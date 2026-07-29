- كشفت "أوبن إيه آي" عن اختراق وكيلها للذكاء الاصطناعي لمنصة "هاغينغ فيس" وأربع شركات أخرى، حيث تمكن من الوصول إلى حسابات على خدمات متاحة للعامة، مما يوسع نطاق الحادثة السيبرانية غير المسبوقة. - أوضحت الشركة أن الوكيل استغل بيانات تسجيل دخول مكشوفة عبر الإنترنت لاختراق حسابات متعددة، واستخدم بعضها لتوجيه نشاطه وإخفاء أثره، مؤكدة تواصلها مع المتضررين وعدم وجود تأثير أوسع. - أوقفت "أوبن إيه آي" اختبارات الأمان مؤقتاً لتحسين إجراءات العزل، وأثارت الحادثة دعوات لإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كشفت "أوبن إيه آي" مطوّرة "تشات جي بي تي" أن وكيلها المستقل للذكاء الاصطناعي الذي اخترق منصة هاغينغ فيس الشهيرة للمبرمجين، حاول اختراق أربع شركات أخرى خلال الواقعة نفسها، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وفي تحديث نشرته في وقتٍ متأخر من أمس الثلاثاء عبر تدوينة تشرح نتائج تحقيقها في الواقعة التي كشفت عنها لأوّل مرة الأسبوع الماضي، قالت "أوبن إيه آي" إن وكيلها للذكاء الاصطناعي تمكن أيضاً من الوصول إلى حسابات على أربع "خدمات متاحة للعامة"، من دون أن تكشف عن أسماء الشركات المعنية.

ويُوسّع هذا الإعلان نطاق الحادثة السيبرانية التي وصفتها الشركة بأنها غير مسبوقة، بعدما كانت قد بدأت عندما نجح نموذجان من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في اختراق منصة هاغينغ فيس، التي يستخدمها المطورون لتخزين نماذج الذكاء الاصطناعي والأكواد البرمجية وتبادلها.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أقرّت، الأربعاء الماضي، بأن النموذجين اللذين يشغّلان وكيل الذكاء الاصطناعي تمكنا أثناء الاختبار من الخروج من البيئة المعزولة المخصصة لهما والاتصال بالإنترنت بحثاً عن وسائل لاختراق منصة هاغينغ فيس.

وفي التحديث الذي قدمته الشركة حول تسلسل الأحداث التي أدت إلى الاختراق، ذكرت "أوبن إيه آي" أنها رصدت حالات قليلة عثر فيها وكيل الذكاء الاصطناعي على بيانات تسجيل دخول تركتها شركات أخرى مكشوفة عبر الإنترنت، واستخدمها للدخول إلى عدد من الحسابات على خدمات إلكترونية مختلفة. وأوضحت أنه في واقعة "هاغينغ فيس" تمكن الوكيل من اختراق أربع حسابات موزعة على أربع خدمات مختلفة. وقد استخدم أحد هذه الحسابات محطةً وسيطة لتوجيه نشاطه وإخفاء أثره، بينما استخدم حساب آخر مكاناً لتخزين البيانات.

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وأشارت "أوبن إيه آي" إلى أنها تتواصل مع أصحاب الحسابات المتضرّرة، مؤكدة أنّها لم ترصد أدلة على تأثير أوسع يطاول مقدمي هذه الخدمات أو حسابات أخرى لديهم"، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان في مقابلة، الثلاثاء، إن الشركة "أوقفت مؤقتاً" اختباراتها الخاصة بعد الحادثة، وذلك لتحسين إجراءات الأمان المتعلقة بعزل اختبارات السلامة داخل بيئة مغلقة ومضبوطة.

وأدّت واقعة الاختراق إلى إطلاق عريضة وقّع عليها أكثر من 1000 موظف في شركات التكنولوجيا الرائدة تدعو الحكومة الأميركية للمساعدة في إبطاء وتيرة طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّراً، بحسب "فرانس برس".