ولايات هندية نحو حظر وسائل التواصل على القاصرين

تمهّد السلطات في ولاية هندية الطريق لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين. وقال وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية أندرا براديش، نارا لوكيش، إن الثقة بوسائل التواصل الاجتماعي "تتلاشى"، وحذّر من أن "الأطفال ينزلقون إلى استخدام مُفرط". وأوضح الوزير في بيان نُشر على منصة إكس أن "الحكومة قررت التحرك"، مضيفاً أن المسؤولين أمروا بإجراء دراسة حول الأدوات القانونية لفرض "الوصول المناسب للفئات العمرية".

وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، حوالى مليار مستخدم، حيث تتصل جميع المدن و95% من القرى بالشبكة، وفقاً للإحصاءات الحكومية. ويأتي إعلان الوزير في ظل تزايد المخاوف عالمياً بشأن الإدمان على الإنترنت وإساءة استخدامه، وبينما تتخذ دول حول العالم خطوة حظر مماثلة. كذلك تأتي هذه الخطوة في أعقاب مناقشات مماثلة في ولاية غوا غربي الهند، حيث كانت السلطات تدرس مدى قانونية اقتراح حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي.

وسائل التواصل و"غوغل"

أوضح لوكيش أن سلطات ولاية أندرا براديش دعت منصات رئيسية، من بينها "ميتا" و"غوغل" و"إكس"، لمناقشة وتقييم "أفضل الممارسات العالمية". كما أعرب لوكيش عن قلقه بشأن سلامة النساء على الإنترنت، قائلاً إن العديد منهن "يتعرضن للإساءة الإلكترونية بشكل مستمر". وأضاف: "لا يمكن تجاهل هذا الأمر".

وقد تدخلت الحكومة الفيدرالية، اليوم الخميس، حيث أوصى المسح الاقتصادي السنوي بوضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن وقت استخدام الأطفال الشاشات. وأشار الاستطلاع إلى أنه "قد يُنظر في وضع سياسات تحدد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على العمر، إذ غن المستخدمين الأصغر سناً أكثر عرضةً للاستخدام القهري والمحتوى الضار".

تحرّك عالمي

ازداد التدقيق العالمي في استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. حظرت أستراليا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً في ديسمبر/كانون الأول، بينما أقرّ المشرعون الفرنسيون هذا الأسبوع مشروع قانون يمنع من هم دون سن 15 عاماً من استخدام هذه المنصات. وتدرس دول عدة أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اتخاذ خطوات مماثلة.

مليار مستخدم

بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الهند ما يقرب من 1.02 مليار مستخدم بحلول سبتمبر/أيلول 2025، بزيادة ملحوظة عن حوالي 250 مليون مستخدم في عام 2014. كما أن الهند هي ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يبلغ عدد الأجهزة 750 مليوناً. وتُشير بيانات شركة الأبحاث "داتا ريبورتال" إلى أن الهند تضم 500 مليون مستخدم فريد لوسائل التواصل الاجتماعي؛ وبحسبها، عدد مستخدمي "يوتيوب" في الهند بلغ نحو 500 مليون، و"فيسبوك" 403 ملايين، و"إنستغرام"481 مليون، و"سناب شات" 213 مليون، و"إكس" حوالى 22 مليون مستخدم.

وتهيمن وسائل التواصل الاجتماعي على الاستخدام اليومي للمواطن الهندي، إذ يقضي في المتوسط ​​3.2 ساعات يومياً على هذه التطبيقات، وفقاً لتقرير صادر عام 2023 عن مركز أبحاث إيسيا. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان الهند تقل أعمارهم عن 14 عاماً. ووجدت دراسة استقصائية عام 2024 أن ما يقرب من 90% من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية في المنزل.