وكالة تسنيم الإيرانية تحذف كاريكاتيراً عن جوزاف عون بعد انتقادات

أثارت وكالة تسنيم الإيرانية جدلاً واسعاً على منصة إكس بعد نشرها رسماً كاريكاتيرياً للرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى انتقادات واسعة بوصفه "مهيناً"، ما دفع الوكالة المقرّبة من الحرس الثوري إلى حذفه لاحقاً. ويصوّر الرسم رأس عون على هيئة كرةٍ عند قدمٍ تحمل علمي الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة حارس باللون الأصفر يرمز إلى حزب الله، الذي يقف أمام مرمى عليه علم لبنان. ويعود الرسم إلى فنان الكاريكاتير اليمني كمال شرف، الذي نشره السبت الماضي عبر حسابه على "إكس"، ومن ثمّ نشر الأحد نسخة متحرّكةً تظهر تصدّي الحارس للكرة/ الرأس بعد تسديدها.

وفي اليوم نفسه، نشرت وكالة تسنيم عبر حسابها الفارسي على "إكس" الرسم، مرفقاً بتعليق: "عمل الرسام اليمني كمال شرف الجديد حول دور حزب الله في الدفاع عن لبنان". وهاجم مستخدمون وناشطون لبنانيون على منصات التواصل الاجتماعي الكاريكاتير، باعتباره مسيئاً لرئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن الرسم يعبّر عن موقف حزب الله وإيران الرافض للمفاوضات التي يقودها جوزاف عون مع إسرائيل، مطالبين بإدانة رسميةٍ للواقعة.

وفي وقت لاحق، حُذف الرسم عن حساب "تسنيم" من دون أي توضيح من الوكالة، ومن دون صدور أي تعليق رسمي لبناني. وكمال شرف رسام كاريكاتير يمني مقيم في صنعاء، درس فنون الرسم والتحريك في القاهرة قبل أن يعود إلى بلاده، حيث بدأ برسم الكاريكاتير لانتقاد الأوضاع الاقتصادية والفساد في اليمن، قبل أن ينتقل بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في عام 2023 إلى التركيز على الصراعات الإقليمية وانتقاد الحرب، والسخرية من شخصيات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.