وكالة الفضاء الروسية: "سويوز-5" جاهزة للمهام الفضائية

تخضع مركبة الإطلاق الروسية الجديدة "سويوز-5" (Soyuz-5) لاختباراتها النهائية، وباتت "جاهزة تماماً" للاستخدام في المشاريع الفضائية، وفق ما أفاد به رئيس وكالة الفضاء الروسية. وقدّم دميتري باكانوف، رئيس وكالة "روسكوسموس" (Roscosmos)، عرضاً حول الصاروخ أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية الذكرى الخامسة والستين لأول رحلة إلى الفضاء التي نفذها رائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين.

وأشار باكانوف إلى أن "سويوز-5" أول مركبة إطلاق جديدة تُطوَّر في روسيا منذ عام 2014، موضحاً أنها مشروع مشترك مع كازاخستان يُعرف باسم "بايتيريك" (Baiterek). وأكد أن الصاروخ "جاهز تماماً"، لافتاً إلى أن اختبارات جميع الوحدات والمكونات لا تزال جارية، وأنه وُضع بالفعل في وضعية عمودية ضمن الاستعدادات النهائية.

ومن المقرر استخدام الصاروخ الجديد، وهو من مرحلتين وقادر على حمل حمولة تصل إلى 17 طناً مترياً إلى المدار، بديلاً من صواريخ "زينيت" (Zenit). وستُجرى عمليات الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (Baikonur Cosmodrome)، التي تعود إلى الحقبة السوفييتية وتقع حالياً في كازاخستان.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن قطاع الفضاء في البلاد "بات يشعر بثقة أكبر"، رغم تراكم العديد من المشكلات فيه على مدى فترة طويلة.