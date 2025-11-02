يحيى الفخراني لـ"العربي الجديد": أتمنى تقديم عمل للأطفال قريباً

أعرب الممثل المصري يحيى الفخراني عن سعادته بالتكريم الذي تلقاه من مهرجان الطفل العربي مساء أمس السبت، عقب انتهاء عرضه المسرحي "الملك لير" على خشبة المسرح القومي. وعلّق الفخراني، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بأن تكريمه من مهرجان يحمل اسم "الطفل" له مذاق مختلف لديه، موضحاً أنه دائماً ما كان مقتنعاً بأن رأي الطفل هو الأهم لديه لأنه لا يعرف شيء عن المجاملات، لذلك فإن رأيه هو الأصدق على الإطلاق.

أكد القائمون على المهرجان أن سبب تكريم الفخراني بشكل خاص هو إسهامه عبر مسيرة فنية طويلة بأعمال خالدة شكّلت وعي الطفل العربي، وتميزت بالمزج بين العمق الإنساني والبساطة التربوية، ليصبح أحد أبرز الفنانين القادرين على مخاطبة الطفل بلغة تجمع بين الخيال والمعرفة. وقال الفخراني إنه سبق أن قدم أعمالاً عدة للطفل العربي بشكل عام، مشيراً إلى أنه كان سعيداً جداً بمتابعة الأطفال هذه الأعمال وتفاعلهم معهاً. وأوضح أنه يتمنى أن يقدّم عملاً قريباً لهم لأنهم يستحقون ذلك، ويتمنّى أن تحرص كل الأسر على مشاهدة أطفالهم أعمالاً هادفة تشكّل وعيهم وعقلهم، بعيداً عن "تيك توك" وأشباهه، لأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته.

وقدّم الفخراني أعمالاً عدة موجهة للأطفال، مثل شخصية "المأمور وودي" في النسخة العربية من فيلمي "حكاية لعبة 1 و2"، وتجسيده شخصية الراعي في مسلسل الكرتون "قصص الحيوان في القرآن" عام 2011، ثم شخصية البحار في "قصص الإنسان في القرآن"، والقاضي صفي الدين في "قصص النساء في القرآن"، فضلاً عن مشاركته بأدوار مؤثرة في "عجائب القصص في القرآن" و"قصص الآيات في القرآن".

هل يشارك الفخراني في دراما رمضان 2026؟

وحول إمكانية مشاركته في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، قال الفخراني إنه حتى الآن لا يعلم، وقد يُعرَض عليه عمل لا يستطيع رفضه، فكل شيء وارد، لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي بحسبه، وأوضح أنه بشكل عام مركّز في عرضه المسرحي "الملك لير". وكان آخر عمل تلفزيوني قدمه الفخراني هو "عتبات البهجة"، الذي عُرِض في رمضان 2024 ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول بهجت الأنصاري، الذي يتحوّل من وكيل وزارة متقاعد إلى مقدم محتوى على "يوتيوب".

يُذكر أن "الملك لير" مسرحية من بطولة كل من الفنانين يحيى الفخراني، وسهر الصايغ، وعابد عناني، وطارق الدسوقي وغيرهم، ومن إخراج شادي سرور. وتدور أحداثها حول ملك بريطاني مسن يقرّر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث، غونريل وريغان وكورديليا، بناءً على مدى تعبيرهن عن حبّهن له. يغضب لير عندما ترفض ابنته الصغرى، كورديليا، أن تنافق، فينفيها ويتخلى عنها، بينما تبالغ الشقيقتان الكبريان في مدحه، ما يكسبهما المملكة، إلا أنهما تنقلبان عليه بعد أن تستوليا على السلطة، فيصبح لير مشرّداً ويعاني الجنون.