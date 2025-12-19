وهبي مكيّة… مصوّر الأقصى وحارسه المُبعَد قسراً

- وهبي مكيّة، مصوّر صحافي وحارس في المسجد الأقصى، يواجه قرارات إبعاد متكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة تضييق تستهدف المقدسيين، خاصة الصحافيين وحراس الأوقاف. - تعرض مكيّة لاعتداءات جسدية واعتقال خلال أحداث الشيخ جرّاح والعدوان على غزة، مما أدى إلى إبعاده عن المسجد الأقصى، ويعتبر الاتهامات الموجهة إليه بلا أساس. - يعاني مكيّة من آثار مهنية ونفسية بسبب الإبعاد، ويطالب باستعادة معداته المصادرة، وسط تصاعد قرارات الإبعاد في القدس.

لا يبعد منزل المصوّر الصحافي المقدسي وهبي مكيّة (41 عاماً) أكثر من دقيقتين سيراً على الأقدام عن المسجد الأقصى. يقيم في حيّ الصوانة شرقيّ المسجد، لكن هذا القرب الجغرافي لم يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرمانه من دخوله، عبر قرارات إبعاد متتالية امتدّت لأكثر من عام. منذ نحو 12 شهراً، يخضع مكيّة، وهو مصوّر صحافي حرّ (فريلانسر) وحارس في المسجد الأقصى تابع لدائرة الأوقاف والشؤون الدينية الأردنية، لسلسلة قرارات إبعاد عن المسجد، كان آخرها تمديد ثالث صدر قبل أقل من أسبوع، بقرار من شرطة الاحتلال في القدس المحتلّة.

وخلال عام واحد، أُبعد وهبي مكيّة مرتين بموجب قرارين منفصلين، استمرّ كلّ منهما ستة أشهر، قبل تجديد سلطات الاحتلال قرار الإبعاد للمرة الثالثة على التوالي السبت الماضي، في سياق سياسة تضييق ممنهجة تستهدف المقدسيين، وتقيّد وصولهم إلى المسجد الأقصى، ولا سيما الصحافيين وحراس الأوقاف.

لم يتراجع عن أداء عمله الصحافي أو مهامه كحارس في المسجد، على الرغم مما ينطوي عليه ذلك من مخاطر يومية، تشمل الاعتداء الجسدي، وتعطيل التغطية الإعلامية، ومصادرة المعدات، والاعتقال، وصولاً إلى الإبعاد القسري عن الأقصى.

وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، يوضح مكيّة أن الاستهداف المرتبط بعمله الصحافي تصاعد خلال أحداث حيّ الشيخ جرّاح في مايو/أيار 2021، قبل تصاعده مجدداً بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها قبل أيام، حين سلّمته شرطة الاحتلال في مركز القشلة، في البلدة القديمة في القدس، قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، عقب اعتقاله والاعتداء عليه أثناء تأديته عمله مصوّراً صحافياً وحارساً داخل باحات المسجد، في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي. يعزو مكيّة قرار الإبعاد إلى محاولات الاحتلال المتكرّرة لمنعه من دخول المسجد، سواء في إطار عمله كحارس أو أثناء ممارسته العمل الصحافي. ويقول إنه تعرّض لاعتداء جسدي عنيف من قبل عناصر من شرطة الاحتلال، أسفر عن إصابته في منطقتي الظهر والساق، قبل اقتياده واحتجازه. ويروي أنه توجّه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث سُمح له بالدخول عبر باب الأسباط بعد إبراز هويته الشخصية التي احتجزتها الشرطة عند الحاجز. غير أن دخوله لم يدم طويلاً، إذ فوجئ باعتداء نفّذه ما يُعرف بـ"ضابط شؤون الأديان" و"ضابط الحرم"، برفقة عدد من العناصر، الذين أخرجوه بالقوة من دون تقديم أي مبررات. وفي اليوم التالي، استُدعي للتحقيق في مركز القشلة، حيث أُبلغ بقرار إبعاده لستة أشهر إضافية، رغم انتهائه حديثاً من قرار إبعاد سابق للمدة نفسها. ووجّهت له الشرطة تهماً، من بينها الاعتداء على عناصرها، والإخلال بالنظام داخل المسجد، وعرقلة عمل أحد أفرادها، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع، مؤكداً أنها بلا أساس.

ورغم ذلك، يقول وهبي مكيّة إنه لا يعتزم سلوك المسار القانوني للطعن في القرار، معتبراً أن تجاربه السابقة أثبتت عدم جدواه، فضلاً عما يخلّفه من استنزاف نفسي، من دون أن يؤدي إلى إلغاء قرارات الإبعاد أو استعادة الحقوق. وفي سياق متصل، يشير إلى أن هاتفه المحمول لا يزال محتجزاً لدى شرطة الاحتلال منذ 11 شهراً.

ويوضح إن أولى نتائج الإبعاد كانت مهنية ومادية، إذ حُرم فعلياً من العمل بعد منعه من دخول المسجد، في ظل اعتماد معظم المؤسسات الإعلامية على صحافيين قادرين على التغطية من داخل الأقصى. كما خلّفت قرارات الإبعاد، بحسب مكيّة، آثاراً نفسية قاسية، نتيجة حرمانه من دخول المسجد بوصفه مكاناً دينياً مركزياً في حياته، فضلًا عن انعكاساتها على أسرته، إذ لم يعد قادراً على اصطحاب أطفاله، الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و13 عاماً، إلى المسجد، مشيرًا إلى صعوبة شرح فكرة المنع لهم بوصفه قراراً قسرياً لا علاقة له برغبته.

ويربط مكيّة بين الإبعاد المتكرر وطبيعة عمله حارساً في المسجد الأقصى إلى جانب نشاطه الصحافي، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى منع توثيق ما يجري داخل المسجد، وإبعاد الحراس والمصوّرين الذين يقيّدون ممارسات المستوطنين خلال الاقتحامات. ويستعرض سجلّ الاستهداف الذي تعرّض له، موضحاً أنه أُبعد عن المسجد الأقصى سبع مرات منذ عام 2000، ثلاث منها على خلفية عمله في الأوقاف، وأربع بسبب نشاطه الصحافي، إضافة إلى ثلاث حالات اعتقال، بينها اعتقال عام 2008 استمر ثلاثة أعوام، وآخرها عام 2021 خلال أحداث حي الشيخ جرّاح، حيث اعتُقل خمسة أيام وتعرّض للتهديد والاعتداء.

ويناشد وهبي مكيّة الجهات المعنية مساعدته في استعادة هاتفه المصادَر، منتقداً غياب المتابعة من دائرة الأوقاف والشؤون الدينية، سواء على المستوى القانوني أو الإنساني، ومؤكداً أنه لم يتلقَّ أي تواصل رسمي منذ الاعتداء والاستدعاء الأخيرين.

تشير بيانات صادرة عن محافظة القدس إلى تصاعد غير مسبوق في قرارات الإبعاد منذ مطلع العام الحالي، إذ أصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 200 قرار إبعاد في القدس، بينها نحو 130 قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى وحده، طاولت عدداً كبيراً من الصحافيين والناشطين. وتُظهر الإحصاءات أن هذه السياسة آخذة في الاتساع، فعام 2024 وحده، وثّقت محافظة القدس 102 قرار إبعاد، منها 52 عن المسجد الأقصى، فيما تشير معطيات مركز معلومات وادي حلوة إلى صدور أكثر من 400 قرار إبعاد خلال العام الماضي، شملت الإبعاد عن الأقصى، والبلدة القديمة، وأحياء محددة، وأحياناً عن مدينة القدس بالكامل.