الأجهزة الأمنية سلسلة اعتقالات في عدة محافظات، بتهم إرسال صور ومعلومات عن الضربات إلى وسائل إعلام خارجية، بينها "إيران إنترناشيونال" المصنفة في إيران "قناة إرهابية".