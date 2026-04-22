وينزداي على دراجة نارية في باريس... في انتظار الموسم الثالث

أصدرت نتفليكس، قبل أيام، أول صورة تشويقية من الموسم الثالث من مسلسل "وينزداي" (Wednesday)، الذي تتصدّره الممثلة الأميركية جينا أورتيغا. تُظهر الصورة، التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شخصية وينزداي واقفة إلى جانب دراجة نارية تحت برج إيفل في باريس.

يجلس ثينغ (فيكتور دوروبانتو)، وهو اليد الواعية المنفصلة التي تُمثّل عنصراً أساسياً في عائلة آدامز، فوق الدراجة، فيما تمسك وينزداي بورقة وتنظر إلى البعيد بنظرتها الجامدة المميّزة. وجاء في تعليق الصورة: "من باريس، مع الرهبة".

كان الموسم الثاني من المسلسل قد انتهى بمغادرة وينزداي وثينغ على متن العربة الجانبية لدراجة عمّها فيستر (فريد أرميسن)، بحثاً عن صديقتها ورفيقتها في السكن إينيد (إيما مايرز)، وهي مستذئبة علقت في هيئتها الذئبية وهربت إلى البرية. لم تكشف "نتفليكس" بعد عن تفاصيل حبكة الموسم الثالث، لكن من المرجّح أن تكون رحلة البحث عن إينيد هي ما يقود وينزداي إلى فرنسا.

بدأ تصوير الموسم الثالث من "وينزداي" في فبراير/شباط الماضي. ينضم إلى طاقم العمل عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم إيفا غرين في دور العمة أوفيليا، إضافة إلى وينونا رايدر ولينا هيدي وأندرو مكارثي وجيمس لانس وكريس ساراندون ونواه تايلور وأوسكار مورغان وكينيدي موير، في أدوار لم يُكشف عنها بعد.

يشارك في البطولة أيضاً، إلى جانب أورتيغا ومايرز وأرميسن ودوروبانتو، كلّ من هانتر دوهان وجوي صنداي وجورجي فارمر وإسحاق أوردونيز وبيلي بايبر وإيفي تمبلتون ولويس غوزمان وكاثرين زيتا-جونز وجوانا لوملي.

يُذكر أنّ المسلسل من ابتكار الثنائي ألفريد غوغ ومايلز ميلر، مع استمرار المخرج تيم بيرتون منتجاً منفذاً ومشرفاً على الرؤية البصرية القاتمة للعمل. يأتي هذا التوسّع نحو العاصمة الفرنسية بعد النجاح الجماهيري القياسي للموسم الأول الذي تجاوز المليار ساعة مشاهدة عالمياً.

تُشير التوقعات إلى أنّ الموسم الثالث سيركز على تطوير قدرات وينزداي الذهنية وتعميق صلتها بالمنظمات السرية، وقد شاركت ليدي غاغا في الموسم الثاني من العمل، بدور شكّل إضافة استثنائية للأجواء القوطية التي تميّز عالم عائلة آدامز.